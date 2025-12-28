네 명의 소녀와 그들이 살던 집, 칸영화제 선택 받은 이유

올해 열린 제78회 칸영화제 3등 격인 심사위원상은 두 편의 도전적 작품이 차지했다. 하나는 곧 개봉을 앞둔 올리베르 라셰의 <시라트>, 다른 하나가 오늘 '씨네만세'에서 다룰 마샤 쉴린스키의 <사운드 오브 폴링>이다. 심사위원장 주도로 진행되는 집단토론과 함께 심사위원들이 각자 1표를 행사한다는 것 외에는 세부적인 수상작 선정 과정이 알려지지 않았으나, 매해 황금종려상 면면을 보고 있자면 심사위원단의 성향이 무엇보다 결정적 영향을 미친단 것이 분명해 보인다.
심사위원장인 프랑스 배우 줄리엣 비노쉬는 진취적이고 저항적인 면모가 두드러지는 배우다. 당대 최고의 배우였음에도 기존 여성에게 주어지던 통상적 캐릭터보다는 늘 새롭고 고정적 틀을 깨는 배역과 연기를 선호했단 점이 이를 증명한다. 그녀가 출연한 작품군 또한 당대 주류라 불리는 규모 있는 영화보다는 독립적이고 작가적 면모가 두드러지는 작품이 많았다. 올해 황금종려상 수상작 <그저 사고였을 뿐>과 그랑프리 <센티멘털 밸류>, 심사위원장 두 작품까지가 모두 기성 영화문법으로부터 탈피한 도전적 면모가 강조됐단 점을 고려하면 그 성향이 반영됐다 보는 편이 합리적이다.
올해 칸영화제는 다른 어느 때보다 여성들의 약진으로 주목받았다. 심사위원장 줄리엣 비노쉬를 비롯해 알리체 로르바케르, 레일라 슬리마니, 할리 베리, 파얄 카파디아까지 과반이 여성으로 채워졌다. 핵심인 경쟁부문을 포함 무려 5개 세부부문 심사위원장이 여성으로, 그 어느 때보다 여성성이 대두된 영화제라 불렸다. 경쟁부문 진출작 면면만 보더라도 예년보다 늘어난 6편이 여성 감독의 작품이다. 타 경쟁작에 비해 이들 작품들의 작품성이 아쉬움을 남기긴 했으나 최종 경합 무대에 오른 여성 감독들이 여느 때보다 많았단 점만큼은 의미 있는 대목이다.