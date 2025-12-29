'임신·결혼·빚' 고백했다 '장난'이라는 여자친구의 진심

넷플릭스_미쟝센단편영화

트레일러7년을 사귄 연인 지선과 상원. 지선이 "나는 외계인이야"라고 말하자 상원은 "난 차은우야"라고 받아친다. 농담에 농담으로 답하는 대화다. 하지만 지선은 진심이고, 상원은 믿지 않는다.거짓말은 대개 악의에서 시작되지 않는다. 갈등을 피하고자, 관계를 유지하기 위해 선택된다. 우리는 진실을 말하지 않음으로써 오히려 관계를 지켜냈다고 믿는다. 이 영화는 그 믿음이 언제부터 균열을 일으키는지 보여준다.영화는 큰 사건 없이 흘러간다. 대신 사소한 말, 어긋나는 시선, 설명되지 않는 침묵이 반복된다. 감독은 무엇이 진실인지 판단할 근거를 쉽게 제공하지 않는다. 관객은 지선의 말이 진짜인지 거짓인지 확신할 수 없고, 상원의 반응이 정말 몰랐던 것인지 아닌 척한 것인지 구분할 수 없다.지선은 임신했다고 하고, 빚이 있다고 하고, 결혼해달라고 한다. 그리고 매번 "장난이야"라며 물러선다. 그녀의 모든 진심은 거짓말의 형식으로만 전달된다. 아니, 거짓말이라고 말해야만 꺼낼 수 있다. 그 말들 속에는 쉽게 꺼내지 못한 진심이 섞여 있다. 진심을 그대로 말하면 관계가 흔들릴 수 있다는 두려움 때문이다.지선이 "진짜야"라고 말하는 순간, 상원은 머뭇거린다. "결혼은 언젠가 할 거지만 지금은…"이라는 말은 현실적인 판단처럼 들린다. 하지만 지선은 그 망설임에서 이미 답을 읽는다. 상원 역시 "거짓말인 줄 알았다"라고 애써 둘러댄다. 두 사람 모두 진심을 피하고 있다.영화의 서사는 간결하지만, 그 안에 담긴 감정은 단순하지 않다. 거짓말과 진실이 뒤섞이고, 장난과 간절함이 교차하는 대화들. 서로가 진심을 속이고 거짓말이라고 에둘러 말하지만, 오히려 그런 태도에 서로가 난감해하는 표정.영화는 감정을 설명하지 않는다. 침묵과 표정만 남긴다. 그래서 거짓말 그 자체보다 더 많은 것을 전달한다. 감독은 이를 과장 없이, 거의 일상적인 톤으로 연출한다. 덕분에 관객은 등장인물의 선택을 판단하기보다 관찰하게 된다.