'9연패' 페퍼저축은행, '특급 외인' 조이도 지친다

조이는 이번 시즌 득점 6위, 공격성공률 1위로 맹활약하고 있지만 소속팀 페퍼저축은행은 현재 9연패의 깊은 수렁에 빠져 있다.창단 후 네 시즌 동안 4명의 감독이 거치면서 한 번도 최하위를 벗어나지 못한 페퍼저축은행은 지난 5월 외국인 선수 드래프트에서 2순위 지명권을 얻었다. 하지만 1순위 IBK기업은행 알토스가 빅토리아 댄착과 재계약을 했기 때문에 실질적인 1순위는 페퍼저축은행이었다. 페퍼저축은행은 고민 끝에 184cm로 다른 외국인 선수들에 비해 신장은 작지만 뛰어난 운동 능력과 강한 파워를 갖춘 조이를 선택했다.조이는 훈련 도중 무릎 부상을 당하면서 시즌 개막 후 첫 3경기에 결장했지만 11월2일 흥국생명 핑크스파이더스와의 V리그 데뷔전에서 교체 출전해 45.45%의 성공률로 16득점을 기록하며 배구팬들에게 강한 인상을 남겼다. 부상에서 회복해 본격적으로 페퍼저축은행의 주전 아포짓 스파이커로 활약한 조이는 팀에서 기대했던 기량을 선보였고 페퍼저축은행은 조이 합류 후 5경기에서 4승1패를 기록했다.그렇게 창단 첫 봄 배구 진출의 꿈에 부풀었던 페퍼저축은행은 11월 18일 현대건설과의 2라운드 경기에서 6번째 승리를 따낸 후 한 달 가까이 7번째 승리를 신고하지 못했다. 그렇다고 이 기간 동안 조이의 활약이 아쉬웠던 것도 아니다. 조이는 11월 21일 정관장 레드스파크스전부터 20일 흥국생명전까지 8경기에서 평균 26.88득점을 기록했고 V리그 데뷔 후 14경기 연속으로 팀 내 최다 득점을 올리고 있다.하지만 지난 20일 흥국생명과의 경기에서 56.14%의 성공률로 38득점을 폭격하고도 팀의 8연패를 막지 못한 조이도 힘이 빠지고 말았다. 8연패 기간 동안 7번이나 37%가 넘는 공격 점유율을 책임졌던 조이는 26일 도로공사전에서 34.34%의 점유율과 38.24%의 성공률로 13득점에 머물렀다. 주공격수 조이가 부진하면서 페퍼저축은행은 도로공사에게 75점을 내주는 동안 단 56득점을 올리는데 그치며 0-3 완패를 당했다.시즌 개막 후 3경기에 결장했던 조이는 개막전부터 출전했던 다른 구단의 외국인 선수보다 3~4경기 적게 출전했음에도 14경기에서 364득점을 올리며 득점 6위까지 올라왔고 공격성공률은 45.54%로 전체 1위를 달리고 있다. 하지만 조이의 맹활약과 달리 페퍼저축은행은 9연패의 깊은 수렁에 빠져 있다. 아무리 뛰어난 외국인 선수도 팀 전체를 강하게 만들 순 없다는 사실이 또 한 번 증명된 셈이다.