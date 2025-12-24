'불안한 선두' 도로공사, '풀세트 경기' 너무 많다

한국배구연맹

풀세트 경기가 늘어나면 팀의 주포 모마를 비롯해 선수들의 체력에도 악영향을 끼칠 수밖에 없다.지난 9월 컵대회 결승에서 기업은행에게 패하며 준우승을 기록한 도로공사는 10월 21일 페퍼저축은행과의 V리그 개막전에서 세트스코어 2-3으로 패했다. 특히 이날 경기에서 페퍼저축은행의 외국인 선수 조 웨더링튼이 무릎 부상으로 결장했다는 점을 고려하면 도로공사에겐 매우 아쉬운 패배였다. 개막전 결과로 인해 페퍼저축은행의 가치는 상승했고 도로공사의 이번 시즌 전망은 더욱 어두워 지는 듯했다.하지만 도로공사는 개막전 패배 후 열린 10경기를 모두 잡아내며 단숨에 선두로 치고 올라갔다. 모마와 타나차,강소휘로 구성된 삼각편대가 위력을 발휘했고 부상으로 이탈한 배유나의 자리는 '슈퍼루키' 이지윤이 완벽하게 메웠다. 임명옥의 이적으로 자칫 도로공사의 구멍이 될 수도 있다고 전망되던 리베로 역시 아포짓 스파이커에서 리베로로 변신한 문정원의 맹활약으로 공백이 전혀 느껴지지 않았다.도로공사는 지난 3일 흥국생명과의 2라운드 마지막 경기에서 풀세트 접전 끝에 패하며 연승 행진이 마감됐지만 3라운드에서도 5경기에서 4승을 따내면서 여전히 선두 자리를 지키고 있다. 승률로 보면 14승 3패(승률 .824)의 도로공사가 11승 6패(승률 .647)를 기록 중인 2위 현대건설 힐스테이트를 여유 있게 앞서고 있다. 하지만 2할 가까이 벌어진 승률과 달리 양 팀의 승점은 37-34로 단 3점 차에 불과하다.도로공사는 이번 시즌 17경기 중 절반이 넘는 9경기에서 풀세트 승부를 벌였다. 특히 최근 6경기로 범위를 좁히면 풀세트 승부가 5경기에 달하고 3라운드 4승을 모두 5세트까지 가는 접전 끝에 승리로 따냈다. 최대 승점 12점을 따낼 수 있는 기회에서 승점 8점을 따는 데 그쳤다는 뜻이다. 반면에 현대건설은 3라운드에서 5전 전승을 기록하는 동안 단 한 번의 풀세트 승부로 같은 기간 승점 14점을 챙겼다.농구에서 대수롭지 않아 보이는 자유투 성공률이 경기 막판 승부에 큰 영향을 끼치는 것처럼 승률이 아닌 승점으로 순위를 정하는 V리그에서 승점 1, 2점은 시즌 후반 순위 경쟁에서 중요한 변수가 될 수 있다. 물론 승점 2점보다 3점이 좋다는 사실은 누구나 알고 있지만 도로공사처럼 챔프전 우승에 도전하는 팀이라면 시즌 중반 이후 순위 경쟁을 위해 승점 3점을 따내는 경기를 많이 만들 필요가 있다.