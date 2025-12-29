'임신·결혼·빚' 고백했다 '장난'이라는 여자친구의 진심

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
넷플릭스는 두 시간짜리 영화도 1.5배속으로 돌리는 시대다. 그런데 20분짜리 단편을 정속으로, 되감기 버튼까지 눌러가며 봐야 하는 이유가 있을까? 황진성 감독의 <거짓거짓거짓말>은 바로 그 이유를 보여준다. 짧기 때문에 더 선명해지는 질문이 있고, 긴 서사로 풀어내면 그 질문은 쉽게 흐려진다. 이 영화는 20분 동안 단 하나의 질문을 던진다. 거짓이 관계를 지배할 때, 우리는 얼마나 안전해지는가?
가짜 뉴스와 팩트체크가 일상화되고, 혐오 발언이 '표현의 자유'로 포장되는 시대다. 정치인의 말은 발화와 동시에 진위가 논쟁이 된다. 우리는 이제 '무엇이 진실인가'보다 '누가 말하는가', '어떻게 말하는가'를 먼저 따진다. 이 영화는 그 질문을 연인 관계라는 가장 사적인 공간에서 풀어낸다.
한 번의 거짓말이 또 다른 거짓말을 낳고, 그것을 숨기기 위해 세 번째 거짓말이 필요해지는 악순환. 영화 〈거짓거짓거짓말〉이라는 제목은 이 반복을 압축해 보여준다. 황진성 감독의 <거짓거짓거짓말>은 제21회 미쟝센단편영화제 수상작으로, 최근 넷플릭스를 통해 공개됐다.
거짓말의 형식으로만 전달되는 진심