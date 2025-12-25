바람처럼 하고 싶은 대로 살아온 '프로 N잡러'

tvN

"뿌리가 깊지않은 선인장처럼, 원래의 저는 어딜 가도 대충 살 수 있는 사람이었다. 그런데 가족과 아이가 생기니까 뿌리가 내리더라. 동시에 문득 이 행복이 깨질까봐 하는 불안감도 있다. 그래서 유재석 형 같은 분들이 계시는게 정말 감사하다. '10년 뒤에 나는 뭘하고 있을까'라는 불안감이 생길때마다, 같은 길을 계속 가고 있는 분이 계신다는게 안심이 된다."

"<천하제일 무도회>라고, 각 반의 담임선생님들을 서로 캐릭터화해서 대결하는 내용의 만화를 만들었다. 나긋나긋한 말투로 유명했던 영어 선생님의 필살기를 '수면 유도'로 설정해 무도 대회에서 말로 상대를 재우는 능력을 쓰는 식이었다. 점심시간에 완성한 만화를 각 반에 돌리면, 만화 맨 뒷장에 오늘날의 댓글처럼 친구들의 촌평이 가득 담겨 있었다."

"주말이면 나이트에서 댄스 대회를 열곤 했다. 당시에는 대회용 닉네임을 만들어야했는데, 친분이 있던 '박세리' 형님이라는 나이트 웨이터가 '김풍'이라는 이름을 추천했다. 제가 시트콤 <순풍산부인과>의 나우누리 동호회 부시솝(부회장) 출신이었기 때문이다. '이거 괜찮겠다' 싶어서 김풍으로 출전해 댄스 대회 우승까지 차지했다."

"지금으로 치면 '밈(Meme)'이다. 너무 재미있어서 밈을 만화로 만들어보자고 생각했다. '하오' '아햏햏' '대략난감' 같은 인터넷 유행어를 아는 사람들에게 폭발적인 반응을 일으켰다. 사이트 대표님에게 만화를 어디에냐 올려야하냐고 문의하니 카툰 갤러리를 만들어주셨다."

"'나 그래도 김풍인데'라는 거만에 빠져 있었다. 시장은 발전하는데 저는 20대 시절의 작품 수준에 머물러 있었던 거다. 연재를 모두 거절당하자, 에라 모르겠다 싶어서 술먹고 놀았다. 웹툰 작가들의 모임에라도 나가면, 자존심 때문에 잘나가는 작가들을 질투했다. 못나가는 작가들끼리 모여서 '솔직히 이게 재밌냐?'고 험담을 하곤 했다(웃음). 그때 제 모습은 마치 많이 뒤틀려있는 작은 분재 같았다."

"가끔 그때의 일기를 다시보면 저도 깜짝 놀란다. 제가 봐도 드러워서 못 볼 정도의 글들을 써놨더라(웃음). 저의 겉모습이 아니라 속에 있는 장기와 노폐물을 보는 기분이랄까. 스스로 정신나간 애가 아닌가 싶을 정도로 감정기복이 심했다"

본래 비혼주의자였던 김풍은, 작고한 아버지가 투병하던 시절의 모습을 지켜보면서 삶의 의미를 고민하다가 심경의 변화를 느꼈다고 한다.



"아버지가 한창 편찮으실 때는 깨면 아프니까 계속 재워야했다. 아버지에게는 죽음이 편안함이고 삶의 고통이었던 거다. 그때 저는 혼자서 한창 편안하고 재미있게 살 때였다. 나의 삶과 아버지의 죽음이 '편안함'이라는 의미로 맞닿아있다고 느껴졌다. '내가 편안함을 목표로 하는게, 죽음을 목표로 두고 살고 있었나?'라는 고민을 하게 됐다."



삶의 방향을 놓고 고민에 빠져있던 김풍에게 해답이 되어준 것은, 아내와의 만남이었다. 레고를 조립하던 아내의 귀여운 모습에 반해 사랑에 빠진 김풍은, 화려한 싱글라이프를 청산하고 결혼을 결심했다. 김풍은 "아내와의 결혼을 통해 내 삶을 바꿀수 있다는 생각이 들었다. 그리고 지금은 아이를 키우면서 매일매일이 새롭게 행복해졌다"고 털어놓았다.



한편으로 김풍은 돌아가신 아버지에 대한 그리움과 고마움도 전했다.



"아버지가 말수도 표현도 적으신 분이었는데, 제가 서른 즈음에 '네가 나처럼 안살아서 고맙다'라고 하셨던 말이 기억난다. 감사하지만 '아버지 스스로의 즐거움과 행복은 찾으셨을까?'라는 안스러운 마음도 있다. 제가 즐겁게 살 수 있었던 것도 아버지의 서포트 덕분이었다고 생각해서 너무 감사하다."



평생 바람따라 자신이 하고 싶은 대로 삶을 살아온 김풍의 요즘 고민들은 무엇일까. 김풍은 지금 현재가 너무나 행복하면서도, 한편으로 이 행복이 깨질까봐 불안감도 든다고 털어놓았다. 그리고 그럴 때마다 김풍은 인생의 롤모델인 유재석을 보면서 위안과 교훈을 얻는다며 감사를 전했다.



"유재석을 보면서 같은 길을 계속 가고 있는 분이 계신다는게 안심이 된다. 방송을 하다보면 제가 호스트가 될때도 있는데 '이때 재석이 형은 뭐라고 할까?' '이럴 때는 재석이 형처럼 해야겠다'라고 머릿속에 떠올린다. 왜냐하면 기댈 데가 없으니까, 유재석은 저에게 목표점을 만들어주는 고마운 존재다."



유퀴즈 김풍 냉장고를부탁해 웹툰작가 N잡러

