평양서 일하는 스웨덴 남자, 북한 여성과 사랑에 빠지다

주 북한 스웨덴 대사관에 파견된 서기관 '보리'는 누구나 꺼리는 평양 근무를 여러 차례 연장하는 중이다. 외교관 특권 덕에 직접 위협을 받을 일은 없지만, 사방에서 감시하는 시선은 아무리 오래 머물러도 불편하다. 자전거를 타고 평양 거리를 활보해도 늘 외롭기만 하고, '이방인'으로 겉도는 신세다. 그런 처지인데 굳이 체류 연장을 신청할까? 남에겐 알릴 수 없는 속사정이 있다. 자전거를 몰 때마다 마주치던 교통보안원 '복주'다. 무심코 스치던 그녀와 언젠가부터 눈빛이 교차하는 건 망상이 아니었다. 두 남녀는 주변 감시를 피하며 조심스레 만남을 이어왔다.
보리는 복주 덕분에 외로웠던 평양 근무를 견뎠고, 이젠 그녀 없인 고국으로 돌아갈 엄두가 나지 않는다. 하지만 여러 번 연장근무를 신청한 탓에 더는 평양에 머물 수 없다. 해결책을 찾아보지만, 이방인인 그가 북한에서 할 수 있는 건 없다. 예정된 이별을 피할 수 없는 둘은 소중한 추억을 남기려 애틋한 만남을 이어가지만, 복주가 갑자기 사라진다. 작별 인사라도 전하고픈 보리는 애타게 그녀를 찾아도 그녀는 오간 데 없다. 보리에게 마지막 남은 동아줄은 그의 외교관 업무를 돕는 동시에 감시자로 따라붙는 통역관 '명준' 뿐이다.
'극장국가' 북한의 실체