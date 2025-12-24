메이저리그 한국인 투수 계보 끊겼다... 원태인·안우진이 이을까?

연합뉴스

1일 서울 광진구 그랜드워커힐 호텔에서 열린 한국프로야구선수협회 시상식인 2025컴투스프로야구 리얼 글러브 어워드에서 선발투수상을 받은 삼성 원태인이 수상 후 기념사진을 촬영하고 있다.그렇다면 미래에 메이저리그에 도전할 만한 한국인 투수로는 누가 있을까. 가장 먼저 생각나는 이름은 역시 안우진(키움 히어로즈)이다. 1999년생으로 2018년 1차 지명 선수로 히어로즈에 입단한 안우진은 2022시즌 15승 8패 평균자책점 2.11, 2023시즌에 9승 평균자책점 2.39를 올리며 리그 최고의 선발투수로 성장했다.문제는 안우진이 고교 시절 학폭 관련 징계, 부상 이탈 등 여러 이슈로 1군 등록 일수(145일 이상)를 채우지 못한 시즌이 많았다는 것. 2023년 9월에는 팔꿈치 부상으로 수술대에 올랐고, 이후 사회복무요원으로 군 복무를 소화하느라 공백기를 가졌다. 안우진은 부상으로 내년 5~6월 경에나 1군에 복귀할 예정이며 MLB 도전을 위한 포스팅 자격을 얻기 위해서는 2027시즌까지 정상적으로 마쳐야한다.그럼에도 안우진이 재능 면에서 가장 메이저리그 도전이 유력한 투수라는 것은 의심의 여지가 없다. 소속팀 히어로즈가 선수들의 메이저리그 도전을 적극적으로 장려하는 구단이라는 것도 가능성을 높인다. 먼저 빅리그 진출에 성공한 히어로즈 선배 송성문 역시 본인의 뒤를 이어 빅리그에 도전할 만한 한국인 선수로 "안우진은 미국에 꼭 갈 것"이라고 자신있게 전망하기도 했다.2025시즌 최고의 국내 투수로 꼽히는 원태인(삼성) 역시 메이저리그 도전에 가장 근접해있는 선수다. 2000년생인 원태인은 2025년까지 이미 KBO리그에서 7시즌을 소화했다. 통산 187경기에서 1052⅓이닝 68승 50패, 평균자책점 3.77으로 국내 투수 중 가장 뛰어난 누적 성적을 달성했다.또한 2026시즌이 끝나면 FA자격을 얻을 수 있어 포스팅시스템보다 더 좋은 조건으로 자유롭게 입단 협상을 진행할 수 있다. 원태인도 2026시즌 삼성의 우승을 이끌고 해외진출을 하고 싶다는 의지를 밝힌 바 있다. 다만 소속팀 삼성이 원태인을 잡기 위해 대규모의 비FA 다년계약을 적극 추진할 가능성이 높다는 게 변수다.심준석은 최근 뉴욕 메츠와 마이너리그 계약을 체결하며 내년에도 미국 무대 도전을 이어가기로 결정했다. 심준석은 덕수고 시절부터 특급 유망주로 불리우며 KBO리그 전체 1순위 지명도 뿌리치고 미국으로 떠났지만 3년간 잦은 부상으로 고전했다. 지난 8월 마이애미 말린스에서 방출된 이후 국내 복귀 가능성이 유력하게 거론되던 심준석이었지만 4개월 만에 새로운 소속팀을 구하는 데 성공하며 다시 한번 메이저리그 도전의 불씨를 지폈다.아시아의 라이벌 일본은 투타겸업인 오타니 쇼헤이를 비롯하여 야마모토 요시노부, 다르빗슈 유, 이마나가 쇼타, 기쿠치 유세이 등 수많은 투수 메이저리거들을 끊임없이 배출하고 있다. 대만도 덩카이웨이, 린위민 등이 미국무대에 진출해있다. 반면 한국은 박찬호와 류현진의 계보를 이어, 꿈의 무대를 빛낼 새로운 투수 메이저리거가 언제쯤 다시 탄생할 수 있을까.