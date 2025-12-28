사이트 전체보기
'놀면 뭐하니' 인사모 팬미팅, 유재석 울컥하게 만든 정준하

'놀면 뭐하니' 인사모 팬미팅, 유재석 울컥하게 만든 정준하

[리뷰] MBC < 놀면 뭐하니? >

김상화(steelydan)
25.12.28 10:10최종업데이트25.12.28 10:11
MBC '놀면 뭐하니?' 인사모 팬미팅
MBC '놀면 뭐하니?' 인사모 팬미팅MBC

< 놀면 뭐하니? > '인사모' 특집이 성황리에 막을 내렸다.

27일 방영된 MBC < 놀면 뭐하니? > 310회는 올해 하반기의 대미를 장식하는 '인사모'(인기 없는 사람들의 모임) 팬미팅으로 시청자들의 성원에 보답했다.

당초 지난 7월 하하가 우연찮게 언급했던 발언을 계기로 시작되었던 '인사모'는 우리가 잠시 간과했던 유명 연예인들의 매력을 되돌아 볼 수 있는 기획으로 주목 받았다. 하지만 본격적인 제작이 진행된 10월 이후 갑작스러운 이이경 하차 논란과 맞물려서 '인사모' 기획은 힘을 잃고 말았다.

'인사모' 및 < 놀면 뭐하니? >는 예상치 못했던 외풍 속에서 길을 잃은 듯 했지만 참가 연예인들의 고군분투로 어려움을 상쇄할 수 있었다.

팬들의 뜨거운 응원
MBC '놀면 뭐하니?' 인사모 팬미팅
MBC '놀면 뭐하니?' 인사모 팬미팅MBC

출연진들이 학수고대했던 팬미팅 디데이 당일이 되자 하하, 정준하를 비롯한 출연진은 긴장김을 김추지 못했다. 사진 신청을 받아 총 300명의 시청자들을 초대했지만 평일 낮에 진행하다 보니 "많이 오겠나?"라는 걱정도 적잖았다.

"잘 생겼다!"라는 팬들의 외침에 허성태는 살짝 당황하며 "정말 떨린다. 감사드리고 어떻게 오셨냐? 좋은 무대 보여드리도록 노력하겠다. 소중한 시간 내어주셔서 고맙다"라며 감사의 마음을 전하기도 했다. 최홍만의 '캔디' 커버무대를 시작으로 화려하게 막을 올린 '인사모' 팬미팅은 김광규의 '너의 모든 순간'등 다채로운 장기 자랑으로 팬들의 성원에 보답했다.

정준하가 그린 유재석 초상화 깜짝 공개
MBC '놀면 뭐하니?' 인사모 팬미팅
MBC '놀면 뭐하니?' 인사모 팬미팅MBC

이날 팬미팅의 백미는 정준하가 현장에서 땀흘리며 완성한 유재석의 초상화 공개였다. 하하와 같은 노래를 두고 실랑이를 벌이기도 했던 그는 댄스 퍼포먼스가 끝나기가 무섭게 "지루하실 수 있지만, 여러분께 제대로 된 제 모습을 보여드리고 싶다"며 대형 캔버스에 목탄 크로키 방식으로 그림을 그리기 시작했다.

사람의 얼굴을 거꾸로 뒤집힌채 채워 넣는 독특한 방식으로 만들어 나가는 정준하의 행동 하나 하나에 팬들은 숨 죽이며 기다렸다. 이내 형체가 잡힌 그림을 보고 유재석임을 알게된 팬들은 탄성을 터뜨렸고 몇몇 시청자들은 눈물을 흘리기도 했다.

완성된 작품을 바라본 유재석도 "형이 손재주가 좋은 건 알고 있었지만..."라며 잠시 말문을 잇지 못했다. "30년 우정을 생각하며 그렸다"라고 설명한 정준하는 이내 장난스런 말투와 행동으로 쑥쓰러운 마음을 감추려 애쓰기도 했다. 이후 진행된 합동곡 'Must Have Love' 열창과 더불어 인사모 팬미팅은 성공적으로 끝을 맺었다.

'인사모' 멤버들이 보여준 진정성
MBC '놀면 뭐하니?' 인사모 팬미팅
MBC '놀면 뭐하니?' 인사모 팬미팅MBC

참가자들의 열정이 돋보였던 '인사모'였다. 유튜브 하이라이트 및 숏폼 영상들은 제법 높은 조회수를 기록했고, 시청자들의 격려와 응원 메시지도 잇달았다.

'인사모'가 진행되는 동안 김광규, 최홍만, 허경환 등은 다양한 예능 활동을 뽐내면서 "인기 없는 사람들"이라는 수식어를 스스로 털어 내는 긍정 효과를 증명했다. 장기 프로젝트 형식을 띠다보니 다소 지루했다는 평도 존재했지만 매주 정성을 다해 자신의 가치를 보여준 '인사모' 멤버들의 활약은 기대 이상의 감동을 선사했다.

특히 팬미팅 당일 유재석 초상화를 완성한 정준하는 "너랑 알고 지낸 지 벌써 30년인데 난 사실 인기 같은 거 다 필요 없다"라며 "시청률을 위해서라도 형이 필요하면 불러줘"라며 유재석을 응원했다. 그의 응원은 '인사모' 프로젝트의 진정성을 배가시키는 고백이었다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
놀면뭐하니

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김상화 (steelydan) 내방

jazzkid@naver.com

이 기자의 최신기사 '키스는 괜히 해서!' 과몰입 로맨스 덕분에 행복했습니다