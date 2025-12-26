'위켄드부터 샬라메까지', 어떤 공연 보여줄까?

▲원오트릭스 포인트 네버(Oneohtrix Point Never, OPN) 리플레이뮤직

OPN이 팝 음악 팬들에게 가장 이름을 알릴 수 있었던 계기는 단연 캐나다 슈퍼스타 위켄드(The Weeknd)와의 협업이다. 그는 2021년 위켄드가 펼친 미국 슈퍼볼 하프타임쇼 헤드라이너 공연의 음악 감독을 맡았다. 2022년 발표된 위켄드의 정규 앨범 <Dawn FM>의 총괄 프로듀서를 맡았다. < Dawn FM >은 '연옥'에서 '천국'으로 나아가는 과정을 라디오 방송 컨셉으로 구현한 앨범이었는데, OPN 특유의 몽환적인 프로듀싱이 이를 완벽하게 구현한 것.



지난달 발표한 정규 앨범 < Tranquilizer > 역시 음악 마니아들과 평단의 극찬을 일제히 받았다. 과거의 흔적을 새로이 재탄생시키는 이번 앨범을 두고, 피치포크 매거진은 "믿을 수 없을 정도로 밀도가 높고 몰입감 있는 전자음악 앨범"이라고 평하기도 했다. 이번 내한에서도 신보를 비롯한 그의 다양한 음악 세계를 만나볼 수 있을 예정이다.



독특한 장소 역시 공연에 대한 기대를 높인다. OPN의 내한 공연이 열리는 티켓링크 1975 씨어터는 2025년 10월 개관한 공연장으로 과거 어린이회관 문화관이 자리했던 곳이다. 뮤지컬과 아이돌 콘서트 등 다양한 공연이 펼쳐지고 있는 곳이지만 해외 전자음악가의 내한이 펼쳐지는 것은 처음이다. 관객들은 좌석에 앉아 공연을 관람하며, 무대는 액자형으로 꾸려진다. 비주얼 아티스트 프리카 텟(Freeka Tet)의 시각 미학이 이번 공연에 더해지면서, 단순한 관람을 넘어 '체험'의 영역으로 확장되는 공연을 기대해 봄 직 하다. 한편 이번 공연의 티켓 예매는 오는 12월 26일 오후 12시부터 공식 판매처인 티켓링크를 통해 시작되었다.





