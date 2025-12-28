대공황 시대, 살기 위해 '여장'한 두 음악가의 사연

PR컴퍼니

뮤지컬 <슈가> 공연 사진시카고는 추운 땅이다. 또 제리와 조가 살아남기 벅찬 도시다. 그렇게 공간적 배경은 마이애미로 옮겨진다. 마이애미는 시카고와 대비되는 곳으로, 따뜻하고 일자리도 있으며 범죄 조직으로부터 도망칠 수 있을 것으로 기대된다. 시카고를 떠날 당시만 해도 제리와 조는 마이애미를 '기회의 땅'처럼 여겼을 것이다.물론 상황이 개선되긴 했어도 마이애미가 제리와 조를 온전히 지켜주지는 못한다. 가까스로 얻은 일자리는 정체가 밝혀질 경우 잃게 된다. 제리는 '다프네'라는 이름으로, 조는 '조세핀'이라는 이름으로 정체를 속인 채 살아가야 한다. 또 스패츠 일당도 마이애미에 도착해 제리와 조를 추적한다.제리와 조는 더 이상 자력으로 상황을 개선하기 힘들다. 정통적인 코미디에는 위기에 빠진 주인공을 구원해주는 영웅이 있는 법이다. <슈가>에는 우스꽝스럽지만 순수한 사랑을 갈망하는 백만장자 노인 오스굿 필딩이 있다. 제리와 조, 그리고 슈가가 위기를 모면하는 데에는 비대칭적인 능력을 가진 오스굿 필딩의 도움이 필요하다.그런 면에서 뮤지컬 <슈가>는 자력으로는 구원받을 수 없었던 이들의 코믹한 생존기로 읽힌다. 살아남기 벅찬 시카고에서 희망이 있는 마이애미로 향했지만, 결국 마이애미에서도 희망을 누리지 못한 채 새로운 희망을 찾아 떠나야 하는 공간적 은유도 눈여겨볼 만하다.한편 <슈가>는 2026년 2월 22일까지 서울 서초구 한전아트센터에서 공연된다. 슈가 역에 솔라·양서윤·유연정, 조 역에 엄기준·이홍기·남우현·정택운, 제리 역에 김법래·김형묵·송원근이 출연한다.