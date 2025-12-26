네일 잡고 올러까지... KIA가 '구관 동행'을 택한 이유

KIA타이거즈

부상에도 불구하고 KIA 팀내 최다승을 기록한 올러그럼에도 KIA가 다시 올러의 손을 잡은 건 현 시점에서 가능한 최선의 선택이었기 때문이다. 메이저리그 투수 시장에서 영입할 수 있는 선수 중 올러 이상의 확실한 투구를 보여줄 자원을 찾기 어려웠다.심재학 단장이 "올러는 가장 안정적인 카드라고 생각한다. 팀 내에서 가장 많은 승수를 기록했고 지금으로선 더 나은 카드를 찾는 게 쉽지 않았다"고 밝힌 배경이다. 부상 재발에 대한 우려를 떨치지 못했던 KIA는 메디컬 체크를 반복하며 돌다리를 두드렸다. 몸 상태에 큰 이상이 없다는 결과를 확인한 KIA는 그제야 도장을 찍었다.시즌 종료 후 자신의 SNS를 통해 "더 강해진 모습으로 돌아오겠다"며 KBO리그 복귀에 강한 의욕을 보였던 올러는 재계약 발표 후 KIA 구단 유튜브 채널을 통해 자신이 좋아하는 한식인 오리탕을 다시 먹을 수 있게 된 기쁨을 전한 것이 화제가 되기도 했다.