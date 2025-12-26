'당신은 무엇을 기억할 건가요'... 질문하는 이 영화의 매력

11명을 죽인 연쇄살인범이 인터뷰를 요청해왔다. 3일 뒤 자정에 또 사람을 죽일 건데, 인터뷰에 응하면 피해자를 살릴 기회를 주겠다고. 당신이 기자라면 어떻게 하겠는가. 거부할 것인가, 아니면 마이크를 들이댈 것인가.
영화 <살인자 리포트>는 제목부터가 의미심장하다. '살인자에 대한 리포트'인지, '살인자가 하는 리포트'인지 쉽게 단정할 수 없다. 어쩌면 이 영화가 말하고 싶은 건, 보도 행위 자체가 폭력과 어떻게 연결될 수 있는가에 대한 질문일지도 모른다. 인터뷰를 계속하는 한 누군가는 살고, 멈추는 순간 누군가는 죽는다. 그렇다면 이 '리포트'는 진실을 전하는 도구인가, 아니면 폭력을 연장시키는 장치인가.
영화는 베테랑 기자 백선주(조여정)와 연쇄살인범 이영훈(정성일) 사이의 긴장감 넘치는 대화로 전개된다. 겉으로는 범죄 스릴러처럼 보이지만, 영화가 정말 묻고 싶은 건 따로 있다. 우리는 왜 이런 이야기에 귀를 기울이는 걸까. 우리는 왜 범죄자의 입을 통해 진실을 듣고 싶어 하는가. 그 욕망은 저널리즘인가, 아니면 관음증인가.
이 영화가 흥미로운 이유는, 영훈을 매혹적인 악당으로 포장하지 않는다는 점이다. 그는 과장된 카리스마 대신 차분한 논리로 자신의 살인을 '복수'이자 '치료'라고 설명한다. 그 논리가 불편한 이유는, 완전히 터무니없다고 치부하기 어렵기 때문이다. 영화는 이 지점에서 관객을 곤란한 자리에 앉힌다. 이해와 용인은 결코 같은 것이 아니라는 사실을 끊임없이 상기시키면서 말이다.
특종이 간절한 기자와, 그 욕망을 정확히 꿰뚫고 있는 살인자. 이 둘의 대화를 지켜보다 보면, 어느새 불편한 질문 하나가 떠오른다. 나는 지금 진실을 보고 있는 건가, 아니면 누군가의 고통을 구경하고 있는 건가. 영화는 인터뷰라는 형식을 빌려, 언론과 대중이 '악'을 소비하는 방식, 그리고 그 과정에서 누군가의 고통이 어떻게 지워지는지를 냉정하게 들여다본다. 특종을 향한 욕망과 진실을 향한 의무 사이에서, 과연 우리는 어디에 서 있는가.
대화가 아니라 거래, 인터뷰가 아니라 게임