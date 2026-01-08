컬링 슈퍼리그, 재밌으셨나요... '청소년 주말리그'도 있었습니다

박장식

지난 3일 '드림파이널'을 끝으로 막내린 2025 유청소년 컬링주말리그. 컬링 종목에서는 처음으로 시도된 '주말리그' 경기였다.야구·축구·농구 등 인기 스포츠의 학생부 선수들에게만 허용된 듯 느껴졌던 대회, '주말리그'가 컬링에서도 처음 열렸다.문화체육관광부가 주최하고 대한컬링연맹이 주관하는 2025 유청소년 컬링주말리그가 지난해 10월 18일 개막해 1월 3일 왕중왕전 결승전을 끝으로 막을 내렸다. 의정부와 의성, 청주, 춘천 등 다양한 지역에서 개최되었던 2025 유청소년 컬링주말리그는 학생부 대회로는 처음으로 단기간이 아닌 여러 달 동안의 장기 레이스로 펼쳐진 대회였다.이번 대회는 믹스더블, 혼성 2인조로 치러졌다. 올림픽은 물론 세계선수권에서도 이제는 중요한 역할을 차지하는 믹스더블인 만큼, 그간 4인조 대회를 치른 뒤 번외격으로 치르곤 했던 믹스더블 컬링의 중요성이 더욱 높아졌다는 평가를 받는다. 지난 2025 유청소년 컬링주말리그는 어떤 대회였을까.지금까지의 컬링 대회는 최근 두 번째 대회를 성료한 리그 대회, 컬링 슈퍼리그를 제외한다면 짧으면 며칠, 길어야 열흘 안에 예선부터 결승까지 치르고 끝나는 것이 보통이었다. 그러한 대회마저 일반부 대회와 같이 치러지는 탓에 대한체육회장배·경기도의장배 등 컬링 경기가 충원되기 전까지 한국 컬링은 학생부 대회 부족으로 아쉬움을 겪곤 했다.하지만 야구나 축구 등 다른 구기종목은 일반적인 토너먼트 대회는 물론 주말마다 리그 경기가 펼쳐지고 있다. 선수들의 기량 향상은 물론 출전 기회 역시 보장하고 있는 데다, 특히 고교야구의 경우 전반기·후반기 주말리그의 결과에 따라 전국대회 출전권을 배분하는 등 주말리그가 꼭 필요한 경기로 자리잡았다.특히 컬링장이 있는 지역을 중심으로 학생부가 발전했던 컬링의 경우에도 주말리그를 충분히 운영할 만했다. 다만 컬링부가 있는 학교의 수가 지역별 1~2개꼴로 적다 보니, 4인조 컬링으로는 주말리그를 운영하기가 쉽지 않았다. 이에 따라 학교 안에서도 팀을 나눌 수 있는 혼성 2인조, 믹스더블 컬링으로 주말리그를 운영하게 되었다.