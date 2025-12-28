네 명의 소녀와 그들이 살던 집, 칸영화제 선택 받은 이유

스튜디오 디에이치엘

스틸컷마지막으로 2010년대는 앞선 시기와는 여러모로 다르다. 전쟁과 분단이라는 역사적 사건이 없이 비교적 평이한 시대처럼 보인다. 영화를 보는 관객과 감성적 접점이 많을 이 시대에도, 그러나 여전한 고민과 고충이 존재한다. 영화의 배경이 되는 집과 마을 또한 낡고 쇠락하여 전과 같은 북적거림을 찾아볼 수 없다. 그 안에 존재하는 불편감은 곧 이 영화가 구태여 2010년대를 하나의 시점으로 독립해 다룬 이유가 될 테다.영화는 모두 네 명의 소녀를 중심으로 각 시대의 조그마한 공간을 비춘다. 지극히 개인적인 듯 보이는 이야기는 역사의 수레바퀴로부터 은근하면서도 확연한 영향을 주고 받는다. 그 속에서 여성들이 겪는 억압의 모양이 드러날 때는 비교적 명확한 메시지가 솟아오르는 듯 하지만, 비선형적 전개가 이 영화가 명확히 말하는 바가 무엇인지를 알기 어렵게 한다. 바로 그 공간을 사색의 여지라 받아들이는 이가 있다면 <사운드 오브 폴링>은 사유를 확장할 수 있는 효과적 계기가 되어줄 수 있을 테다.물론 사건이 부재하거나 불명확하고, 심지어 비선형적 연결이 흐름으로부터 관객을 탈락시키는 결과를 초래할 가능성도 충분하다. 아니, 아마도 그와 같은 관객이 훨씬 더 많을 것이다. 하나의 장소를 매개로 시공간을 오가는 형식 또한 앞서 로버트 저메키스가 더 엄격한 제약을 두고 더 탁월하게 풀어낸 바 있다. 비선형적 시도의 실험적 가치가 없다할 수 없겠으나, 여성적 소재를 택했단 점 말고는 서사적 참신함 또한 찾아보기 어렵다.그럼에도 이 영화에 가치가 있다면 다른 방식으로 이야기를 풀어가려는 태도에 있을 테다. 황금종려상과 그랑프리 수상작이 모두 그러했듯이. 올해 칸영화제 수상작들에 대하여 수십 년이 흐른 뒤 기억될 만한 명작이 없다는 아쉬움을 표할 수는 있겠다. 더 훌륭한 완성도며 탁월한 주제의식을 구현한 작품들이, 아마도 형식적 새로움이 덜했다는 이유로, 무관으로 돌아갔단 점을 고려하면 더욱 그렇다. 그렇지만 <사운드 오브 폴링>과 같이 다른 길을 모색한 작품에게 관심을 기울이고 평가하는 이 영화제의 자세만큼은 귀하다고 하겠다. 내가 <사운드 오브 폴링>을 비롯해 영 아쉬웠던 올해 칸영화제의 선택들을 존중하는 이유다.