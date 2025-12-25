'5블로킹14득점' 흥국 3연승 이끈 피치의 '성탄 선물'

한국배구연맹

피치는 기업은행전에서 서브득점 3개와 블로킹 5개로 14득점을 올리며 홈팬들에게 크리스마스 선물을 안겼다.2023년4월 베테랑 미들블로커 김수지를 영입하고도 2023-2024 시즌 현대건설과의 챔프전에서 3연속 풀세트 패배를 당하며 우승을 놓친 흥국생명은 시즌이 끝나고 FA자격을 얻은 미들블로커 이주아가 기업은행으로 이적했다. 이주아의 이탈로 미들블로커 자리에 큰 구멍이 생긴 흥국생명은 작년 아시아쿼터 드래프트에서 전체 4순위로 196cm의 신장을 자랑하는 중국 출신의 미들블로커 황루이레이를 지명했다.하지만 중앙에서 위력을 발휘해줄 것으로 기대했던 황루이레이는 지난해 컵대회에서 기대에 미치지 못하는 기량을 선보였고 마르첼로 아본단자 감독(페네르바흐체 SK)은 시즌 개막 3일을 앞두고 아시아쿼터를 피치로 교체했다. 피치는 국내 배구팬들에게 거의 알려지지 않은 뉴질랜드 국적의 선수인 데다가 V리그 입성 전 오스트리아 리그에서 활약한 것이 커리어의 전부였기 때문에 기대치는 썩 높지 않았다.하지만 피치는 지난 시즌 34경기에 출전해 46.85%의 성공률로 373득점을 기록하는 기대 이상의 활약을 선보였다. 특히 세트당 0.82개의 블로킹으로 지금은 팀 동료가 된 이다현에 이어 블로킹 2위에 올랐고 리그에서 압도적으로 많은 304개의 이동공격을 시도해 52.96%의 높은 성공률(2위)을 기록했다. 그렇게 지난 시즌 흥국생명의 우승에 크게 기여한 피치는 이번 시즌에도 흥국생명과 재계약했다.부상으로 시즌 개막 후 첫 3경기에 결장한 피치는 복귀 후 14경기에 출전해 46.37%의 성공률로 138득점을 기록하며 지난 시즌의 좋았던 감각을 빠르게 회복하고 있다. 특히 피치는 24일 기업은행전에서 서브득점 3개, 블로킹 5개와 함께 50%의 공격성공률로 외국인 선수 레베카보다 많은 14득점을 기록했다. 이날 경기를 통해 피치는 도로공사의 김세빈(세트당 0.78개)을 제치고 블로킹 부문 1위로 올라섰다.흥국생명은 현재 지난 시즌 피치와 뛰어난 이동공격 호흡을 자랑했던 이고은 세터가 무릎 부상으로 한 경기도 출전하지 못하고 있다. 이 때문에 피치는 이번 시즌 신예 서채현 세터, 새로 영입한 이나연 세터와 호흡을 맞추고 있는데 그럼에도 이동공격 6위(45.45%),속공 2위(50.67%)를 달리고 있다. 흥국생명이 이번 시즌 최대 무기로 내세운 피치와 이다현의 '트윈타워'가 본격적으로 위력을 발휘하기 시작했다는 뜻이다.