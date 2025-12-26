'코리안리거' 김민재-이재성, 변함 없는 클래스 과시

AFP/연합뉴스

마인츠의 대한민국 미드필더 이재성이 2025년 12월 14일 독일 남부 뮌헨에서 열린 FC 바이에른 뮌헨과 마인츠 05의 독일 프로축구 분데스리가 1부 리그 경기에서 1-2가 되는 골을 넣은 뒤 동료들과 함께 기뻐하고 있다.이재성은 지난 2024-25시즌이 유럽 진출 이후 최고의 시즌이었다. 모든 대회 통합 34경기에 출전해 7골 7도움(리그 7골 6도움, DFB 포칼 1도움)를 기록했다. 마인츠 이적 후 자신의 한 시즌 최다 공격 포인트 기록을 경신했다.이재성은 중요한 경기마다 순도 높은 공격 포인트를 올렸고, 이에 힘입은 마인츠는 6위로 시즌을 마감하며 9년 만에 유럽 대항전 진출이라는 쾌거를 일궈냈다.올 시즌 초반 마인츠의 첫 번째 고비처는 유로파 컨퍼런스리그 플레이오프였다. 로센보르그와의 단두대 매치에서 이겨야만 컨퍼런스리그 본선에 나설 수 있었다. 이재성은 지난 8월 29일 열린 플레이오프 2차전에서 헤더골을 포함, 3골에 관여하며 팀을 본선 무대로 이끌었다.이재성은 올 시즌에도 전성기 포스를 이어나가고 있다. 모든 대회 통합 22경기(18선발) 4골 3도움을 올렸다. 지난 시즌에 이어 올 시즌에도 거함 바이에른 뮌헨을 상대로 2년 연속 골을 기록하는 등 강팀 킬러임을 입증했다.이뿐만 아니라 지난 19일 삼순스포르와의 유로파 컨퍼런스 리그 페이즈 최종라운드에서도 1도움을 포함, 2골에 모두 관여하며 마인츠의 16강 진출을 견인했다.그러나 아쉬움이라면 마인츠의 리그 성적이다. 15라운드가 종료된 현재 승점 8에 그치며 리그 최하위에 머물고 있다. 주전 골잡이 요나탄 부르카르트의 이적 공백을 메우지 못했고, 얇은 스쿼드로 컨퍼런스리그까지 병행하기엔 역부족이었다.결국 보 스벤손 감독이 전반기 도중 경질되고, 우르스 피셔가 중도에 부임했다. 분데스리가는 17, 18위 2개 팀이 2부 리그로 강등된다. 후반기 대약진이 절실한 마인츠의 현 상황이다.옌스는 2003년 한국인 어머니와 독일인 아버지 사이에서 태어난 뒤 독일 연령별 대표팀에 선발되며 특급 유망주로 각광을 받았다. 독일에서 축구 커리어를 쌓아온 그는 2부 리그 뉘른베르크에서 3시즌을 활약한 뒤 올 여름 묀헨글라트바흐로 이적하며 1부 진출에 성공했다.옌스는 지난 9월 미국-멕시코와의 한국 대표팀 A매치 2연전에 처음으로 발탁됐고, 한국 축구 역사상 첫 외국 태생 혼혈 선수로 남게 됐다.옌스는 시즌 초반 묀헨글라트바흐에서 주전 경쟁에 어려움을 겪었으나 오이겐 폴란스키 감독 체제 이후 선발 멤버로 부상했다. 지난 9월 28일 프랑크푸르트와의 리그 5라운드에서는 1부 리그 데뷔골을 폭발시켰다. 이러한 활약에 힘입어 옌스는 묀헨글라트바흐에서 9월 이달의 선수로 선정되기도 했다.주 포지션인 중앙 미드필더 대신 2선 윙어나 오른쪽 윙백으로 많은 기회를 받은 옌스는 전반기 13경기(9선발) 1골을 기록하며 성공적인 전반기를 치렀다.정우영은 최근 몇 년 동안 한 곳에 정착하지 못한 채 방황했다. 슈투트가르트에서 자리 잡지 못한 정우영은 지난 2024-25시즌 우니온 베를린에서 1시즌을 임대생 신분으로 뛰었다. 23경기(선발 17) 동안 3골 2도움을 기록하며 부활의 날갯짓을 펴기 시작했다.결국 우니온 베를린으로부터 완전 영입된 정우영은 올 시즌 주전과 후보를 오가는 준주전급 멤버로 전반기를 마감했다. 정우영의 전반기 성적표는 모든 대회 통합 16경기(7선발) 1골 1도움.헌신적인 움직임, 강한 압박 능력, 많은 활동량, 오프 더 볼에서 강점을 보인 것에 반해 공격 포인트 생산력과 파괴력 부문에서는 여전히 과제로 남겼다.김지수는 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그 브렌트포드에서 데뷔전을 치르며, 한국 선수로는 15번째이자 역대 최연소 코리안 프리미어리거라는 기록을 남겼으나 출전 시간이 너무 적었다.올 여름 김지수에게 독일 분데스리가2(2부) 카이저스라우테른 임대 이적은 도약의 기회이기도 했다. 김지수는 1라운드 하노버전에서 11분을 뛴 뒤 2라운드 샬케전부터 선발로 도약했고, 스리백의 왼쪽 주전 센터백 자리를 완전히 꿰찼다.모든 대회 통합 11경기(9선발) 1골 1도움의 기록을 남겼으나 10월 중순 근육 부상을 당하며 상승세가 멈춰섰다. 11월 초 복귀전을 치렀으나 재차 부상자 명단에 오르면서 전반기를 일찍 마감해야 했다. 복귀 예정은 다음달 중순이다.