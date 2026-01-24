12월 31일 밤 낯선 노크 소리, 수상한 비밀경찰의 폭로

모먼트메이커

뮤지컬 <미드나잇: 액터뮤지션> 공연 사진맨은 당의 관료로, 국가에 공을 세웠다는 명분 하에 신분 보장을 약속받기까지 한다. 어떤 공로를 인정받은 것이냐는 우먼의 질문에 맨은 답을 얼버무린다. 그러나 곧 등장하는 비지터를 통해 맨의 공로가 공개된다. 누군가의 이적 행위를 고발하거나 진술을 보탰다는 것. 그렇게 맨에 의해 사람들이 하나둘 사라졌고, 사라진 이들 중에는 부부와 식사를 함께 한 이웃도 포함되어 있다.스탈린 체제 하에서 비밀경찰과 정보기관의 역할을 수행한 '엔카베데'라고 자신을 소개한 비지터는 맨의 공로를 계속 폭로한다. 가까운 사람마저 자신의 고발로 사라지게 만들었다는 죄책감과 수치심 때문에 맨은 그동안 아내에게 비밀을 지켜왔지만, 이제는 우먼도 비밀을 알게 됐다.독재 권력은 의심을 받기 시작하면 지속되기 어렵다. 권력의 악행에 사람들이 동의하고, 권력의 정당성을 아무렇지 않게 인정해야만 권력이 유지될 수 있다. 이때 권력은 사람들로 하여금 자신을 절대 의심할 수 없도록 교묘한 통치술을 발휘한다. 사람들로 하여금 서로를 감시하고 의심하게 하는 것이다.그렇게 되면 개인은 감시 받는다는 느낌에 더 충실히 권력에 봉사하고자 한다. 하지만 충성심을 마땅히 증명할 방법이 없다. 이때 권력은 하나의 카드를 더 건넨다. 이적 행위를 한 사람을 고발하면 애국심과 충성심을 인정해주는 것이다. 그렇게 사람들은 설령 동료라고 할지라도 의심하고 고발하며, 때로는 자신이 살아남고자 고발된 이에 대해 거짓 증언을 하기도 한다.숙청을 지켜보거나 소식을 들은 사람들은 더 공포에 떨게 된다. 이때부터 충성심 경쟁은 더 치열해진다. 이적 행위의 실체가 없다고 하더라도 적극적으로 감시하고 의심하여 고발한다. 권력은 큰 비용이나 노력을 들이지 않고도 사람들의 충성을 누린다. 뮤지컬 속 맨은 교묘한 통치술에 이용되는 한 사람, 살아남기 위해 인간성을 포기해야 했던 한 사람이다.