"내가 뭘 놓쳤나"... 아내 잃은 남편이 되뇌다 깨달은 것

"왜 그랬을까?"

"그때 내가 뭘 놓쳤나."

"그날, 그 말, 그 표정..."

"아침마다 욕실로 달려가 타일의 물기를 보고 안도해. 오늘도 형부가 죽지 않았다."

연극 <서재 결혼시키기> 공연 장면초반, 성주와 수영의 대화는 수시로 마찰을 일으킨다. 수영은 친구이자 전문가로서, 그를 어딘가로 데려가고 싶어 한다. 비슷한 사고를 경험한 이들이 모인 자조모임에 나갈 것을 권하고, 숨어있지 말고 다른 이들과 말하면서 감정을 만나 보라고 얘기한다. 말하자면 '회복의 방법'을 제시한 셈이다. 그런데 성주는 그것을 믿지 않는다. 아니, 더 정확히 말하면, 그게 자신을 일종의 갇힌 틀로 분류하려 든다고 느낀다.성주는 비슷한 상황을 경험한 사람들이라는 말에 고개를 젓는다. 그는 "나 같은 상황을 경험한 사람은 나밖에 없다"고 외친다. 이 문장이 거칠어서 아픈 게 아니다. 오히려 사실에 가깝기에 더 아플 뿐이다. '자살사별'이라는 말은 하나로 묶이지만, 실제 사별의 원인과 과정은 저마다 다르다. 한 사람의 죽음은 한 사람의 관계와 생활과 집안의 역사 전체를 끌어들인다. 남겨진 사람은 그 전체를 혼자 감내한다. 그래서 "비슷하다"는 말이 어떤 때는 위로가 아니라, 고립의 테두리로 작동한다. 아마 누군가는 "맞아"라고 생각했을 것이고, 누군가는 "그렇게 말할 필요는…" 하고 불편할 것이다. 그 갈라짐이 작품의 연출 의도가 아닐까.성주는 수영의 상처를 건드리는 말도 서슴지 않는다. 관객이 보기엔 잔인한데, 그것이 곧 성주의 상태를 드러낸다. 그는 감정을 회피한다기보다 통제하려 한다. 통제는 언젠가 무너진다. 문제는 언제, 어디서, 어떤 말로 무너질지 자신도 모른다는 점이다. 상실의 잔혹함은 '울음'보다, 이런 식의 통제 강박에서 더 분명하게 드러날 때가 있다.이 작품이 조심스러운 태도를 유지하는 또 다른 지점은 자살의 '이유'를 해답처럼 내놓지 않는다는 점이다. 그 이유가 남겨진 사람들의 끝없는 추론되는 과정을 보여준다. 성주는 말하다가 스스로도 납득하지 못한 채 질문을 되돌려 받는다.꼬리에 꼬리를 무는 질문이 뒤늦게 온다는 사실이 사별자를 더 괴롭힌다. 지나간 시간은 재생할 수 있는데, 재생해도 답은 나오지 않는다. 답이 나오지 않는 재생은 고문에 가깝다. 그래서 성주의 하루는 사건을 푸는 탐정의 리듬이 아니라, 증거를 수집하는 유족의 리듬으로 흐른다.서가에서 책을 꺼내고, 접힌 페이지를 발견하고, 그 페이지를 여러 번 읽고, 그래도 모르는 채로 다시 책을 꽂는다. 문학평론가인 친구 수영의 직업은 '읽기'인데, 가장 가까운 사람의 마음은 끝내 '읽히지' 않는다. 이 무력감이 이 작품의 서재를 답답하게 만든다. 텍스트가 많을수록 더 답이 나올 것 같은데, 텍스트가 많아도 답은 숨어있다. 그러면 주인공은 어디로 가는가. 다시 서재로 돌아온다. 다시 흔적으로 돌아온다. 다시 문장으로 돌아온다. 실감이 도착하지 않으니, 실감을 만들기 위해 계속 되풀이한다. 이 반복이 애도의 한 얼굴임을 보여준다.중반 이후 예은이 들어오면서 작품의 온도가 달라진다. 예은은 언니를 잃은 동생이지만, 동시에 성주의 '현재'를 가장 가까이서 보는 사람이다. 예은의 말 중 오래 남는 것이 있다.이 한 문장으로 예은의 세계가 드러난다. 언니의 죽음은 과거가 아니다. 언니의 죽음은 오늘의 공포로 번역된다. 예은에게 사별은 추억이 아니라 안전점검이다. 매일 아침 '또 다른 죽음'이 오지 않을까 하는 두려움을 극복하기 위한 일종의 의식이다.예은은 장례식장에서 가장 듣기 싫었던 질문을 떠올린다. "전조증상이 없었냐?" 이 말은 악의가 없을 수 있지만, 사별자에게는 대개 "왜 알아채지 못했냐"는 질책처럼 받아들인다. 수영 또한 자신이 들었던 무례한 질문을 꺼낸다. "자살 맞아?" 이런 질문은 나쁜 사람만 던지는 게 아니다. 세상은 대개 무지하고, 무례하고, 악의 없이 상처를 찌른다. 그리고 그 무지는 사별자를 더욱 고립시킨다. 자기 고통을 설명해야 하는 자리에서, 설명이 곧 변명처럼 보이게 되는 자리에서. 작품은 이 사회적 고립을 '분위기'로만 처리하지 않고, 대사로, 순간의 정적과 마찰로, 관객이 직접 체감하게 만든다.