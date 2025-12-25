'5블로킹14득점' 흥국 3연승 이끈 피치의 '성탄 선물'

흥국생명이 기업은행을 제물로 안방 팬들에게 크리스마스 선물을 안겼다.
요시하라 토모코 감독이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스는 24일 인천 삼산월드체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 3라운드 IBK기업은행 알토스와의 홈경기에서 세트스코어 3-0(25-19,25-19.,26-24)으로 승리했다. 최근 3경기에서 하위권 3팀을 상대로 3연승과 함께 승점 9점을 적립하며 상승세를 탄 흥국생명은 2위 현대건설 힐스테이트와의 승점 차이를 6점으로 줄이며 상위권 추격을 이어갔다(9승8패).
흥국생명은 레베카 라셈이 34.29%의 성공률로 12득점을 기록하며 주춤했지만 김다은이 블로킹 2개를 포함해 10득점, 이다현이 서브득점과 블로킹을 각각 2개씩 기록하며 9득점, 교체 투입된 최은지도 8득점을 올리며 흥국생명의 승리에 힘을 보탰다. 그리고 흥국생명의 아시아쿼터 아닐리스 피치는 이날 서브득점 3개와 블로킹 5개를 포함해 50%의 성공률로 14득점을 올리는 맹활약을 선보였다.
각 구단의 승부수가 된 아시아쿼터 중도 교체