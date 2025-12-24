사이트 전체보기
2025년 해외서 주목한 '케이팝 아이돌', 누굴까?

엔믹스, 빌보드-NME 전문가 평가 연말 결산 1위 등극... 신인들 약진 눈길

김상화(steelydan)
25.12.24 11:05최종업데이트25.12.24 11:05
엔믹스-제니
수년 동안 영미 유명 대중 음악·문화 매체가 앞다퉈 케이팝을 다루는 건 가장 기본적인 일 중 하나가 됐다. 특히 연말 결산 형식으로 최고의 음반·노래 등에 케이팝이 큰 비중을 차지하고 있다.

이달 들어 미국의 빌보드, 영국 NME-데이즈드 매거진 등이 선정한 2025년 결산 순위에선 몇 가지 흥미로운 점들이 포착되고 있다. 해외 글로벌 독자를 상대하는 이들 매체의 평론가 및 필자들은 과연 어떤 음악인의 작업에 주목했을까.

엔믹스, 해외 매체들이 선택한 1위
엔믹스 '블루 발렌타인' 뮤직비디오
올해 최고의 노래 Top 25 또는 30 형식으로 연달아 공개한 빌보드-NME-데이즈드의 순위 집계에 공통으로 이름을 올린 음악인은 소수다. 그중 한 팀이 엔믹스(NMIXX)다. 데뷔 이래 최고의 한 해를 보낸 이들은 상반기에 공개한 EP < Fe304 : FORWARD >, 하반기에 내놓은 정규 1집 <BLUE VALENTINE>이 모두 호평을 받았을 뿐만 아니라 다양한 곡이 현지 전문가들의 주목을 이끌어 냈다.

영국의 음악 매체 NME는 2025 최고의 케이팝 25곡 중 엔믹스의 'SPINNIN' ON IT'을 1위, 'HIGH HORSE'를 7위에 올려 놓았고 빌보드는 자사 스태프 선정 2025 최고의 노래 Top 25 중 역시 엔믹스의 '블루 발렌타인'을 1위로 선정했다.

순위 없이 총 30곡을 소개한 데이즈드의 집계에선 'PAPILLON'에 소개되는 등 엔믹스는 3개 매체 순위에 각기 다른 곡을 올려놓는 진풍경을 연출했다. 특히 타이틀 곡이 아닌 수록곡이 무려 3곡이나 선정되었다는 점에서 올해 발표한 음반의 빼어난 완성도를 간접적으로 증명해 보였다.

제니, 솔로·그룹 활동 모두 상위권
제니 'Like Jennie' 뮤직비디오
블랙핑크의 멤버, 솔로 아티스트의 자리를 넘나들면서 맹활약 중인 제니 역시 해외 매체가 올 한해 뜨거운 애정을 보낸 케이팝 아티스트 중 한 명으로 손꼽을 만 하다. 솔로 음반 < Jennie >는 미국 롤링스톤이 선정한 올해의 음반 100장 중 29위에 올라 케이팝 음악인 중 최고 순위를 기록했다.

빌보드(5위)-NME(4위)-데이즈드 모두 타이틀 곡 'Like Jennie'에 호평을 쏟아 내며 상위권에 이름을 올렸다. 모처럼 발표한 블랙핑크의 싱글 '뛰어' 역시 해외 전문가들의 귀를 사로 잡았고 마찬가지로 각 매체 선정 순위에 모두 진입하는 등 그룹·솔로 활동 모두 성공을 거뒀다.

코르티스-하츠투하츠-키키... 신인의 약진
코르티스 'Go' , 키키 'Dancing Alone' 뮤직비디오
코르티스 'Go' , 키키 'Dancing Alone' 뮤직비디오빅히트, 스타쉽 엔터테인먼트

영미 음악 전문가들은 이밖에 올해 데뷔한 신예 팀들의 작품에도 뜨거운 관심을 쏟아냈고 그 결과 결산 순위 상위권에 쟁쟁한 선배들을 제치고 한 자리씩 차지하는 성과를 거뒀다. 방탄소년단-투모로우바이투게더의 뒤를 잇는 빅히트의 신인 보이그룹 코르티스는 셀프 프로듀싱 아이돌의 모범 사례로 평가받았다. 데뷔곡 'GO'는 글로벌 평론가들의 공통된 지지를 얻어냈다.

걸 그룹 중에선 하츠투하츠, 키키 등이 단연 두각을 나타냈다. SM이 자랑하는 하츠투하츠는 'STYLE', 'FOCUS'로 가능성을 인정받았고 스타쉽의 신예 키키 역시 'I DO ME', "Dancing Alone' 등 2곡이 나란히 호평받으며 새로운 케이팝 원동력으로 자리매김했다.

아와 더불어 주요 해외 매체들은 상대적으로 국내에선 덜 주목 받았던 그룹, 혹은 솔로 아티스트들에 대한 적잖은 애정을 피력해 눈길을 모으기도 했다. NME에선 이달의소녀 출신의 이브(16위), 김립(13위), 아르테미스(15위) 등을 각각 Top25에 포함시켰고 빌보드는 앳하트(12위), 영파씨(17위) 등을 선택했다. 그런가 하면 데이즈드는 원팩트, 82메이저, 저스트비 등 중소기획사 보이그룹에 큰 비중을 할애했다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
