"먹은 만큼 염력 발휘" '빵 먹는 히어로' 김향기의 연기 변신

방송국에서는 연말 시즌에 드라마나 예능을 새로 편성하기 보다는 시상식이나 연말 특집 프로그램을 방송하면서 한 해를 마무리하는 경우가 많다. 아무리 연말에 새로운 기대작을 선보인다 하더라도 연말 분위기에 휩쓸려 시청자들의 주목을 끌기가 쉽지 않기 때문이다. 하지만 OTT 채널에서는 방송국들이 신작 편성을 꺼리는 연말에 대작 드라마를 공개하기도 한다.
국내에 공개된 OTT 채널 중에서 압도적으로 높은 점유율을 자랑하는 넷플릭스에서는 2020년 연말 <스위트홈>을 시작으로 2021년 <고요의 바다>, 2022년 < 더 글로리>, 2023년 <경성크리처>, 2024년 <오징어게임> 시즌 2처럼 연말마다 대작 드라마를 공개했다. 그 중 <더 글로리>와 <오징어게임> 시즌 2는 국내는 물론 해외에서도 폭발적인 사랑을 받으면서 연말과 이듬 해 연초까지 OTT 시장을 주도했다.
넷플릭스는 올해 연말에도 2025년의 대미를 장식할 신작 드라마를 선보인다. <으라차차 와이키키> 시리즈와 <대행사>를 연출했던 이창민PD의 첫 OTT 연출작이자 동명의 웹툰을 원작으로 만든 액션 판타지 슈퍼히어로 드라마 <캐셔로>다. 이준호와 김혜준, 김병철 등이 주연을 맡는 <캐셔로>에서는 <신과 함께> 시리즈를 통해 '쌍천만 배우'가 된 김향기가 '빵심'으로 힘을 얻는 슈퍼 히어로를 연기한다.
<신과 함께>·<증인>으로 흥행·연기 다 잡은 배우