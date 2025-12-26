'폭풍 영입' 용인FC, K리그2 승격 경쟁 '태풍의 눈' 될까

신생팀으로 K리그에 도전장을 내민 용인의 움직임이 심상치 않다. 프로 무대에서 수많은 발자취를 남긴 베테랑들을 대거 수혈했고, 힘을 더해줄 젊은 자원들도 품는 데 성공했다.내년부터 무려 17팀이 승격 전쟁에 도전장을 내미는 가운데 용인은 과연 태풍의 눈으로 떠오를 수 있을까.과거 용인은 시민 축구단을 운영했으나 지난 2016년을 끝으로 해체하면서 더 이상 축구와 연을 맺지 못하는 듯했다. 하지만, 꾸준하게 기업 축구단 유치, 축구단 창설 등과 같은 설이 돌았으며 또 시 안에 거대한 경기장인 용인미르스타디움을 건립하면서 의지를 보여줬다. 결국 지난 3월 6일, 이상일 용인 시장이 축구단 창설을 선포하면서 계획이 구체화됐다.이어 이들은 지난 4월 시민 프로 축구단 창단 준비위원회가 발족하면서 본격적인 창단 과정을 밟은 이들은 테크니컬 디렉터에는 전북 현대 '레전드' 이동국을, 사령탑 자리에는 베테랑 최윤겸 감독을 선임하며 화제를 모았다. 이어 지난 8월에는 한국프로축구연맹으로부터 회원가입 1차 승인을 받으면서 본격적인 프로 구단의 구실을 갖추기 시작했다.또 10월에는 팀 명칭(용인FC)과 구단 엠블럼을 공개, 2026시즌 준비에 본격적으로 착수했다. 이동국, 최윤겸이라는 국내 축구계의 두 거물과 함께 첫 삽을 뜬 용인은 1차로 선수단 보강에 힘을 썼다. 신생팀이라는 부분이 영입하는 데 발목을 잡을 거 같았으나 오히려 이들은 프로 무대에서 굵직한 발자취를 남긴 자원들을 대거 수혈하면서, 기대감을 나타내고 있다.가장 먼저 신호탄을 울린 영입은 바로 전 국가대표 공격수 석현준이다. 1991년생으로 어느덧 만 34세의 베테랑이 됐지만, 여전히 K리그2 무대에서는 위협적인 공격수다. 2010년 네덜란드 명문 아약스에 입단한 그는 사우디아라비아-포르투갈-프랑스를 거치면서 풍부한 경험을 쌓았다. 또 A대표팀 유니폼을 입고 15경기서 나와 5골을 터뜨리는 등 인상적인 실력을 선보였다.비록 병역기피 논란과 함께 2021년 12월 이후 프로 무대서 출전 경력이 없는 점은 발목을 잡지만, 석현준의 합류는 용인의 최전방에 큰 힘이 되어줄 전망이다. 이에 더해 수비진에는 풍부한 경력을 보유한 곽윤호가 합류했다. 1995년생인 곽윤호는 강릉시청-수원FC-서울E를 거쳐 용인 유니폼을 입었다. 빠른 발과 대인 수비가 장점인 그는 후방 리더로 활약할 예정이다.곽윤호에 이어 용인은 K리그 수준급 센터백인 임채민도 품었다. 1990년생인 그는 성남-상무-강원-선전을 거쳐 지난해 제주SK에 발을 들였다. 만 35세로 전성기 시절보다는 아래로 내려온 모습을 보여줬지만, 녹슬지 않은 클래스를 선보였다. 이번 시즌 주전 수비수로 나선 그는 33경기에 나서며 팀을 강등 위기에서 막아내는 미친 실력을 보여줬다.올해 대행으로 지휘봉을 잡았던 김정수 전 제주 수석코치도 "특히 임채민과 같은 고참 선수들이 먼저 솔선수범하면서 팀 분위기를 잘 이끌어주고 있다"라며 칭찬을 아끼지 않았다. 곽윤호-임채민이라는 든든한 중앙 수비 라인을 구축한 이들은 최후방에 풍부한 경험을 보유한 황성민을 영입했다. 1991년생인 그는 충주-안산-제주-경남-서울-인천을 거친 베테랑 자원이다.프로 무대에 통산 146경기에 출전하고 있는 황성민은 빠른 반사 신경을 바탕으로 용인의 최후방을 든든하게 지켜줄 전망이다. 최후방-중앙 수비를 경험으로 다진 이들은 중원에도 베테랑 자원들을 수혈했다. 가장 먼저 K리그 최고 미드필더로 불렸던 신진호가 용인 유니폼을 입었다. 1988년생인 그는 프로 데뷔 시절부터 천재 미드필더로 각광을 받았다.포항-카타르-UAE-서울-울산-인천을 거치면서 프로 통산 439경기에 나섰고, 올해 인천에서는 공격수로 변신해 4골 4도움을 올리며 본인의 가치를 증명했다. 전성기 시절만큼의 퍼포먼스를 보여주지는 못했으나 특유의 노련함과 센스를 통해 용인 중원을 지킬 예정이다. 신진호에 이어 베테랑 수비형 미드필더 최영준도 옷을 입었다.1991년생인 최영준은 경남-안산-전북-포항-제주-수원 삼성을 거치면서 K리그 무대서 어느새 15년을 뛴 베테랑 중의 베테랑이다. 최근 3년간 2번의 치명적인 장기 부상으로 기량적인 부분에서는 하락한 모습이었지만, 올해 다시 부활에 성공했다. 수원 유니폼을 입고 32경기서 1골을 기록했고, 빅버드에서 본인의 기량을 다시금 증명했다.후반기로 향할수록 주전에서 밀리는 모양새였으나 최영준이 보여준 클래스는 신생팀 용인에 큰 힘이 될 것이다. 최영준에 이어 전 국가대표 미드필더 김민우도 용인에 입성했다. 1990년생인 그는 J리그-수원-청두-울산을 거쳐 미르 스타디움에 도전장을 내밀었다. 좌측 수비는 물론 미드필더 전 지역과 최전방 공격수까지 뛸 수 있는 그의 합류는 플러스 요인이다.용인이 K리그2의 잠잠한 호수에 돌을 던졌다. 이 던진 돌이 거대한 파장을 불러 일으킬 수 있을까.