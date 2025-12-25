"올스타전 덕분에... 컬링 재미 더 알릴 기회 생겼네요"

박장식

'슈퍼스타 매치'의 '컬링스마스' 팀에서 팀 선발 여자 선수로 꼽은 주인공은 서울시청의 양승희 선수였다.남녀 올스타 대결의 여자부 라인업에서는 경기도청의 설예은·김수지·김민지에 더해 하승연(춘천시청)이 합류하는 재미있는 광경도 펼쳐졌다. "컬링 슈퍼리그라 가능한 일"이라며 말문을 연 설예은은 "(하)승연이가 조금 부담스러울 수도 있겠지만, 최선을 다해 승연이의 스톤 앞을 스위핑해주고 싶다"고 남다른 각오를 드러냈다.반면 남녀 올스타 대결의 남자부 라인업에는 현 국가대표 경북체육회의 '베테랑' 김창민, 유민현이 이름을 올렸다. 유민현은 "개인적으로는 더 좋은 퍼포먼스를 보여드리고 뽑히는 것이 좋았을 텐데, 그래도 올스타에 포함되어서 다행스럽다고 생각한다"며, "올스타에서 좋은 모습 보여드리겠다"고 올스타 합류 소감을 말했다.김창민 역시 "우리가 캐나다에서 국제대회를 치르고 바로 귀국해서 몇 경기를 덜 치렀었다. 그래서 우리에게 되려 유리한 상황이 아니었나 싶다. 사실 그래서 '내가 나가는 대신 후배들이 나갔으면 좋겠다'고 했는데, 연맹에서 '많은 의미가 있을 것'이라고 말해주셔서 출전하게 됐다"며 출전 소감을 말했다.그러며 김창민은 "남녀 올스타전에 함께 나서는 (유)민현이도 그렇고, 후배들도 실력이 넘치는 친구들이니, 내가 동료 선수들이 시키는 대로 스위퍼로서 열심히 하겠다"며 각오했다.올스타에 뽑힌 선수들 중 칭찬하고 싶은 후배도 있을까. "내 마음의 올스타는 '슈퍼스타 매치'에 나서는 가톨릭관동대학교 김학준 선수"라며 웃은 김창민은, "(김)학준이 뿐만 아니라 가톨릭관동대 후배들이 샷을 완벽하게 잘 하고, 자신감 넘치게 경기하는 모습을 보면서 미래의 인재라는 생각도, 뿌듯하다는 느낌도 든다"고 칭찬했다.25일 열리는 2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그 올스타전은 오후 4시 열리는 팬 투표 상위 선수들의 '슈퍼스타 매치', 그리고 오후 8시 열리는 '샷 성공률' 상위 선수들의 남녀 올스타 맞대결이 예정돼 있다. MBC스포츠플러스와 다음스포츠에서 생중계되고, 경기가 열리는 의정부컬링경기장에는 특설 관중석이 설치돼 현장감을 더한다.