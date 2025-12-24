'나이브스 아웃3' 이 사건은 탐정이 풀 수 없다

▲
스틸컷나이브스아웃3
그래서 '어떻게', '누가' 죽였는지보다 '왜' 죽였는지가 점차 중요해진다. 범행동기는 고갈되지 않는다. 치정, 복수, 명예, 돈은 고전적인 이유지만 인류의 역사와 함께 한 보편정서다. <나이브스 아웃: 웨이크 업 데드맨>은 각자의 믿음이라는 감정이 범행동기가 된다. 주드와 블랑의 첫 만남에서 정의되듯 2025년의 교회는 노트르담이 아니라 디즈니랜드 같은 테마파크에 더 가깝다. 중세 양식을 모방한 고딕풍 건물, 제의용 사제복, 장대한 예식 절차가 굳이 현대까지 존재할 필요는 없다. 하지만 사람들이 기꺼이 입장료를 내고 놀이동산에 가듯이, 때로는 테마파크 자체가 방문 목적이 된다.
교회를 찾는 인물들은 각자 믿음의 영역을 구축한다. 아내에 대한 믿음, 치유에 대한 믿음, 재기에 관한 믿음, 명예 회복에 대한 믿음, 교회에 관한 믿음 등. 이웃을 사랑하라던 예수의 가르침은 사라진 기복신앙의 집합이다. 사제인 윅스 신부(조시 브롤린)는 이러한 믿음, 아니 욕망을 부추기며 편 가르기에 나선다. 신입 교인을 힐난하며 기존 교인들에겐 얄팍한 도덕적 우위를 제공하고, 충성 경쟁을 연료 삼아 자신의 제국을 만들어간다. 모종의 사건으로 희생과 대속의 상징인 십자가가 없는 '불굴의 성모 성당'은 변질되고 앙상한 이들의 신앙을 꾸밈없이 드러낸다.