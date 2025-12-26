현빈·정우성이 선 보인 시대극, 1화부터 쫄깃하네

▲디즈니플러스 '메이드 인 코리아' 디즈니플러스

지난 몇년 사이 영화 중심의 활동을 펼친 현빈은 모처럼 만난 드라마 시리즈물에서 물만난 고기 마냥 자유롭게 자신의 능력을 맘껏 발휘한다. 냉철하면서 야심 가득찬 기태라는 캐릭터는 현빈을 만나면서 비로소 생명력을 얻은 셈이었다. 분명 응원의 대상이 아님에도 불구하고 그가 벌이는 행동 하나 하나마다 관심 갖고 지켜보게 만드는 건 오로지 현빈의 연기력에 기인한다.

​

반면 우직한 검사 건영 역을 맡은 정우성의 연기는 못내 아쉬움이 남는다. 작품 속 이름만 다를 뿐 엇비슷한 행동거지가 이번에도 포착되다 보니 캐릭터가 다소 겉돌거나 과장된 인상을 심어주기도 한다. 초반부의 부족함을 중반 이후 내용에서 어느 정도 상쇄될 수 있을지는 <메이드 인 코리아>의 성공 여부와도 직결되어 있다.

​

일부 단점으로 손꼽을만한 요소가 존재함에도 불구하고 단언컨대 <메이드 인 코리아> 1~2회는 기대 이상의 몰입감을 선사하면서 시즌1의 3~6회차 시청 사수를 유도할 만큼의 매력을 뿜어냈다. 현대 시대물·스릴러가 결합된 작품에서 늘 역량을 과시했던 우민호 감독의 손을 거치면서 <메이드 인 코리아>는 얼마 남지 않는 2025년 유종의 미를 거둘 수 있는 디즈니플러스의 마지막 자존심이 될 만 했다.



<메이드 인 코리아>는 오는 12월 30일에 3-4회, 내년 1월에는 매주 1회씩 총 6화 구성으로 시즌1을 완성시킨다. 내년 시즌2가 역시 총 6화 구성으로 공개될 예정이다.

