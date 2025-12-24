'나이브스 아웃3' 이 사건은 탐정이 풀 수 없다

▲스틸컷 나이브스아웃3

온라인 커뮤니티에서는 명동성당에 붙은 공지가 화제다. 성탄절을 앞두고 진행되는 '판공성사'에서 죄지은 이유를 설명하지 말고 지은 죄만 간략히 고백하라는 내용이다. 판공성사 시기에 사람이 몰리니 짧게 끝내려는 운영적 편의도 있겠지만, 이유를 설명하면 누군가를 험담하게 되고 이는 고해하러 와서 죄를 짓는 가장 빠른 방법이라는 친절한 엄숙한 설명에 '아니 그게 아니고~'로 시작하는 한 해의 묵은 사연들을 억누를 자제력이 조금은 피어난다.



명탐정 블랑은 속임수를 알아채지만 "이 사건은 내가 풀 수 없다"라고 말한다. 블랑은 사건을 해결하러 온 메시아가 아니라, 함께 해결해 나가기 위한 조력자의 위치에 서고 억울한 누명을 쓰게 된 이가 스스로 믿음의 길. 즉 '다마스쿠스로 가는 길'을 걸을 수 있도록 단상에서 내려온다. 추리물의 장르적 재미가 다소 희생되더라도, 1편부터 쌓아온 캐릭터성은 더욱 강력해진다. 매편 성공할 수는 없지만 매번 더 브누아 블랑에게 정을 붙여가는 측면에서는 탁월한 결정.



고발이 아니라 고백이 필요한 세밑이다. <나이브스 아웃: 웨이크 업 데드맨>과 함께라면 명동성당 공지의 마지막 문장이 바라는 삶의 태도를 조금은 따라 할 수 있을지도 모른다. 성찰은 길게, 고해는 짧게.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기