'3점슛 9방' 우리은행 구한 이민지의 '인생 경기'

우리은행이 적지에서 KB의 4연승 도전을 저지하며 연패에서 탈출했다.
위성우 감독이 이끄는 우리은행 우리WON은 27일 청주 체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 3라운드 KB스타즈와의 원정 경기에서 68-66으로 승리했다. 2라운드 마지막 4경기를 모두 승리하며 가파른 상승세를 탔다가 3라운드 시작과 함께 하나은행, 삼성생명 블루밍스에게 연패를 당하며 5위로 밀려났던 우리은행은 접전 끝에 박지수가 가세한 KB를 꺾고 4위 자리를 되찾았다(6승7패).
우리은행은 에이스 김단비가 결승 3점포를 포함해 10득점10리바운드5어시스트3스틸2블록슛으로 공수에서 맹활약했고 이명관도 3점슛 2개와 함께 10득점9리바운드5어시스트로 좋은 활약을 선보였다. 하지만 이날 우리은행 연패 탈출의 일등공신은 따로 있었다. 우리은행 구단 역대 1경기 최다 3점슛 신기록(9개)을 세우며 프로 데뷔 후 가장 많은 29득점을 폭발한 2년 차 슈터 이민지가 그 주인공이다.
