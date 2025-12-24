사이트 전체보기
메이저리그 한국인 투수 계보 끊겼다... 원태인·안우진이 이을까?

메이저리그 한국인 투수 계보 끊겼다... 원태인·안우진이 이을까?

현재 한국인 메이저리거 5명 모두 야수... 박찬호와 류현진의 계보 이을 선수 언제쯤 나올까

이준목(seaoflee)
25.12.24 10:48최종업데이트25.12.24 10:48
송성문, MLB 샌디에이고 입단 공식 발표…4년 계약 미국 무대 진출에 도전했던 송성문(29)의 샌디에이고 파드리스 입단이 공식 발표됐다. 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고는 23일(한국시간) 구단 인터넷 홈페이지를 통해 "KBO리그 스타 송성문과 4년 계약을 맺었다"고 발표했다. (키움 히어로즈 제공)
송성문, MLB 샌디에이고 입단 공식 발표…4년 계약미국 무대 진출에 도전했던 송성문(29)의 샌디에이고 파드리스 입단이 공식 발표됐다. 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고는 23일(한국시간) 구단 인터넷 홈페이지를 통해 "KBO리그 스타 송성문과 4년 계약을 맺었다"고 발표했다. (키움 히어로즈 제공)연합뉴스

한국야구는 최근 해마다 메이저리거들을 꾸준히 배출해내고 있다. 지난 12월 23일 송성문이 미국 프로야구 MLB 샌디에이고 파드리스 구단과 4년 계약을 체결하며 '역대 29번째 한국인 메이저리거'로 이름을 올렸다.

현재 활동중인 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 김혜성(LA 다저스), 김하성(애틀란타 브레이브스) 등에 이어 또 한 명의 KBO리그 출신 메이저리거가 탄생했다. 그만큼 높아진 한국야구의 수준과 위상을 증명하는 장면이다.

한국인 메이저리거들은 이제 빅리그에서도 나름의 경쟁력을 인정받고 있다. 역대 최고의 성공사례로 꼽히는 추신수(은퇴)를 필두로, 김하성은 아시아 내야수 최초로 골드글러브(2023년)를 수상했다. 이정후는 한국인 야수롤 빅리그 포스팅 최고액을 달성하여 팀의 주전으로 한 시즌을 소화했고, 김혜성은 데뷔 시즌에 월드시리즈 우승멤버가 됐다. 현재 메이저리그에서 뛰고 있는 한국인 선수는 이정후,김혜성, 김하성, 배지환에 송성문까지 더하면 총 5명이며 모두 야수들이다.

초라한 투수들의 빅리그 도전 현황

지난 22일 KBO 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 '크보라이브 특별편' 영상에서 허구연 KBO 총재가 발언하고 있다.
지난 22일 KBO 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 '크보라이브 특별편' 영상에서 허구연 KBO 총재가 발언하고 있다.KBO 유튜브

하지만 야수들에 비하여 투수들의 빅리그 도전 현황은 초라하다. 류현진(한화 이글스)이 2023시즌을 끝으로 한국무대로 돌아오면서 현재 한국인 투수 메이저리거는 단 한 명도 없다. 가장 최근에 미국무대에 도전장을 던진 한국인 투수는 2024년의 고우석(디트로이트 산하 마이너리그)이었지만 2년간 마이너리그만 전전하며 빅리그 무대에서는 한 번도 뛰어보지 못했다.

역대 최초의 한국인 메이저리거인 박찬호를 비롯하여, 1990년대까지만 해도 '메이저리그 1세대'는 투수들이 압도적인 강세를 보였다. 박찬호는 전성기에 A급 선발투수로 5시즌 연속 10승 이상을 달성했고, 김병현은 특급 마무리로 애리조나와 보스턴 월드시리즈 우승반지를 거머쥐었다. 이밖에도 조진호, 김병현, 김선우, 서재응 등이 메이저리그 무대에서 나름의 족적을 남겼다.

류현진은 2013년 포스팅을 통하여 메이저리그에 진출한 이후, 한국투수로는 최초로 자책점 1위를 차지하는 등 무려 10년간 빅리그에서 정상급 선발투수로 군림했다. 그러나 이후로는 더이상 메이저리그에서 꾸준히 활약하는 투수가 나오지 않고 있다. 김광현, 오승환, 양현종 등이 빅리그 진출에 성공했지만 활약한 시간은 짧았다. 이들은 모두 1980년대생이며 1990년대생 이후로는 투수 메이저리거의 계보가 아예 끊긴 상태다.

최근 KBO리그에서 활약하다가 포스팅을 거쳐 미국무대에 도전하는 야수들에 비하여, 투수들은 여전히 박찬호-김병현의 1세대처럼 고등학교 졸업 후 미국으로 직행한 선수들이 많았다. 2019년 LA다저스에 입단한 최현일, 2023년 다저스의 장현석, 피츠버그 파이리츠에 입단한 심준석 등의 유망주들은 마이너리그에서도 높은 문턱을 넘지 못하고 고전하거나 소속팀에서 방출되는 수모를 겪어야 했다.

허구연 KBO 총재는 지난 22일 KBO 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 '크보라이브 특별편' 영상에서 "한국 야구가 요즘 미국과 일본에 비해 너무 뒤처져 있다. 투수력에서 수준 차가 많이 난다. 우리는 류현진, 김광현, 양현종 다음이 없다. WBC(월드베이스볼클래식)가 걱정"이라며 한국 투수진의 세대교체 상황에 우려를 표하기도 했다. 미국과 일본에 비하여 빅리그에서도 통할 만한 수준의 투수가 없다는 것은, 한국야구가 2010년대 중반 이후 국제경쟁력이 크게 약화된 이유로도 꼽힌다.

안우진-원태인은 가능할까?

'리얼글러브어워드' 선발투수 부문 삼성 원태인 1일 서울 광진구 그랜드워커힐 호텔에서 열린 한국프로야구선수협회 시상식인 2025컴투스프로야구 리얼 글러브 어워드에서 선발투수상을 받은 삼성 원태인이 수상 후 기념사진을 촬영하고 있다.
'리얼글러브어워드' 선발투수 부문 삼성 원태인1일 서울 광진구 그랜드워커힐 호텔에서 열린 한국프로야구선수협회 시상식인 2025컴투스프로야구 리얼 글러브 어워드에서 선발투수상을 받은 삼성 원태인이 수상 후 기념사진을 촬영하고 있다. 연합뉴스

그렇다면 미래에 메이저리그에 도전할 만한 한국인 투수로는 누가 있을까. 가장 먼저 생각나는 이름은 역시 안우진(키움 히어로즈)이다. 1999년생으로 2018년 1차 지명 선수로 히어로즈에 입단한 안우진은 2022시즌 15승 8패 평균자책점 2.11, 2023시즌에 9승 평균자책점 2.39를 올리며 리그 최고의 선발투수로 성장했다.

문제는 안우진이 고교 시절 학폭 관련 징계, 부상 이탈 등 여러 이슈로 1군 등록 일수(145일 이상)를 채우지 못한 시즌이 많았다는 것. 2023년 9월에는 팔꿈치 부상으로 수술대에 올랐고, 이후 사회복무요원으로 군 복무를 소화하느라 공백기를 가졌다. 안우진은 부상으로 내년 5~6월 경에나 1군에 복귀할 예정이며 MLB 도전을 위한 포스팅 자격을 얻기 위해서는 2027시즌까지 정상적으로 마쳐야한다.

그럼에도 안우진이 재능 면에서 가장 메이저리그 도전이 유력한 투수라는 것은 의심의 여지가 없다. 소속팀 히어로즈가 선수들의 메이저리그 도전을 적극적으로 장려하는 구단이라는 것도 가능성을 높인다. 먼저 빅리그 진출에 성공한 히어로즈 선배 송성문 역시 본인의 뒤를 이어 빅리그에 도전할 만한 한국인 선수로 "안우진은 미국에 꼭 갈 것"이라고 자신있게 전망하기도 했다.

2025시즌 최고의 국내 투수로 꼽히는 원태인(삼성) 역시 메이저리그 도전에 가장 근접해있는 선수다. 2000년생인 원태인은 2025년까지 이미 KBO리그에서 7시즌을 소화했다. 통산 187경기에서 1052⅓이닝 68승 50패, 평균자책점 3.77으로 국내 투수 중 가장 뛰어난 누적 성적을 달성했다.

또한 2026시즌이 끝나면 FA자격을 얻을 수 있어 포스팅시스템보다 더 좋은 조건으로 자유롭게 입단 협상을 진행할 수 있다. 원태인도 2026시즌 삼성의 우승을 이끌고 해외진출을 하고 싶다는 의지를 밝힌 바 있다. 다만 소속팀 삼성이 원태인을 잡기 위해 대규모의 비FA 다년계약을 적극 추진할 가능성이 높다는 게 변수다.

심준석은 최근 뉴욕 메츠와 마이너리그 계약을 체결하며 내년에도 미국 무대 도전을 이어가기로 결정했다. 심준석은 덕수고 시절부터 특급 유망주로 불리우며 KBO리그 전체 1순위 지명도 뿌리치고 미국으로 떠났지만 3년간 잦은 부상으로 고전했다. 지난 8월 마이애미 말린스에서 방출된 이후 국내 복귀 가능성이 유력하게 거론되던 심준석이었지만 4개월 만에 새로운 소속팀을 구하는 데 성공하며 다시 한번 메이저리그 도전의 불씨를 지폈다.

아시아의 라이벌 일본은 투타겸업인 오타니 쇼헤이를 비롯하여 야마모토 요시노부, 다르빗슈 유, 이마나가 쇼타, 기쿠치 유세이 등 수많은 투수 메이저리거들을 끊임없이 배출하고 있다. 대만도 덩카이웨이, 린위민 등이 미국무대에 진출해있다. 반면 한국은 박찬호와 류현진의 계보를 이어, 꿈의 무대를 빛낼 새로운 투수 메이저리거가 언제쯤 다시 탄생할 수 있을까.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
안우진 심준석 원태인 투수메이저리거

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이준목 (seaoflee) 내방

.

이 기자의 최신기사 '돌싱포맨' 마지막 방송서 '탁재훈'이 한 뼈 있는 농담