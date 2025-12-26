'미친 영향력' 기성용, 포항과 1년 더 같이 간다

포항스틸러스 공식 홈페이지

25일 포항스틸러스와 재계약을 체결한 기성용6개월 만에 포항의 마음을 훔친 기성용이 스틸러스와 1년 재계약을 체결했다.프로축구 K리그1 포항 스틸러스는 25일 오전 공식 채널을 통해 "경기장 안팎에서 중심을 잡아주는 기성용 선수와 재계약을 체결하며 2026시즌에도 강한 동행을 이어갑니다"라며 재계약 소식을 알렸다. 이번 시즌을 끝으로 자유 계약 대상자(FA)로 분류되며 이적·재계약·은퇴 기로에 서 있던 기성용은 스틸러스와 재계약을 택하면서, 현역 연장을 이어갔다.포항과 1년 연장 계약을 체결한 기성용은 "내가 힘들었던 시기에 박태하 감독님께서 손을 내밀어 주셨는데, 재계약으로 보답하는 게 도리라는 생각이 들었다. 제2의 인생에 대해 많은 고민이 있었지만, 지난 6개월간 팬분들께서 보내주셨던 사랑과 응원이 큰 감동으로 다가왔다. 올해보다 내년에 더 발전된 모습으로 팬분들을 찾아뵙고 싶다"라며 소감을 밝혔다.2025년 여름 이적시장서 가장 충격적인 이적 소식은 바로 기성용의 포항 입성이었다. 1989년생인 그는 'FC서울'의 색채가 짙은 선수 중 한 명이었다. 만 17세의 나이에 서울 유니폼을 입으며 프로 데뷔에 성공했고, 약 3시즌 간 미친 활약을 선보이면서 리그 베스트 2회, 준우승 1회로 압도적인 실력을 선보였다.이 모습을 토대로 유럽 진출에 성공한 기성용은 셀틱(스코틀랜드)·스완지시티·선덜랜드·뉴캐슬 유나이티드(이상 잉글랜드)·마요르카(스페인)를 거치며 풍부한 커리어를 쌓았다. 또 대한민국 대표팀 주장으로도 월드컵·아시안컵 3회 출전으로 범접할 수 없는 실력을 자랑했다. 한국 역사상 최고 미드필더로 꼽히는 그는 해외에서 선수를 마감할 수 있었지만, 그러지지 않았다.국내 방송사, 언론사와의 인터뷰를 통해서 꾸준하게 서울에 대한 애정을 드러냈고, 2020년 여름 이적시장을 통해 상암벌에 복귀했다. 기성용은 복귀 첫 해 부상으로 신음했으나 이듬해부터 직전 시즌까지, 30경기 이상 출격하는 클래스를 선보였다. 특히 지난 시즌에는 2골 5도움으로 압도적인 클래스를 선보였다.이번 시즌 개막 후에도 주전으로 활동했으나 8라운드 대전전에서 입은 햄스트링 부상 후 입지가 180도 바뀌었다. 김기동 감독은 황도윤·이승모·정승원·류재문과 같은 자원들을 우선적으로 사용하는 모습을 보여줬고, 결국 부상 복귀 후 기성용이 들어갈 자리는 없었다. 기성용은 경기장 안에서 본인의 실력을 입증하고 싶은 생각이 강했고, 그는 결국 포항으로 떠났다.정들었던 서울을 떠나 포항 유니폼을 입은 기성용은 과거 대표팀 시절 코치와 선수로 연을 맺었던 박태하 감독 지휘 아래 전술 핵심으로 활약했다. 전성기 시절 보여줬던 왕성한 활동량은 나오지 않았으나 정확한 킥과 적절한 조율 능력으로 중원을 지배했다.데뷔전이었던 전북 현대와의 리그 22라운드 경기부터 선발로 나선 그는 확실한 자기 관리를 통해 꾸준하게 실전에 나섰고, 울산·서울에 각각 1도움씩을 적립하며 녹슬지 않은 클래스를 보여줬다.이번 시즌 포항에서 총 18경기에 나서 2도움을 기록한 기성용은 패스 성공률 91.4%, 경기당 평균 키패스 1.13개(전체 15위), 평균 전진 패스 12.92개(전체 78위), 중앙 진영 패스 성공 26.8개(전체 19위), 평균 롱패스 성공 4.17개(전체 39위), 평균 볼 획득 6.79개(전체 55위)를 선보이면서, 여전히 본인의 이름값을 증명했다.경기력뿐만이 아니다. 축구 외적으로도 미친 영향력을 뽐냈다. 지난 7월 3일, 포항 구단이 기성용 영입을 발표한 인스타그램 게시물 '좋아요' 수는 무려 4만5천 개가 넘게 찍혔으며(25일 기준), 각종 릴스와 영상을 포함하면 이는 기하급수적으로 늘어나게 된다. 온라인에서의 인기는 오프라인으로도 이어졌다.당장 기성용의 데뷔전이었던 전북과의 홈 경기는 예매 오픈 5분 만에 전석 매진이라는 기록을 달성했고, 이어 29라운드 울산HD와의 맞대결서도 매진 신화를 이뤄내기도 했다. 이에 힘입어 포항은 지난 시즌 평균 관중 9486명에 불과했지만, 올해 약 800명이 늘어난 10248명의 평균 관중 수를 달성하며 '기성용 효과'를 온몸으로 체감했다.경기력·홍보 이외, 선수단에도 엄청난 영향력을 끼쳤다. 당장 절친한 관계인 신광훈과의 '케미'부터 후배 선수들과의 효과도 상당하다. 김천 상무 입대 직전까지 환상의 호흡을 자랑했던 홍윤상은 "성용이 형 오시고 나서 내 축구가 올라간 느낌이다. 형은 전설 아닌가. 정말 많이 배우고 있고, 포항 와서 후배들에게 좋은 영향력을 끼치고 계시다. 정말 감사할 일이다"라며 만족감을 드러낸 바가 있다.이런 미친 존재감을 뿜어낸 기성용을 향해 포항 수장인 박태하 감독은 동행 의지를 드러내기도 했다. 지난 11일, 카야 일로일로와 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACLT) 조별리그 최종전을 치른 직후 인터뷰를 통해 "지금까지 충분히 잘해줬다. 나는 조금 더 했으면 좋겠는데 아직 결정을 해주지 않는다. 선수가 좀 더 심사숙고해서 결정하겠다 한다. 감독으로서 내년에도 충분히 할 수 있다 생각한다"라며 믿음을 보냈다.결국 기성용은 심사숙고 끝에 포항이 내민 러브콜에 응답했고, 선수 생활의 '라스트 댄스'를 스틸야드에서 맞이하게 됐다.한편, 포항과 동행을 이어가는 기성용은 개인 SNS를 통해서 "적지 않은 나이임에, 팀에 과연 도움이 될 수 있을까를 깊이 고민하던 제게 박태하 감독님과 팬 여러분들은 지속해서 격려해 주시고 응원해 주셨습니다. 그 따뜻한 마음과 믿음에 보답하기 위해 2026년에도 포항과 함께 달려가기로 했습니다. 믿음 주신 감독님께 최선을 보여주는 선수가 되고 후배들에게 지금까지의 많은 경험을 나눌 수 있는 선배로 힘이 되어 팬 분들께 기쁨을 드리는 2026년이 되겠습니다"라며 팬들에 인사를 건넸다.