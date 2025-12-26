"먹은 만큼 염력 발휘" '빵 먹는 히어로' 김향기의 연기 변신

롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트

큰사진보기 ▲배우 김향기가 22일 서울 강남구 웨스틴서울파르나스에서 열린 넷플릭스 드라마 '캐셔로' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

2019년 옹성우, 신승호와 청춘 드라마 <열여덟의 순간>에 출연한 김향기는 2021년 넷플릭스를 통해 공개된 영화 <승리호>에서 유해진과 2인1역으로 업동이 역을 맡았고 초보 엄마와 베이비시터의 이야기를 다룬 <아이>에도 출연했다. 김향기는 2022년 여름 이순신 3부작의 두 번째 이야기 <한산: 용의 출현>에서 왜군의 정보를 캐내기 위해 기생으로 위장한 첩자 정보름 역을 맡아 새로운 캐릭터에 도전했다.



코로나19 대유행 시기 드라마 활동이 뜸했던 김향기는 2022년과 2023년 두 개의 시즌이 제작·방송됐던 tvN 드라마 <조선 정신과 의사 유세풍> 시리즈에서 마음 아픈 이들의 사연을 추리하는 '반전과부' 서은우를 연기했다. 2023년 11월에 공개된 티빙 오리지널 드라마 <플레이, 플리>에서는 인기 아이돌 가수 이도국(신현승 분)과 비밀 연애를 하는 가수를 지망하는 음악 유튜버 송한주 역을 맡았다.



올해 2월 KBS의 단막극 프로젝트 <러브:트랙-민지민지민지>와 데뷔 첫 연극 <셰익스피어 인 러브>에 출연한 김향기는 작년에 촬영했던 넷플릭스 드라마 <캐셔로>가 26일 공개된다. '생활 밀착형 흙수저 슈퍼 히어로물'을 표방하는 <캐셔로>에서 김향기는 섭취한 칼로리만큼 염력을 쓸 수 있는 초능력자이자 밥심이 아닌 '빵심'으로 싸우는 슈퍼히어로 방은미를 연기한다.



<캐셔로>에는 최근 종영한 <태풍상사>에서 좋은 연기를 보여줬던 이준호가 내 집 마련이 꿈인 평범한 주민센터 공무원에서 손에 쥔 현금만큼 초능력을 쓸 수 있게 된 주인공 강상웅 역을 맡았다. 김혜준은 상웅의 오랜 연인이자 남자친구의 초능력에도 계산기부터 두드리는 극강의 효율을 추구하는 '대문자 T' 김민숙을 연기하고 김병철은 술을 마시면 능력이 발동하는 변호사 '변호인' 역을 맡았다.







김향기는 갓 스무살이 된 2019년 <증인>을 통해 4개 영화제의 여우주연상을 휩쓸며 연기력을 인정 받았다.2000년 경기도 용인에서 태어난 김향기는 2003년 잡지 모델로 연예계에 데뷔해 아동 시절부터 많은 광고에 출연하며 주목 받다가 2006년 영화 <마음이>에서 유승호의 동생 소이 역을 맡으며 연기를 시작했다. 그 후 여러 영화와 드라마를 넘나들며 아역 배우로 커리어를 쌓던 김향기는 2012년 영화 <늑대소년>에서 철수(송중기 분)를 오빠처럼 따르는 순이(박보영 분)의 동생 순자를 연기했다.김향기는 2013년 고현정이 초등학교 선생님으로 변신했던 드라마 <여왕의 교실>에서 300대 1의 경쟁률을 뚫고 주인공 심하나 역에 낙점돼 낙천적이고 사랑스런 연기로 시청자들의 호평을 받았다. 2014년에 개봉한 영화 <우아한 거짓말>에서는 고아성이 연기한 만지의 동생이자 학교에서 화연(김유정 분)을 비롯한 반 친구들에게 '은따'를 당하는 천지 역을 맡아 나이답지 않은 깊은 내면 연기를 선보였다.<우아한 거짓말>을 통해 백상예술대상 영화 부문 신인상을 수상한 김향기는 2015년 KBS의 광복70주년 기념 특집 드라마 <눈길>에서 일본군에게 납치돼 위안부가 되는 종분 역을 맡아 영애 역의 고 김새론과 함께 눈부신 열연을 펼쳤다. 김향기는 <눈길>을 통해 2015년 KBS연기대상에서 김새론과 함께 청소년 연기상을 공동 수상했고 <눈길>은 2017년 극장판이 개봉하며 국내외 여러 영화제에서 극찬을 받았다.그렇게 연기 잘하는 청소년 배우로 꾸준히 성장하던 김향기는 2017년 영화 <신과 함께-죄와 벌>을 통해 흥행배우 타이틀까지 얻었다. 김향기가 명랑한 저승 삼차사 이덕춘 역을 맡아 좋은 연기를 보여준 <신과 함께-죄와 벌>은 1441만 관객을 동원하는 놀라운 성적을 올렸다(영화관입장권 통합전산망 기준). 김향기는 <신과 함께-죄와 벌>을 통해 2018년 청룡영화상에서 역대 최연소 여우조연상을 수상했다.2018년 여름에 개봉한 <신과 함께-인과 연>까지 1227만 관객을 동원하며 '쌍천만 배우'에 등극한 김향기는 2019년 영화 <증인>에서 자폐 장애를 가진 살인 사건의 목격자 임지우를 연기했다. 김향기가 약관의 어린 나이에도 엄청난 열연을 펼친 <증인>은 전국 253만 관객을 동원하며 흥행에도 성공했다. 김향기는 황금촬영상을 비롯한 4개 영화제에서 여우주연상을 수상하며 뛰어난 연기력을 인정 받았다.