대공황 시대, 살기 위해 '여장'한 두 음악가의 사연

대공황이 세계를 강타하고, 금주법이 시행되던 1931년 시카고. 사람들은 곳곳에서 마음을 졸인 채 밀주를 즐기고, 거리에선 총성이 울려 퍼진다. 대공황은 음악가들에게도 가혹했다. 베이스를 연주하는 '제리'와 색소폰을 부는 '조'에게 연주 기회를 주는 곳은 어디에도 없었다. 당장 생계를 위해 두 남자는 10달러를 받고 악보를 나르는 일을 하게 된다.
하지만 악보를 나르던 중 밀주업자 '스패츠'의 살인 현장을 목격하게 되고, 제리와 조는 스패츠 일당에게 쫓기는 신세가 된다. 둘은 남자 음악가로 특정할 수 있는 상황이다. 그때 여자 음악가들로 구성된 밴드에서 베이시스트와 색소포니스트를 모집한다는 소식을 듣고, 제리와 조는 살기 위해 여장을 하고 밴드에 지원한다. 스패츠 일당의 감시를 피하는 동시에 일자리 얻을 수 있는 기회이다.
범죄 조직과 두 남자 간의 추격전, 그리고 밴드에서 '슈가'라는 이름을 가진 사랑스러운 가수를 만나면서 생기는 각종 해프닝을 그린 뮤지컬 <슈가>가 한국에 상륙했다. 마릴린 먼로 주연의 영화 <뜨거운 것이 좋아(Some Like It Hot)>을 토대로 미국 브로드웨이에서 만들어진 쇼 뮤지컬로, 연말연시를 맞이하여 국내 관객과 첫 만남을 갖고 있다.