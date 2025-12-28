'리그 1호 골 폭발' 양현준, 윙백 변신 성공적

리그 1호 골을 터뜨리며 환호한 양현준. 윙백 변신 후 미친 컨디션을 자랑하고 있다.윌프레드 낭시 감독이 이끄는 셀틱은 28일 오전 0시(한국시간) 홈 오브 셋페어 아레나에서 열린 '2025-26시즌 스코틀랜드 프리미어십' 19라운드서 리빙스턴에 4-2로 승리했다. 이로써 셀틱은 12승 2무 4패 승점 38점 2위에, 리빙스턴은 1승 6무 11패 승점 9점 최하위에 자리했다.양 팀 모두 승리에 대한 동기부여가 확실했다. 가장 먼저 셀틱은 1위 하츠를 추격할 절호의 기회를 잡았다. 이번 라운드서 하츠가 하이버니언에 발목이 잡히면서 3연승 행진이 끊긴 가운데 승리를 기록하면, 1경기를 덜 치르고도 격차를 3점 차로 줄일 수 있었다. 원정을 떠나온 최하위 리빙스턴도 승점 3점이면, 11위 칼마녹과 1점 차로 차이를 좁힐 수 있었다.그야말로 승점 3점이 절실했던 경기가 시작됐고, 흐름은 난타전이었다. 경기 시작 3분 만에 리빙스턴 몬타뇨가 선제골을 터뜨렸으며 셀틱이 3분 뒤에 곧바로 뉘그렌이 승부의 균형을 맞췄다. 이어 2분 뒤에는 몬타뇨가 다시 골망을 흔들면서 앞서가는 듯했으나 셀틱이 빠르게 동점을 만들었다. 전반 10분 양현준이 집념의 왼발 슈팅으로 리빙스턴에 일격을 가했다.경기 시작 10분 만에 4골이 터지며 복잡하게 흘러갔던 가운데 승자는 셀틱이었다. 전반 31분 첫 득점을 기록했던 뉘그렌이 역전 득점을 완성했고, 이어 8분 후에는 엥겔스가 페널티킥으로 쐐기 득점을 터뜨리며 4-2 스코어를 만들었다. 기세를 잡은 셀틱은 후반에 62%의 점유율을 통해 리빙스턴의 공격을 확실하게 억제했고, 경기는 그대로 종료됐다.최하위 리빙스턴을 제압하며 활짝 웃은 셀틱은 직전 라운드서 애버딘전 승리에 이어 2연승을 질주, 하츠와의 격차를 단 1점 차로 좁히면서 1위 탈환 청신호를 밝혔다. 이처럼 완벽한 승리를 거둔 가운데 유독 빛난던 자원이 있다.바로 윙백 변신 후 미친 클래스를 선보이고 있는 양현준이다.71분간 경기장을 누빈 양현준은 1골, 패스 성공률 87%, 수비적 행동 6회, 드리블 성공 1회, 롱패스 성공률 100%, 태클 2회, 볼 회복 4회, 공중볼 경합 성공률 100%를 기록하며 펄펄 날았다.양현준의 윙백 변신은 북중미 월드컵을 준비하는 홍명보호에도 호재다. 4백과 3-4-2-1을 섞어 쓰는 가운데 대표팀은 윙백에 대한 고민이 상당하다. 본선 확정 후 김문환(대전), 설영우(즈베즈다)가 경합을 펼쳤으나 만족할 만한 성과는 나오지 않고 있다. 이런 상황 속 양현준이 윙백 변신을 통해 실력을 행사하고 있고, 유력한 1순위 윙백 옵션으로 올라섰다.개인적 동기부여도 상당하다. 지난 2022 카타르 월드컵 직전 평가전 스쿼드에 포함됐던 양현준은 최종 명단에 선발되지 않아 아쉬움을 삼켰다. 이후 2023 카타르 아시안컵과 월드컵 최종 예선을 거치며 존재감을 뽐낸 그는 이제 생애 첫 월드컵 본선행에 도전장을 내밀었다.한편, 셀틱은 오는 31일(한국시간) 머더웰과 리그 20라운드 일전을 치르게 된다.