'불안한 선두' 도로공사, '풀세트 경기' 너무 많다

선두 도로공사가 적지에서 GS칼텍스를 상대로 기분 좋은 역전극을 연출했다.
김종민 감독이 이끄는 한국 도로공사 하이패스는 23일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 3라운드 GS칼텍스 KIXX와의 원정 경기에서 세트스코어 3-2(21-25, 21-25, 25-17, 25-21, 15-11)로 승리했다. 1, 2세트를 모두 내주며 패색이 짙었던 도로공사는 3세트부터 경기 분위기를 바꾸며 반격을 시작했고 짜릿한 '리버스 스윕'으로 승점 2점을 적립하며 선두 자리를 지켰다(14승 3패).
도로공사는 초반 주춤했던 레티치아 모마 바소코가 3세트부터 공격력이 살아나며 41.54%의 성공률로 28득점을 올렸고 타자차 쑥솟이 47.22%의 성공률로 20득점, 강소휘가 블로킹 4개를 포함해 15득점을 기록했다. 김세빈과 이지윤 역시 블로킹 5개를 합작하며 나란히 두 자리 수 득점을 올렸다. 도로공사는 최근 3라운드 5경기에서 4승을 따냈지만 최근 6경기 중 5경기에서 풀세트 접전을 벌인 것은 불안요소로 꼽힌다.
