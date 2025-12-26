'위켄드부터 샬라메까지', 어떤 공연 보여줄까?

▲
원오트릭스 포인트 네버(Oneohtrix Point Never, OPN) 내한 공연매니아 서울
이 시대 가장 창의적인 전자음악가 중 한 사람으로 손꼽히는 원오트릭스포인트네버(Oneothrix Point Never 이하 OPN)가 한국을 찾는다. OPN은 내년 3월 29일 오후 7시 서울 광진구 티켓링크 1975 씨어터에서 내한 공연을 펼칠 예정이다. OPN의 내한 공연은 2024년 3월 무신사 개러지에서 열린 공연 이후 2년 만이다.
OPN은 미국 출신 아티스트 다니엘 로파틴의 1인 프로젝트로 명문 레이블인 워프 레코즈를 대표하는 아티스트다. 앰비언트 음악은 물론 영화 음악과 팝 음악까지 넘나드는 스펙트럼을 과시하는 실험가로서 "현대 음악에서 가장 중요한 작가 가운데 한 명"이라는 찬사를 받기도 했다. OPN은 정교하고 다채로운 사운드 위에 인간적인 고찰을 담아낸다. 앨범의 주제 의식으로부터 착안한 뮤직비디오 등의 영상 예술 역시 OPN의 창작 세계를 완성하는 주체다.
OPN은 영화 음악에서도 빛을 발했다. 영화 <굿 타임>으로 칸 영화제 사운드트랙상을 받았다. 최근에는 티모시 샬라메가 주연을 맡은 영화 <마티 슈프림> 의 사운드트랙을 맡기도 했다. 제임스 블레이크, 찰리 xcx, 이기 팝, 나인 인치 네일스, 데이비드 번 등 위대한 뮤지션들과 협업을 하면서 자신의 음악 세계를 확장하기도 했다.