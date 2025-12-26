영화 '한란', 제주4.3의 아픔을 미래세대에 전하다

제주4.3을 배경으로 한 장편 영화 '한란(하명미 감독)'이 관객들을 만나고 있다. 흑백으로 촬영된 '지슬'(오멸 감독) 이후 12년 만에 나온 오랜만의 극영화이며 100% 제주어가 사용됐다. 한글자막으로 보는 한국영화로도 화제가 되고 있다.
'한란'은 일본 유일의 국제 여성영화제인 아이치국제여성영화제(AIWFF, 제30회)에 초청되어 지난 9월에 첫 상영을 시작했으며 국내에서는 11월 민주화운동기념사업회가 주최한 제1회 민주·인권영화제의 개막작으로 선정되기도 했다. 제주4.3평화재단이 주최한 제3회 제주4.3영화제에서 특별상영된 후 극장에서 개봉했다.
지난 12월 23일 이화여자대학교 아트하우스 '모모' 상영에 앞서 만난 하명미 감독은 "13년 제주살이를 하는 동안 가족과 마을 공동체에 스며있는 4.3의 아픔과 상처들을 체감하면서 할머니, 할아버지 세대의 일이 아닌 우리와 같은 사람들의 이야기로 조금 더 가깝게 알아가길 바랐다"라며 "26살의 어린 엄마와 6살 아이의 시선으로 소소하게 삶의 행복을 찾고 싶던 사람들이 어떠한 일을 겪었는지, 고난 속에서도 살고자 했던 사람들의 생생한 모습을 통해 먼저 슬픔에 공감한 후 역사를 알아가기를 바라는 마음으로 대본 기획부터 고민했다"라고 말했다. 이어 "세심하게 촬영하고, 편집하여 12세 이상 관람가 등급의 영화를 완성할 수 있었다"고 설명했다.
하명미 감독은 "한 저자와의 이야기마당에서 4.3때 사람들이 왜 죽어야 했는지, 특히 어린이들까지 희생된 것에 질문하는 초등학생이 있었는데 마땅히 답을 하지 못하는 기성세대들을 만난 적이 있다"라며 "민주화되고, 정보화된 세대를 살고 있는 어린이·청소년들이 역사를 조금 더 알기 쉽게 경험할 수 있길 바랐다"고 전했다.