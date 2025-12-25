"올스타전 덕분에... 컬링 재미 더 알릴 기회 생겼네요"

사이트 전체보기
[컬링 슈퍼리그] 첫 올스타전 앞둔 선수들의 반응 '긍정적'... "좋은 모습 보여주겠다"

박장식(trainholic)
25.12.25 10:45최종업데이트25.12.25 10:45
2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그 올스타전에서 유일하게 '슈퍼스타 매치'와 '올스타 매치'에 함께 출전하게 된 경기도청 설예은 선수.
2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그 올스타전에서 유일하게 '슈퍼스타 매치'와 '올스타 매치'에 함께 출전하게 된 경기도청 설예은 선수.

국내 컬링에서는 처음으로 시도되는 '올스타전'을 앞둔 선수들의 반응이 예사롭지 않다. "최대한 웃음을 줄 수 있는 경기를 치르고 싶다"는 당찬 각오부터, "선수 생활을 하면서 이런 즐거운 자리에 나설 수 있어 감사하다"는 반응도 나온다.

2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그의 후반기를 즐거움으로 장식할 올스타전 경기가 성탄절, 25일 오후 4시부터 열린다. 프로 리그 못지 않은 다양한 이벤트로 채워진 올스타전은 이미 팬 투표·샷 성공률 통계를 통해 선수들을 선발한 상태다.(관련기사 : '팀 킴'과 '의성 BTS'가 한 팀? 크리스마스의 기대 만발 '컬링 올스타전' https://omn.kr/2ghq4)

23일, 그리고 24일 만난 선수들의 반응은 '긍정적' 그 자체다. 특히 여자부 선수들은 지난 주말까지 캐나다에서 열린 그랜드 슬램을 마치고 돌아온 데다, 공휴일에 쉬지 못하고 경기를 뛰어야 한다는 부담감을 안을 법도 하지만 생애 처음 겪어보는 '올스타전' 경기에 대한 기대감이 훨씬 큰 듯했다.

"컬링 선수로서 너무 감사한 일... 진심으로 영광스러워"

'안경선배' 김은정(강릉시청)은 이번 슈퍼리그 팬 투표에서 압도적인 차이로 여자부 올스타 1위를 차지했다. 24일 경기가 끝난 후 만난 김은정은 "매년 슈퍼리그가 열리는 것도 선수로서 감사한 일인데, 이렇게 올스타전까지 열게 되어서 선수들이 화합할 수 있고 컬링을 즐길 수 있는 자리가 마련돼 기쁘다"고 말했다.

그러며 김은정은 "팬 여러분이 힘들게 올스타로 만들어주셔서 정말 영광스럽다. 선수 생활을 하면서 이런 감사한 이벤트를 경험할 수 있다는 것이 감사하다. 재미있게 즐기면서 경기하고 싶다"며 팬들에게 고마움을 전했다.

남자부 올스타 1위를 차지하며 김은정 선수와 한 팀이 된 이재범(서울시청)은 "뽑아주신 팬 여러분께 너무 감사하다. 올스타 팀원들과 함께 호흡 잘 맞춰서 웃음 넘치는 경기를 보여주겠다"면서, "컬링의 재미를 많은 사람들에게 보여주기 위해 최대한 재밌는 경기를 펼치겠다"고 각오했다.

2025-2026 컬링 슈퍼리그의 혼성 올스타 경기에서도 활약을 예고한 의성군청 표정민.
2025-2026 컬링 슈퍼리그의 혼성 올스타 경기에서도 활약을 예고한 의성군청 표정민.

김은정·이재범, 두 스킵이 고른 선수는 의성군청 후배들인 표정민·방유진. 이재범은 "(김)은정 누나와 이야기 하면서 함께 골랐다"면서, "(표)정민이는 원래 재미있는 친구고, 팀 동료였기도 했어서 케미가 잘 맞을 것 같아 뽑았는데, 정민이가 되게 좋아하더라"면서 웃었다.

김은정은 "방유진 선수는 인성도, 실력으로도 좋은 자격이 있는 선수이기 때문에 골랐고, (표)정민이는 내 자리를 넘어선 컬링 최고의 슈퍼스타라서 선택했다"며, "당장 우리 멤버 모두가 의성과 연관이 있다 보니 정민이가 팀 이름으로 '다진마늘'을 추천하더라. 그래서 내가 여유 있는 모습을 보여주고 싶어서 'Chill'을 더해 '칠한 다진마늘' 팀으로 팀 이름도 정했다"고 뒷이야기를 꺼냈다.

혼성 팀 올스타전에서는 이른바 '공격 및 수비 카드'도 쓸 수 있다. 브룸을 무겁게 하거나, 스톤의 위치를 바꿔놓을 수 있는 카드를 매 엔드 쓸 수 있다. 이재범은 "공격·수비 카드 중에서는 환승 스톤이 특히 재미있을 것 같은데, 은정 누나와 함께 작전을 잘 짜서 우리가 빅 엔드를 만들 수 있도록 하겠다"며 재치 있는 경기를 펼치겠다고 각오했다.

"최대한 웃길 수 있는 팀 만들겠다", "후배들이 시키는 대로 해야죠"

하루에 두 경기가 치러지는 이번 올스타전에서 '전경기 출장'을 달성할 선수도 있다. 설예은(경기도청)이 그 주인공. 설예은은 팬 투표 2위로 '슈퍼스타 매치'에 뛸 수 있게 되었고, 리드로서의 샷 감각도 좋았던 덕분에 '올스타 매치'를 함께 뛸 수 있게 되었다.

설예은은 "두 경기를 모두 뛸 수 있게 되어서 기쁘다. '슈퍼스타 매치'는 그냥 즐기면서 최대한 웃음을 드리는 경기를 하고 싶고, 남녀 맞대결은 그래도 포지션별 최고 선수를 뽑았으니 경기는 즐기되 꼭 이기고 싶다"고 올스타 선발 소감을 전했다.

'슈퍼스타 매치'에 합류한 설예은, 그리고 김학준(가톨릭관동대)가 선발한 두 선수는 양승희(서울시청)과 오승훈(강원도청). 설예은은 "우리 팀은 최대한 웃길 수 있는 팀을 만들고 싶었기 때문에 두 선수를 선발했다"며, "(양)승희 선수가 팀 이름에 크리스마스를 최대한 넣자고 제안해서 '컬링스마스'라는 팀 이름도 만들어졌다"고 소개했다.

'슈퍼스타 매치'의 '컬링스마스' 팀에서 팀 선발 여자 선수로 꼽은 주인공은 서울시청의 양승희 선수였다.
'슈퍼스타 매치'의 '컬링스마스' 팀에서 팀 선발 여자 선수로 꼽은 주인공은 서울시청의 양승희 선수였다.

남녀 올스타 대결의 여자부 라인업에서는 경기도청의 설예은·김수지·김민지에 더해 하승연(춘천시청)이 합류하는 재미있는 광경도 펼쳐졌다. "컬링 슈퍼리그라 가능한 일"이라며 말문을 연 설예은은 "(하)승연이가 조금 부담스러울 수도 있겠지만, 최선을 다해 승연이의 스톤 앞을 스위핑해주고 싶다"고 남다른 각오를 드러냈다.

반면 남녀 올스타 대결의 남자부 라인업에는 현 국가대표 경북체육회의 '베테랑' 김창민, 유민현이 이름을 올렸다. 유민현은 "개인적으로는 더 좋은 퍼포먼스를 보여드리고 뽑히는 것이 좋았을 텐데, 그래도 올스타에 포함되어서 다행스럽다고 생각한다"며, "올스타에서 좋은 모습 보여드리겠다"고 올스타 합류 소감을 말했다.

김창민 역시 "우리가 캐나다에서 국제대회를 치르고 바로 귀국해서 몇 경기를 덜 치렀었다. 그래서 우리에게 되려 유리한 상황이 아니었나 싶다. 사실 그래서 '내가 나가는 대신 후배들이 나갔으면 좋겠다'고 했는데, 연맹에서 '많은 의미가 있을 것'이라고 말해주셔서 출전하게 됐다"며 출전 소감을 말했다.

그러며 김창민은 "남녀 올스타전에 함께 나서는 (유)민현이도 그렇고, 후배들도 실력이 넘치는 친구들이니, 내가 동료 선수들이 시키는 대로 스위퍼로서 열심히 하겠다"며 각오했다.

올스타에 뽑힌 선수들 중 칭찬하고 싶은 후배도 있을까. "내 마음의 올스타는 '슈퍼스타 매치'에 나서는 가톨릭관동대학교 김학준 선수"라며 웃은 김창민은, "(김)학준이 뿐만 아니라 가톨릭관동대 후배들이 샷을 완벽하게 잘 하고, 자신감 넘치게 경기하는 모습을 보면서 미래의 인재라는 생각도, 뿌듯하다는 느낌도 든다"고 칭찬했다.

25일 열리는 2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그 올스타전은 오후 4시 열리는 팬 투표 상위 선수들의 '슈퍼스타 매치', 그리고 오후 8시 열리는 '샷 성공률' 상위 선수들의 남녀 올스타 맞대결이 예정돼 있다. MBC스포츠플러스와 다음스포츠에서 생중계되고, 경기가 열리는 의정부컬링경기장에는 특설 관중석이 설치돼 현장감을 더한다.

컬링 올스타전 컬링올스타전 컬링슈퍼리그

