'2년 15억' 포기한 홍건희의 승부수, 어떤 결과 낼까

두산베어스

2년 15억 잔여 계약을 포기하고 시장으로 나온 홍건희불과 한 달 전, 동시에 두산 베어스를 떠났던 김재환과 홍건희의 행보가 완전히 다른 방향으로 흘러가고 있다. '꼼수 논란'으로 많은 비판을 받았던 김재환은 팀을 떠나고 얼마 지나지 않아 새 둥지를 찾았지만 홍건희의 시간은 아직 멈춰 있다.지난 11월 25일, 두산은 김재환과 홍건희를 보류 선수 명단에서 제외했다고 발표했다. 그러나 상황은 달랐다. 김재환은 FA 계약 당시 포함된 이면 조항에 따라 사실상 '셀프 방출'이라는 제도의 허점을 파고들어 자유계약 선수로 시장에 나왔고, 12월 5일 SSG 랜더스와 2년 총액 22억 원 계약(계약금 6억원/연봉 10억원/옵션 6억원)을 맺었다. 반면 남은 계약을 스스로 포기한 홍건희는 아직 계약에 근접했다는 소식이 들리지 않는다.홍건희는 2024시즌을 앞두고 두산과 2+2년 최대 24억5000만 원에 계약한 바 있다. 그리고 2년차 계약이 끝난 2025시즌 종료 후 옵트아웃 권리를 행사해 2026~2027년 2년 15억 원의 잔여 계약을 포기하고 시장에 나왔다. 보상선수나 보상금이 필요 없는 완전한 자유 계약 신분이다. 한때 마무리 투수로 활약했던 홍건희라 조건만 놓고 보면 매력적인 매물처럼 보였지만, 시장의 반응은 예상 이상으로 싸늘하다.