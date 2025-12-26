평양서 일하는 스웨덴 남자, 북한 여성과 사랑에 빠지다

㈜스튜디오 디에이치엘

<광장> 스틸그렇다면 주인공은 왜 굳이 동료들 다 발령받길 피하는 평양 근무를 신청한 걸까? '조선말'도 유창하고 김치도 잘 먹는 보리에겐 무슨 사연이 있는 걸까? 관객의 궁금증은 이야기가 진행되며 조금씩 해소된다. 그의 할머니는 분단 이전에 북유럽에 정착한 이민자다. 사랑하는 이에 의지해 말도 통하지 않는 낯선 이국에서의 삶을 선택한 조모의 인생이 손자에게 계승된 셈이다. 대사관에서 양국 간 문화 교류를 위해 동화 번역과 출판 사업을 맡은 주인공의 순수한 면 역시 한 몫했을 테다.그렇게 경계선에 선 이들이 갖는 근본적 외로움과 뿌리 찾기의 염원이 보리를 북한으로 이끌었고, 할머니와 같지만 다른 방식으로 운명의 상대를 만났다. 그러나 둘은 시작부터 끝이 예정되어 있다는 걸 숙명으로 받아들인다. 현실은 할리우드 영화가 주는 판타지와 다르다. 그저 지금 누리는 은밀한 행복이 조금이라도 더 오래 계속되기만 바랄 뿐이다. 식당에서 한자리에 앉지 못하고 건너편에서 지긋이 바라만 볼 수 있고, 오랜 연구 끝에 인적 없는 시간대와 장소를 찾을 때만 함께 거리를 거닐 수 있더라도 말이다.그러나 그들의 소박한 행복마저 북한 체제에선 허용될 수 없다. 미디어 선전을 통해 국가를 결속하지만, 거대한 극장에서 홍보영화가 상영될 때 일절 잡담과 소음은 용납될 수 없다. 극장의 수동성과 폐쇄성이 예외를 허용치 않는 사회에서 반정부·반체제적 의도가 없다 해도 작은 틈새는 체제 위협으로만 인식할 뿐이다. 보리와 복주의 소심한 연애조차 그렇다. 보리가 복주를 포기할 수 없어 북한에 망명 신청이라도 하지 않는 한. 그러나 외교관계 잡음을 초래할 위험이 있으니 그조차 쉽잖게 보인다. 결국엔 둘의 사랑은 체제 차원에서 용납할 수 없는 버그로만 취급될 운명이다.슬픈 연인의 진실을 누구보다 잘 아는 이가 있다. 통역관(이자 감시자)인 명준이다. 보리는 그와 체제를 넘어서는 인간적 유대를 바라지만, 명준은 그런 감시대상이 불편하기만 하다. 그저 자신에게 입력된 것처럼 부여된 임무에만 충실하면 될 일인데, 이 이방인은 자꾸만 '선'을 넘고자 한다. 차라리 자신을 노리고 첩보 수작이라도 부리면 자신의 충성심을 증명하면 될 터인데, 천진한 눈빛과 선량한 의지가 전해져 오니 더 갑갑한 노릇이다. 보리의 일상을 감시하고 보고하는 게 임무이니 그의 진실함도 가장 먼저 깨닫고 만다. 그런 불편한 상대가 이제 출국한다니 한숨 돌릴 판인데 당혹스런 부탁을 해온다. 잘못하면 신세 망칠 판이다.이제 불행한 연인의 운명은 오롯이 명준의 선의에 좌우된다. 보리는 작은 부탁이라 하지만, 명준은 그 호소가 자신의 이 땅에서의 운명을 결정할 위험이란 걸 너무나 잘 안다. 왜 하필 나란 말인가. 하지만 감시역이란 걸 알면서도 진심으로 자신을 대해준 드문 이방인의 처지가 딱하긴 하다. 그가 눈을 질끈 감고 외면하면 겉으론 아무 일 없이 모든 게 정리될 테지만, 가장 큰 문제가 남는다. '나'는 그런 '나'를 짊어지고 살 수 있을까?이제 명준은 <타인의 삶> 속 동독 정보국 요원, 코드명 'HGW XX/7'이 겪던 고뇌에 봉착한다. 자유로운 예술과 영혼의 해방을 꿈꾸다 반체제 문화인으로 감시 대상이 된 작가 드라이만과 그의 연인인 배우 크리스타의 일상을 도청하게 된 비밀요원이 그들의 진실한 영혼을 접하며 오히려 상부에 거짓 보고서를 올려 그들을 보호하려 했던 은밀한 기억은 냉전 치하 동독 국가보위부보다 더 거대하고 전면적으로 국민을 감시하는 현실 북한을 배경으로 재연된다. 명준은 자신이 조국에서 쌓아올린 안정된 삶을 날릴 걸 감수하며 위험한 도박에 나설 수 있을까?