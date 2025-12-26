네일 잡고 올러까지... KIA가 '구관 동행'을 택한 이유

사이트 전체보기
[KBO리그] 장고 끝에 팀내 최다승(11승) 올러와 재계약한 KIA, 부상 리스크 극복이 관건

25.12.26 17:19최종업데이트25.12.26 17:19
올시즌 가장 강력한 우승 후보로 꼽히다 하위권으로 추락한 데 이어 시즌 종료 후에는 핵심 전력 유출이 많았던 KIA 타이거즈가 고심 끝에 외국인 투수 구성의 마지막 퍼즐을 맞췄다. 그 주인공은 낯익은 얼굴인 아담 올러다.

지난 24일 KIA는 올러와 총액 120만 달러(계약금 20만/ 연봉 70만/ 옵션 30만 달러, 약 17억 원)에 재계약을 완료했다고 발표했다. 11월 말, 1선발인 제임스 네일을 총액 200만 달러(계약금 20만/ 연봉 160만/ 옵션 20만 달러)에 일찌감치 붙잡은 데 이어 올러까지 잔류시키며 2026시즌 외인 선발진 구성을 '구관이 명관'이라는 키워드로 마무리했다.

하지만 계약에 이르는 과정은 결코 순탄치 않았다. KIA 프런트는 스토브리그 초반부터 올러보다 강력한 1선발급 자원을 물색해왔다. 올시즌 올러가 11승 평균자책점 3.62라는 준수한 성적을 거뒀음에도 불구하고, 구단의 고민이 길어진 이유는 명확했다. 바로 올러의 부상 이력과 이닝 소화에 대한 아쉬움 때문이었다.

올러는 지난 6월 말까지 무려 8승(평균자책점 3.03)을 쓸어 담으며 네일과 함께 리그 최강의 원투펀치를 구축하며 KIA의 순위 반등을 이끄는 듯 했다. 그러나 6월 25일 키움 히어로즈 상대 등판을 끝으로 팔꿈치 염증이 발생하며 1군 전력에서 이탈했다. 그가 자리를 비운 40여일 사이에 KIA는 상승 동력을 잃고 상위권 싸움에서 밀리기 시작했다.

8월 6일 롯데 자이언츠 전으로 복귀한 이후에도 기복이 심한 이른바 '퐁당퐁당' 식 투구를 보이며 안정감있는 이닝 이터 선발로서 신뢰를 주진 못했다. 규정을 살짝 넘긴 149이닝이라는 올시즌 최종 소화 이닝 또한 외국인 선발치고는 아쉬운 수치였다. 올러에 대해 좋은 평가를 내렸던 소속팀 이범호 감독이 아쉬움을 토로했던 대목이기도 하다.

그럼에도 KIA가 다시 올러의 손을 잡은 건 현 시점에서 가능한 최선의 선택이었기 때문이다. 메이저리그 투수 시장에서 영입할 수 있는 선수 중 올러 이상의 확실한 투구를 보여줄 자원을 찾기 어려웠다.

심재학 단장이 "올러는 가장 안정적인 카드라고 생각한다. 팀 내에서 가장 많은 승수를 기록했고 지금으로선 더 나은 카드를 찾는 게 쉽지 않았다"고 밝힌 배경이다. 부상 재발에 대한 우려를 떨치지 못했던 KIA는 메디컬 체크를 반복하며 돌다리를 두드렸다. 몸 상태에 큰 이상이 없다는 결과를 확인한 KIA는 그제야 도장을 찍었다.

시즌 종료 후 자신의 SNS를 통해 "더 강해진 모습으로 돌아오겠다"며 KBO리그 복귀에 강한 의욕을 보였던 올러는 재계약 발표 후 KIA 구단 유튜브 채널을 통해 자신이 좋아하는 한식인 오리탕을 다시 먹을 수 있게 된 기쁨을 전한 것이 화제가 되기도 했다.

내부 FA 박찬호, 최형우가 연달아 떠나며 변수가 많이 발생한 KIA의 선택은 모험보다 안정이었다. 평속 150km/h의 패스트볼 구위와 슬라이더라는 확실한 결정구, 그리고 이미 리그 적응을 마쳤다는 점은 내년 시즌 더 좋은 성적을 기대하게 하는 요인이다.

올시즌 원투펀치 네일-올러 듀오와의 재계약은 KIA가 내년을 위한 상수를 확보했다는 점에서 의미가 있다. 하지만 그 상수가 변수로 돌변하지 않으려면 선발진의 핵심축인 올러가 부상 꼬리표를 떼고 풀타임 완주에 성공하는 것이 관건이다. 부상에도 불구하고 팀 최다승인 11승을 거뒀던 올러가 2026시즌에는 15승 이상을 거두며 리그 정상급 에이스로 도약할 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

