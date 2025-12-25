FC서울, 골키퍼 구성윤 영입... 최후방 문제 해결할 수 있을까

FC서울 공식 홈페이지

24일 FC서울에 입단한 국가대표 GK 구성윤골키퍼 잔혹사로 골머리를 앓고 있던 FC서울이 검증된 수문장 구성윤을 품었다.프로축구 K리그1 FC서울은 24일 오전 공식 홈페이지를 통해 "FC서울이 국가대표 출신 베테랑 골키퍼 구성윤을 영입했다"라며 "구단은 구성윤의 합류로 골문에 안정감을 더하고 수비력을 더욱 굳건하게 함과 동시에 다가오는 새 시즌 전력의 짜임새를 한층 강화할 수 있게 됐다"라고 전했다.상암벌에 입성한 구성윤은 "합류하게 되어 설렘이 크고, 하루라도 빨리 선수들과 함께 뛰고 싶다. K리그에서 가장 뜨거운 서포터즈를 가진 팀이고, 늘 선수단을 위해 뜨겁게 응원해 주시는 모습이 정말 멋있었다. 마지막 우승이 10년 전인 만큼 2026년에는 선수단과 팬들이 하나가 되어 반드시 타이틀을 따낼 수 있도록 팀에 힘이 되기 위해 최선을 다하겠다"라고 했다.서울은 겨울 이적시장이 열리기 직전 빠르게 움직이면서 최대 약점으로 평가받았던 최후방을 강화하는 데 성공했다. 최근 몇 년 동안 이들은 최후방을 지키는 골키퍼 문제로 골머리를 앓았다. 과거 상암벌을 지키는 수호신의 면면은 상당히 화려했다. 한국 축구 레전드 김병지를 필두로 김호준·김용대·유상훈·양한빈까지, 이들은 인상적인 선방으로 골문을 지켜냈다.하지만, 변화가 감지됐다. 2022시즌을 끝으로 수호신의 등불이 됐던 양한빈이 J리그 세레소 오사카로 떠나면서부터다. 구단은 양한빈의 공백을 메우기 위해 구단 유스 출신인 백종범과 부천에서 인상적인 능력을 선보인 최철원을 수혈하며 대비에 나섰지만, 역부족이었다. 기대를 모았던 최철원은 나쁘지 않은 모습이었지만, 치명적인 실수가 반복되면서 경쟁에서 밀렸다.백종범 역시 계속해서 경기에 나서며 성장하는 모습을 선보였으나 만족할 만한 수준은 아니었다. 지난 시즌에도 이 문제는 이어졌다. 김기동 감독 부임 후 골키퍼 문제로 개막 초반 홍역을 치른 이들은 여름 이적시장을 통해 리그 수준급 수문장 강현무를 품기에 이르렀다. 팀 내 최고 유망주였던 이태석과의 트레이드를 단행할 정도로 진심이었고, 문제는 해결되는 듯했다.강현무는 서울 합류 후 팬과 김 감독의 걱정을 덜어주는 선방(13G 12실점, 5번의 클린시트)으로 2024년을 마무리했으나 이번 시즌 급격한 부진에 빠졌다. 시즌 중반까지 미친 활약을 선보이면서 펄펄 날았지만, 15라운드 수원FC전부터 서서히 내리막을 걷기 시작했다. 실점과 직결되는 실수가 연달아 나왔고, 26라운드 김천 원정서는 무려 6골을 내주며 고개를 숙였다.이후 최철원이 치고 올라왔으나 8경기서 12실점을 헌납했고, 강현무 역시 31경기서 40골을 내주는 치명적인 모습을 보여줬다. 결과적으로 팀은 38경기서 52번의 골망이 흔들렸고(최다 실점 3위), 다음 시즌 골키퍼 보강은 필수 과제로 여겨졌다. 결국 국가대표 수문장인 구성윤을 품는 결론을 내렸다. 1994년생인 그는 2013년부터 세레소 오사카·콘사도레 삿포로에서 경력을 쌓았다.또 2016년에는 당시 올림픽 대표팀 지휘봉을 잡고 있던 신태용 감독의 선택을 받아 리우 올림픽 본선 4경기 중 3경기에 나섰던 그는 2015년에는 생애 첫 A대표팀 소집이라는 영광을 누리기도 했다. 이후 2020시즌을 앞두고 상무 입대를 위해 대구와 연을 맺었던 구성윤은 19경기서 27실점을 허용, 첫 K리그 무대서 나쁘지 않은 활약상을 선보였다.이듬해 김천에서는 18경기서 단 11실점을 내주면서 팀의 승격을 도왔고, 또 활약을 인정받아 K리그2 베스트 11 GK 부문에 선정되는 기염을 토했다. 기세를 이어 2022시즌 K리그1서 15경기에 나서며 실력을 입증했다. 전역 후에는 삿포로-교토를 거쳐 다시 일본 무대를 밟았고, 이번 여름 이적시장을 통해서 다시 한국으로 복귀했다.행선지는 K리그2 서울 이랜드였고, 여기서는 탈 2부급 실력을 선보이며 펄펄 날았다. 뒷문이 불안했던 이랜드의 걱정을 덜어주는 압도적인 선방 쇼를 펼쳐 보였고, 19경기서 클린시트 10회와 11실점으로 틀어막으면서 클래스를 입증했다. 비록 팀과 개인은 염원하던 1부 승격을 이뤄내지는 못했으나 구성윤의 활약상은 환상적이었다.그렇게 2부에서 압도적인 모습을 선보인 구성윤에 서울이 손을 내밀었고, 이에 응하면서 상암벌로 입성하게 됐다. 197cm의 압도적인 신체 조건을 보유하고 있는 그는 이를 활용한 선방과 공중볼 장악 능력이 최고 장점으로 꼽힌다. 이에 더해 양발을 활용한 빌드업 능력 역시 강점이며, 이는 후방 빌드업을 중요하게 여기는 김기동 감독 전술에 힘을 더해줄 수 있다.서울에 입단한 구성윤은 동기부여는 확실하다. 바로 국가대표 복귀 때문. 2015년부터 A대표팀 생활을 시작했으나 공식전 출전 경기는 단 4경기에 그치고 있다. 또 각종 대회에서 예비 명단까지는 올랐으나 최종 명단으로는 이어지지 않았고, 계속해서 설움을 삼켜야만 했다. 2018 러시아 월드컵·2022 카타르 월드컵에서 최종적으로 탈락한 게 대표적인 예시다.2022년 11월을 마지막으로 대표팀 발탁이 끊긴 가운데 구성윤은 서울 유니폼을 입고 재승선을 노리고 있다. 난이도는 쉽지 않지만, 가능성은 충분하다. 현재 대표팀에서 확실한 수문장은 정해지지 않았다. 부상 여파가 존재하는 김승규, 이번 시즌 한 단계 내려온 모습을 보여준 조현우 그리고 K리그1 베스트 GK로 우뚝 선 송범근까지 총 3명이 경쟁을 이어가고 있다.누구도 확고한 주전을 장담하지 못하고 있는 상황 속 구성윤이 서울에서 인상적인 실력을 선보인다면, 홍명보 감독의 선택을 받을 가능성이 충분히 존재한다. 당장 북중미 월드컵 승선은 힘들 수 있겠지만, 대표팀을 향후 운영하는 데 매력적인 옵션으로 꼽힐 수 있다는 것.이번 시즌 내내 골키퍼로 홍역을 치렀던 FC서울이 구성윤이라는 카드를 통해 골칫거리를 해결할 수 있을까. 향후 활약이 기대된다.