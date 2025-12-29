"가장 행복한 컬링 했다", 슈퍼리그 올스타전 어땠냐면요...

박장식

2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그 올스타전에서 '칠한 다진마늘' 팀으로 나서 승리를 거둔 김은정(강릉시청)이 관중과의 하이파이브에 나서고 있다.올림픽에 나서는 국가대표 선수가 루돌프 옷을 입고 경기에 나서 코믹한 춤을 곁들이고, '안경선배'는 경기 내내 웃음을 감추지 못했다. 남녀 대결에서는 성별의 자존심을 건 진검승부가 펼쳐졌는데, 이 과정에서도 '웃음'을 포기하지 않은 재미있는 명승부가 나왔다.지난 크리스마스의 오후를 컬링으로 꽉 채웠던 2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그 올스타전. 한국 컬링 역사상 처음으로 펼쳐진 올스타전은 하루 두 번의 경기에서 그야말로 '최고의 재미'를 추구했고, 스포츠 팬들에게 기억될 만한 재미있는 장면이 여럿 쏟아졌다.선수들의 '끼'도 돋보였다. 아시안 게임 국가대표로 나섰던 이재범(서울시청)과 표정민(의성군청)은 아크로바틱한 투구 동작을 보여주며 컬링의 색다른 맛을 보여줬고, 이번 올림픽에 나서는 설예은(경기도청), 그리고 '안경선배' 김은정(강릉시청)은 웃음 가득한 모습을 선보였다.'요절복통'이라는 말이 이렇게 잘 어울릴 수 없는 경기였다. 25일 오후 열렸던 컬링 슈퍼리그 올스타전 '슈퍼스타 매치'는 다음 스포츠 컬링 슈퍼리그 페이지를 통해 가장 높은 클릭 수를 기록한 선수 두 명씩을 뽑아 팀을 구성하는 방식으로 치러졌다.여자부에서는 무려 1억 개가 넘는 클릭 수를 기록한 '팀 킴'의 안경선배, 김은정이 단연 1위에 올랐고, 2위에는 이번 올림픽에 나서는 경기도청 '5G'의 리드, 설예은이 올랐다. 남자부에서도 지난 아시안 게임에서 은메달을 따냈던 이재범이 1위에, 선배 선수들을 상대로 '도장 깨기 승리'를 여럿 챙겼던 김학준(가톨릭관동대)이 2위에 올랐다.김은정과 이재범이 의기투합한 '칠한 다진마늘' 팀은 수백만 회의 SNS와 '쇼츠' 조회수를 올린 표정민(의성군청), 그리고 최근 상승세의 실력을 보여준 방유진(의성군청)을 뽑았다. '의성 선후배'가 모인 만큼 '칠한 다진마늘'은 팀 유니폼까지 맞추고 경기에 나섰다.설예은·김학준은 웃음에 초점을 맞췄다. 오승훈(강원도청), 양승희(서울시청)를 섭외해 '컬링스마스'로 팀 이름을 지었다. 팀 이름에 걸맞게 유니폼은 루돌프 인형 탈, 그리고 산타·눈사람 복장. 선수 소개 때도 멋진 춤사위를 보인 네 선수는 선수라고는 믿기지 않는 최고의 활약을 펼쳤다.