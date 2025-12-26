영화 '한란', 제주4.3의 아픔을 미래세대에 전하다

웬에버스튜디오

제주4.3항쟁을 '가족애'로 표현하여 관객을 만나는 영화 ‘한란’의 감독과 배우들마을 여성 대부분이 물질하는 구좌읍 하도리에서 제주살이를 한 하 감독은 같은 올레(마을 안길에서 집 앞 대문까지 이어진 길)공동체에 이웃해서 살던 은퇴한 잠녀(潛女) 김O옥, 고O생 할머니의 삶을 통해 제주 4.3을 자연스레 접했다고 한다.물질하는 26살 젊은 아낙 아진(어린 딸을 찾아 나서며 참된 자아를 찾는)과 아진의 딸 해생(생업의 터전인 바다의 기운을 타고난 아이)은 칠성판(관 바닥에 설치하여 죽은 자가 눕는 곳)을 머리에 이고 물질하는 고통스러운 삶을 살았지만 강인한 생명력으로 죽음의 시간을 이겨낸 제주 여인을 대표하는 인물들이다.영화의 제목이기도 한 '한란(寒蘭)'은 현무암과 거친 바람, 추운 겨울을 이겨내고 꽃을 피워 제주를 대표하는 천연기념물이다. 4.3의 광풍 속에서도 피어난 모성애와 삶의 의지를 상징한다. 영화를 통해 제주4.3의 죽음을 이겨냈지만 지난 70여년 간 침묵을 강요당하고 '빨갱이', '폭도'로 살아야 했던 억울한 이들의 삶, 야만의 시간 속 진실을 밝히기 위해 죽음보다 더 힘든 삶을 살아야 했던 산자들의 고통과 희망도 가늠해 볼 수 있다.영화 '한란'은 젊은이들에게도 질문을 던지고 있다. 문일병이라는 젊은 군인을 통해 군대라는 위계조직 내에서 상급자의 부당한 명령을 어디까지 수행해야 하는지 심한 갈등을 보여주기도 한다. 특히 종교의 가르침과 인간으로서 지켜야 할 최소한의 도리(道理)의 한계점에 대한 번뇌를 보여준다. 작년 12.3 불법 비상계엄 때 양심적인 명령 거부로 민주주의를 지켜낸 젊은 군인들을 연상시키기도 했다.