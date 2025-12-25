"올스타전 덕분에... 컬링 재미 더 알릴 기회 생겼네요"

▲
2025-2026 컬링 슈퍼리그의 혼성 올스타 경기에서도 활약을 예고한 의성군청 표정민.박장식
김은정·이재범, 두 스킵이 고른 선수는 의성군청 후배들인 표정민·방유진. 이재범은 "(김)은정 누나와 이야기 하면서 함께 골랐다"면서, "(표)정민이는 원래 재미있는 친구고, 팀 동료였기도 했어서 케미가 잘 맞을 것 같아 뽑았는데, 정민이가 되게 좋아하더라"면서 웃었다.
김은정은 "방유진 선수는 인성도, 실력으로도 좋은 자격이 있는 선수이기 때문에 골랐고, (표)정민이는 내 자리를 넘어선 컬링 최고의 슈퍼스타라서 선택했다"며, "당장 우리 멤버 모두가 의성과 연관이 있다 보니 정민이가 팀 이름으로 '다진마늘'을 추천하더라. 그래서 내가 여유 있는 모습을 보여주고 싶어서 'Chill'을 더해 '칠한 다진마늘' 팀으로 팀 이름도 정했다"고 뒷이야기를 꺼냈다.
혼성 팀 올스타전에서는 이른바 '공격 및 수비 카드'도 쓸 수 있다. 브룸을 무겁게 하거나, 스톤의 위치를 바꿔놓을 수 있는 카드를 매 엔드 쓸 수 있다. 이재범은 "공격·수비 카드 중에서는 환승 스톤이 특히 재미있을 것 같은데, 은정 누나와 함께 작전을 잘 짜서 우리가 빅 엔드를 만들 수 있도록 하겠다"며 재치 있는 경기를 펼치겠다고 각오했다.
"최대한 웃길 수 있는 팀 만들겠다", "후배들이 시키는 대로 해야죠"
하루에 두 경기가 치러지는 이번 올스타전에서 '전경기 출장'을 달성할 선수도 있다. 설예은(경기도청)이 그 주인공. 설예은은 팬 투표 2위로 '슈퍼스타 매치'에 뛸 수 있게 되었고, 리드로서의 샷 감각도 좋았던 덕분에 '올스타 매치'를 함께 뛸 수 있게 되었다.
설예은은 "두 경기를 모두 뛸 수 있게 되어서 기쁘다. '슈퍼스타 매치'는 그냥 즐기면서 최대한 웃음을 드리는 경기를 하고 싶고, 남녀 맞대결은 그래도 포지션별 최고 선수를 뽑았으니 경기는 즐기되 꼭 이기고 싶다"고 올스타 선발 소감을 전했다.
'슈퍼스타 매치'에 합류한 설예은, 그리고 김학준(가톨릭관동대)가 선발한 두 선수는 양승희(서울시청)과 오승훈(강원도청). 설예은은 "우리 팀은 최대한 웃길 수 있는 팀을 만들고 싶었기 때문에 두 선수를 선발했다"며, "(양)승희 선수가 팀 이름에 크리스마스를 최대한 넣자고 제안해서 '컬링스마스'라는 팀 이름도 만들어졌다"고 소개했다.