"'흑백요리사2' 대박 나면 떡상?" 방송 믿고 4천만 원 태운 개미의 눈물

유튜브 갈무리

"4만 원대에 물린 분들은 손절도 못 하지만, 사연자는 지금 기회다. 현금화해서 잠시 쉬는 것도 투자다."

방송인 김구라씨의 주식 투자에 관한 조언을 하고 있다.사연을 들은 김구라씨의 반응은 냉담했습니다. 그는 방송인으로서의 경험을 토대로 A씨의 기대가 "판단력이 떨어지는 생각"이라고 일축했습니다.김 씨는 "백종원씨가 흑백요리사 때문에 이미지가 좋아졌다고 주가가 급등한다는 건 말이 안 된다"며 "방송 출연 계약은 논란이 터지기 전부터 되어 있었던 것이고, 편집에서 비중이 축소될 수도 있다"고 분석했습니다.이어 "흑백요리사 시즌2에 백 대표가 참가자로 나와서 1등을 한다면 모를까, 심사위원으로 나오는 구조에서는 주가를 뒤집을 만한 모멘텀이 없다"고 지적했습니다. 단순히 방송이 인기 있다고 해서 기업의 가치가 올라가는 것은 아니라는 '팩트 폭격'이었습니다.함께 출연한 김동환 소장(경제 전문가)의 분석은 더 구체적이었습니다. 그는 기업의 '펀더멘탈(기초체력)'에 주목해야 한다고 강조했습니다.김 소장은 "모든 기업이 상장 직전에는 몸집을 최대한 불려 놓는다"며 "상장 전 분기당 1000억 원이 넘던 매출이 올해 들어 800억~900억 원대로 떨어졌다"고 설명했습니다. 프랜차이즈 가맹점 감소와 매출 하락이 숫자로 증명되고 있다는 것입니다.A씨가 기대하는 해외 진출에 대해서도 회의적인 시각을 보였습니다. 김 소장은 "국내 시장이 포화 상태라 해외로 눈을 돌리지만, 음식료 프랜차이즈가 해외에서 성공할 확률은 냉정하게 보면 낮다"고 평가했습니다.김 소장의 결론은 명확했습니다. 현재 주가가 2만 6000원대 초반까지 반등했으니, 손실이 크지 않을 때 과감하게 매도하라는 것입니다.