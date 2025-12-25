'유격수 구멍' KIA, 아시아쿼터 내야수 영입

KIA 타이거즈

박찬호의 이적으로 유격수 자리에 큰 구멍이 생긴 KIA는 아시아쿼터 데일을 통해 유격수를 보강했다.한국야구위원회는 지난 1월 2026 시즌부터 아시아 및 호주 국적의 선수들을 대상으로 한 아시아쿼터 제도를 도입한다고 발표했다. 기존 외국인 선수 3명을 포함해 총 4명의 외국인 선수가 동시에 경기 출전이 가능하게 된 것이다. 물론 가장 큰 타격을 입는 아마추어 야구계를 중심으로 비판의 목소리가 나왔지만 각 구단들이 비교적 저렴한 금액에 취약 포지션을 보강할 수 있다는 확실한 장점도 있었다.예상대로 각 구단들은 아시아쿼터로 투수, 그 중에서도 아시아에서 가장 수준이 높은 일본 출신 선수들을 대거 영입했다. SSG랜더스는 일본 프로야구 소프트뱅크 호크스에서 14년 동안 활약하며 통산 66승48패2세이브11홀드3.34를 기록한 베테랑 우완 타케다 쇼타를 데려왔다. 두산 베어스는 세이부 라이온즈에서 불펜투수로 활약했던 타무라 이치로를 영입했고 삼성 라이온즈는 독립리그 출신 미야지 유라와 함께 한다.올해 스토브리그에서 전력 보강이 없었던 롯데 자이언츠는 시속 155km를 넘나드는 강속구를 던지는 코야마 마사야가 외국인 투수 2명, 박세웅과 함께 내년 시즌 선발진을 이끌어 주길 기대하고 있다. kt 위즈는 일본 독립리그에서 활약하던 스기모토 코우키를 데려왔고 NC 다이노스는 170cm의 단신 우완 토다 나츠키와 계약했으며 키움 히어로즈는 카나쿠보 유키를 영입해 선발 투수로 활용하려 한다.10개 구단 중 7개 구단이 아시아쿼터로 일본 출신의 우완 투수를 선택한 가운데 2025년 한국시리즈 우승팀 LG 트윈스는 호주 국적의 좌완 라클란 웰스를 총액 20만 달러에 영입했다. 미네소타 트윈스와 필라델피아 필리스의 마이너리그에서 활약했던 웰스는 올 시즌 케니 로젠버그의 부상 대체 외국인 선수로 키움에 합류해 4경기에서 퀄리티스타트 2회와 함께 1승1패3.15의 준수한 투구 내용을 선보인 바 있다.빅리그에 진출한 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 라이언 와이스(휴스턴 애스트로스), 한국시리즈에서 부진했던 루이스 리베라토를 모두 교체한 한화 이글스는 라쿠텐 골든이글스의 2군에서 활약한 대만 출신의 좌완 왕옌청을 영입했다. 2018년 NC에서 활약했던 왕웨이중 이후 KBO리그에서 뛰는 두 번째 대만 선수 왕옌청의 활약은 향후 대만 선수에 대한 KBO리그 구단의 평가에 많은 영향을 끼칠 것으로 전망된다.사실 KIA는 2025 시즌 팀 평균자책점 7위(4.66)에 머물렀을 정도로 마운드가 강했던 팀이 아니다. KIA는 FA시장에서 이렇다 할 움직임을 보이지 않았고 외국인 투수 역시 기존의 제임스 네일, 올러와 재계약을 했기 때문에 아시아쿼터 영입이 마운드를 보강할 수 있는 가장 확실한 방법 중 하나였다. 하지만 KIA는 다른 구단들이 투수 영입에 열을 올릴 때 10개 구단 중 유일하게 내야수 데일을 영입했다.KIA가 데일을 데려온 결정적인 이유는 FA자격을 얻어 두산으로 이적한 박찬호에 있다. 2020년부터 올해까지 KIA의 붙박이 주전 유격수로 활약하며 6년 동안 무려 800경기에 출전했던 박찬호는 올 시즌이 끝나고 4년 80억 원의 조건에 두산과 FA 계약을 체결했다. 졸지에 주전 유격수를 잃은 KIA는 이어진 2차 드래프트(이태양, 이호연)와 박찬호의 보상선수 지명(홍민규)에서도 주전급 내야 보강이 이뤄지지 않았다.일부 팬들은 동성고 시절 '천재 유격수'로 불렸던 김도영의 유격수 컴백을 대안으로 제시하기도 했지만 햄스트링 부상 이슈가 있는 김도영이 수비 부담이 큰 유격수로 활약하는 것은 KIA 입장에선 너무 리스크가 크다. 그렇다고 박찬호 등장 이후 2루수로 변신해 좋은 활약을 해주고 있는 베테랑 김선빈을 다시 유격수로 돌아가게 하는 것도 무리다. 결국 KIA는 아시아쿼터를 통한 유격수 보강을 선택했다.2018년부터 지난해까지 샌디에이고 파드리스의 마이너리그에서 활약한 데일은 내야의 모든 포지션을 소화할 수 있는 유틸리티 자원으로 마이너리그 6년 동안 통산 374경기에 출전해 타율 .229 14홈런137타점173득점76도루를 기록했다. 2024-2025 시즌 호주리그에서는 타율 .381 OPS(출루율+장타율) .935로 좋은 성적을 올렸지만 불과 34경기의 표본이라 호주리그 성적으로 데일의 기량을 평가하긴 힘들다.KIA 입장에서는 데일이 내년 시즌 공수에서 박찬호를 잊게 해주는 좋은 활약을 선보이며 투수 일색의 아시아쿼터 사이에서 야구팬들에게 강한 인상을 남기길 바라고 있다. 하지만 KIA는 데일이 최소한 안정된 수비라도 보여줘야 내야에 큰 혼란을 막을 수 있다. 데일의 연봉 총액(15만 달러)은 에이스 네일(200만 달러)의 1/10도 채 되지 않지만 내년 시즌 데일이 KIA에서 해줘야 할 역할은 누구보다 중요하다는 뜻이다.