아파트서 벌어진 일 두고 엇갈린 반응, '대홍수' 제 생각은요...

좁은 공간에서 전개되는 내러티브는 일반적으로 화면의 지루함을 유발할 수 있으나, 재난 영화의 극적 긴장감이 이를 만회한다감독은 거대한 자본을 쏟아부어 도시 전체를 물에 잠그는 대신, 아파트라는 일상적이고 폐쇄적인 공간을 선택함으로써 시나리오의 장점을 극대화했다. 이는 밀폐된 공간에서 벌어지는 내러티브라는 측면에서 전작 더 테러 라이브에서 보여주었던 공간 활용 능력을 한 단계 더 발전시킨 결과물이며, 제한된 환경을 오히려 영화적 표현의 확장 도구로 활용한 탁월한 선택이다.또한, 주거 공간으로 아파트가 대세인 한국적 상황에서 관객에게 가장 밀접하게 어필할 수 있는 상징적 장소로 아파트를 선택했다는 점은 이병헌 주연의 콘크리트 유토피아(감독: 엄태화 / 시나리오: 이신지, 엄태화)와도 흥미롭게 비교되는 지점이다. 콘크리트 유토피아가 아파트를 집단적 광기와 계급 사회의 축소판으로 그렸다면, 대홍수는 같은 공간을 지워지지 않는 기억과 생존의 미로로 재해석하며 한국형 재난물의 공간적 변주를 완성했다.영화의 배경은 물에 잠겨가는 아파트 한 채로 한정된다. 2시간이라는 긴 러닝타임을 단 하나의 아파트, 혹은 그 안의 몇몇 호실과 복도만으로 끌고 가는 것은 시나리오 작가와 감독에게는 엄청난 도전이다. 자칫하면 단조로움에 빠져 관객의 몰입도가 흐트러질 수 있기 때문이다. 그러나 김병우 감독은 이를 타임 루프와 인공지능, 그리고 기억의 전이라는 SF적 설정을 겹겹이 쌓아 올리는 방식으로 돌파했다.차오르는 물은 단순히 캐릭터들의 생명을 위협하는 장애물을 넘어, 캐릭터들이 마주해야 하는 과거의 트라우마와 선택의 순간을 압박하는 상징적인 경계선이 된다. 관객은 주인공 안나가 겪는 무수한 반복의 고통을 함께 공유하며, 좁은 공간이 주는 물리적 답답함보다 서사가 주는 심리적 압박에 더 크게 반응하는 경험을 하게 된다. 물이 차오르는 수위가 높아질수록 인물들의 행동 반경은 좁아지지만, 그 안에서 드러나는 심리적 갈등과 과거의 진실은 점점 더 선명해져 간다. 이는 단순히 어떻게 살아남느냐를 넘어 왜 살아남아야 하는가에 대한 질문으로 관객을 이끄는 영리한 장치다.이러한 선택은 제작비 측면에서도 매우 전략적인 성과를 거둔 것으로 보인다. 대홍수라는 제목이 주는 위압감에 비해 영화의 실질적인 스케일은 의외로 작다. 외부의 거대한 파도를 보여주는 장면은 극도로 절제되어 있으며, 영화의 대부분은 정교하게 설계된 세트장 안에서 이루어진다. 이는 일반적인 재난 블록버스터가 천문학적인 액수의 CG 비용을 투입해 파괴 혹은 붕괴 장면에 집중하는 것과 대조적이다.감독은 물의 질감과 배우의 표정, 그리고 긴박한 사운드를 통해 직접 보여주지 않는 것을 상상하게 만드는 방식을 택했다. 창밖으로 침수된 서울의 전경을 굳이 비추지 않아도, 틈새로 스며드는 물줄기와 삐걱거리는 건물의 소리만으로 관객은 이미 세상이 멸망했음을 직감한다. 세트라는 통제된 환경 안에서 물을 다루는 방식은 거대한 야외 촬영보다 훨씬 효율적이었을 것이며, 공개된 촬영현장 사진을 보면 수조를 중심으로 아파트 세트가 부분적으로 설치되고 나머지는 대부분 합성을 위한 녹색의 크로마용 벽들로만 구성되어 있는 것을 확인할 수 있다.