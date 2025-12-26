'당신은 무엇을 기억할 건가요'... 질문하는 이 영화의 매력

▲살인자리포트메인예고편 소니픽쳐스코리아

영화를 보는 내내, 우리는 선주의 시선으로 영훈의 말을 듣지만, 동시에 우리 자신이 그 인터뷰를 소비하고 있다는 사실을 깨닫게 된다. 영화는 묻는다. 당신은 왜 이 이야기를 듣고 있는가. 진실이 궁금해서인가, 아니면 자극이 필요해서인가.



수전 손택은 <타인의 고통>에서 타인의 고통이 이미지로 소비되는 방식을 분석하며, 그것이 공감인지 관음인지 묻는다. 고통받는 사람들의 사진을 보며 우리는 연민을 느낀다고 생각하지만, 실은 그 이미지를 통해 우리 자신의 안전함을 확인하고 있는 건 아닌가. 고통은 타인의 것이고, 우리는 그저 안전한 거리에서 관찰할 뿐이다. 또한 수전 손택은 묻는다. 그 이미지를 생산하고 유통하는 미디어는 진실을 전하는 것인가, 아니면 고통을 상품화하는 것인가.

이 질문은 영화 <살인자 리포트>에도 그대로 적용된다. 선주가 영훈을 인터뷰하는 동안, 우리는 스크린 앞에서 그들의 대화를 듣는다. 피해자의 고통은 특종이 되고, 살인자의 논리는 콘텐츠가 된다. 우리는 안전한 극장 좌석에 앉아 피해자의 고통을 '이야기'로 소비한다. 이게 진실을 이해하려는 행위인가, 아니면 폭력을 구경하는 행위인가.



물론 영화가 완벽한 건 아니다. 특히 영훈이 복수를 '치료'에 비유하며 자신의 논리를 풀어갈 때, 같은 말을 여러 번 반복하는 게 다소 설명 조로 느껴진다. '상처의 통증을 줄이는 가장 효과적인 방법'이라는 표현이 대화 중간중간 반복되면서, 관객에게 생각할 시간을 주기보다 메시지를 주입하려는 느낌이 든다. 또 영훈의 과거가 드러나는 방식도 다소 평이하다. 인터뷰가 진행될수록 '사실 이 사람에게도 아픈 사연이 있었다'는 식의 전개는, 이미 많은 범죄 스릴러에서 봐온 익숙한 구조다.



하지만 이 영화의 가치는 완성도보다 질문에 있다. 우리가 범죄를 소비하는 방식, 언론이 그 소비를 부추기는 구조, 그리고 그 과정에서 지워지는 피해자들의 목소리. 그리고 정의가 부재할 때 우리가 선택하는 폭력의 의미.



인터뷰를 멈추는 순간 살인은 다시 시작된다. 하지만 계속하는 것 역시 또 다른 폭력은 아닐까. 멈추면 누군가 죽고, 계속하면 살인자에게 무대를 내주고 피해자의 고통을 특종거리로 만든다. 선주가 마주한 이 딜레마는 결국 우리 모두의 것이다. 우리는 언제 마이크를 내려놓아야 하는 걸까.



"손에 묻은 피, 잘 지워지지 않을 텐데."



영화 후반부, 모든 게 끝난 뒤 선주가 영훈에게 던지는 질문이 무겁게 남는다. 그 말은 영훈만을 향한 게 아니다. 특종을 위해 달려온 자신에게도, 이 인터뷰를 소비하는 우리에게도 향하는 질문이다.



수전 손택은 "기억은 일종의 윤리적 행위이자 우리가 공유할 수 있는 가슴 시리고도 유일한 관계"라고 말했다.



문제는 우리가 무엇을 기억하느냐다. 선주는 특종을 기억할 것인가, 아니면 그 과정에서 외면된 피해자들을 기억할 것인가. 우리는 살인자의 논리를 기억할 것인가, 아니면 그가 남긴 고통을 기억할 것인가.



어쩌면 이 영화가 정말 묻고 싶은 건 이것일지도 모른다. 무엇을 기억할 것이며, 그 기억으로 무엇을 할 것인가.

