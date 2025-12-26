관객 속터지게 하는 '아바타3', 그럼에도 봐야 하는 이유

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
불은 양면적이다. 모든 것을 태워버리는 파괴적인 힘을 가졌지만, 동시에 어둠을 밝히고 추위를 녹이는 온기가 되기도 한다. 제임스 카메론의 <아바타> 시리즈는 태생적으로 조화와 자연스러움을 아야기해 왔다. 1편부터 이어온 자연의 섭리와, 숲과 바다를 짓밟으며 그 조화를 깨뜨리려는 인간의 잔혹함은 이번 3편에서도 여전히 유효하다. 무자비하게 자연을 초토화하는 인간의 탐욕은 관객으로 하여금 깊은 분노를 자아내게 만든다.
하지만 영화는 그 분노 속에 머무르지 않는다. 파괴자들 사이에서도 조화를 꿈꾸는 좋은 인간들이 존재하며, 그들 역시 혼란을 겪고 있다는 점을 조명한다. 이번 작품의 부제인 '불과 재'는 바로 이 지점에서 시작된다. 활활 타오르는 불길 같은 분노와 전쟁이 지나간 자리, 남겨진 재와 같은 상실감 속에서 우리는 무엇을 다시 심어야 할까. 영화는 이 질문을 던지며, 각기 다른 위치에서 흔들리는 인물들의 내면을 파고든다.
[첫 번째 감정] 로아크의 고독한 죄책감