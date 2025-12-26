현빈·정우성이 선 보인 시대극, 1화부터 쫄깃하네

디즈니 플러스의 기대작 <메이드 인 코리아>의 1~2회가 지난 24일 공개됐다. 1970년대를 배경으로 중앙정보부라는 막강한 권력을 등에 업은 정보 요원의 삐뚤어진 야망, 여기에 맞선 정의감 넘치는 검사의 집요한 맞대결을 담은 작품이다.
그동안 디즈니 플러스는 작품들의 연이은 부진으로 좀처럼 국내 OTT 시장에서 기를 펴지 못했다. 2023년 <카지노>, <무빙>으로 잠시 기존 OTT들을 위협하긴 했지만 이후 나온 시리즈물은 막대한 제작비가 무색할 만큼 외면을 받았다.
그런 상황에서 <메이드 인 코리아>의 등장은 제법 의미심장하다. 지난해 <삼식이 삼촌>, 올해 선보인 <파인 :촌뜨기들>에 뒤이어 박정희 정권 시절의 암울했던 사회상이 녹아 있는 드라마로 한국 시청자들의 선택을 이끌어내려고 해서다. 영화 <남산의 부장들>로 이미 1970년대 중정 시대를 다룬 바 있는 우민호 감독은 현빈·정우성 조합으로 자칫 뻔할 수 있는 소재를 흥미롭게 버무린다.
1화 '비즈니스맨' - 삐뚤어진 야망 지닌 중정 요원