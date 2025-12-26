네일 잡고 올러까지... KIA가 '구관 동행'을 택한 이유

▲
네일-올러 원투펀치를 재가동하는 KIAKIA타이거즈
올시즌 가장 강력한 우승 후보로 꼽히다 하위권으로 추락한 데 이어 시즌 종료 후에는 핵심 전력 유출이 많았던 KIA 타이거즈가 고심 끝에 외국인 투수 구성의 마지막 퍼즐을 맞췄다. 그 주인공은 낯익은 얼굴인 아담 올러다.
지난 24일 KIA는 올러와 총액 120만 달러(계약금 20만/ 연봉 70만/ 옵션 30만 달러, 약 17억 원)에 재계약을 완료했다고 발표했다. 11월 말, 1선발인 제임스 네일을 총액 200만 달러(계약금 20만/ 연봉 160만/ 옵션 20만 달러)에 일찌감치 붙잡은 데 이어 올러까지 잔류시키며 2026시즌 외인 선발진 구성을 '구관이 명관'이라는 키워드로 마무리했다.
하지만 계약에 이르는 과정은 결코 순탄치 않았다. KIA 프런트는 스토브리그 초반부터 올러보다 강력한 1선발급 자원을 물색해왔다. 올시즌 올러가 11승 평균자책점 3.62라는 준수한 성적을 거뒀음에도 불구하고, 구단의 고민이 길어진 이유는 명확했다. 바로 올러의 부상 이력과 이닝 소화에 대한 아쉬움 때문이었다.