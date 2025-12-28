'놀면 뭐하니' 인사모 팬미팅, 유재석 울컥하게 만든 정준하

MBC

MBC '놀면 뭐하니?' 인사모 팬미팅이날 팬미팅의 백미는 정준하가 현장에서 땀흘리며 완성한 유재석의 초상화 공개였다. 하하와 같은 노래를 두고 실랑이를 벌이기도 했던 그는 댄스 퍼포먼스가 끝나기가 무섭게 "지루하실 수 있지만, 여러분께 제대로 된 제 모습을 보여드리고 싶다"며 대형 캔버스에 목탄 크로키 방식으로 그림을 그리기 시작했다.사람의 얼굴을 거꾸로 뒤집힌채 채워 넣는 독특한 방식으로 만들어 나가는 정준하의 행동 하나 하나에 팬들은 숨 죽이며 기다렸다. 이내 형체가 잡힌 그림을 보고 유재석임을 알게된 팬들은 탄성을 터뜨렸고 몇몇 시청자들은 눈물을 흘리기도 했다.완성된 작품을 바라본 유재석도 "형이 손재주가 좋은 건 알고 있었지만..."라며 잠시 말문을 잇지 못했다. "30년 우정을 생각하며 그렸다"라고 설명한 정준하는 이내 장난스런 말투와 행동으로 쑥쓰러운 마음을 감추려 애쓰기도 했다. 이후 진행된 합동곡 'Must Have Love' 열창과 더불어 인사모 팬미팅은 성공적으로 끝을 맺었다.