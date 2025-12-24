골키퍼 장갑 벗는 조수혁이 보여준 '진정한 프로 정신'

충북청주FC 공식 홈페이지

2025시즌을 끝으로 프로 은퇴를 선언한 조수혁인생을 살아가면서 누구든지 본인이 '주연'이 되기를 원할 것이다. 하지만, 그는 프로 생활 18년 동안 주연이 아닌 조연으로 보냈던 시간이 많았다. 자존심이 상할 법도 했으나 오히려 주어진 상황에서 팀을 위해 희생했고, 진정한 프로 선수의 정신을 보여줬다. 바로 2025년을 끝으로 골키퍼 장갑을 벗는 조수혁의 이야기다.프로축구 K리그2 충북 청주FC는 22일 공식 SNS를 통해 "조수혁 선수가 2025시즌을 마지막으로 선수 생활에 마침표를 찍습니다"라며 "운동장 안팎에서 언제나 선수들에게 힘을 실어주었던 조수혁 선수의 따듯한 마음을 간직하겠습니다. 앞으로 새로운 인생의 첫걸음을 내딛는 조수혁 선수를 응원해 주세요"라고 발표했다.구단 발표는 22일에 공식적으로 나왔으나 이미 지난 8일 그는 개인 SNS를 통해 은퇴 소식을 전한 바가 있다. 조수혁은 "이제 선수라는 옷을 벗고 지도자의 옷을 입으려고 해요. 프로 생활 18년 동안 터득한 노하우를 대한민국 미래의 골키퍼들에게 진심으로 지도하겠습니다. 은퇴했지만 저 조수혁이라는 인간을 많이 응원해 주세요"라며 선수로서 작별 인사를 건넸다.1987년생인 조수혁은 유망주 시절부터 가장 뜨거운 주목을 받았던 수문장 중 한 명이었다. 장훈고등학교를 졸업 후 건국대학교에서 기량을 갈고닦았고, 연령별 대표팀에도 발탁되는 등 특급 골키퍼로 성장할 거로 기대됐다. 2008시즌을 앞두고 K리그 최고팀 중 하나인 FC서울에 입단하며 프로 무대에서 꽃길 시작을 알리는 듯했으나 역경은 빠르게 찾아왔다.당시 최고 수문장으로 이름을 알리던 김병지를 비롯해 김용대, 김호준에 주전 골키퍼 장갑을 내줘야만 했고, K리그 데뷔전은 점차 미뤄졌다. 결국 5년 동안 머무르면서 공식전 3경기 출격에 그쳤던 조수혁은 경기 출전을 위해 인천 유나이티드로 둥지를 옮겼지만, 여기서도 쉽지 않았다. 2년 동안 권정혁·유현에 밀리며 단 1경기도 나서지 못했기 때문.그렇게 묵묵히 뒤에서 기다리던 그에게 처음으로 기회가 찾아왔다. 2015시즌을 앞두고 권정혁의 이적과 유현이 부상으로 이탈함에 따라 당시 사령탑이었던 김도훈 감독은 조수혁에 골키퍼 장갑을 건넸고, 그는 실력으로 자리를 증명했다. 프로 입단 후 8년 차에 K리그 데뷔전을 치른 그는 10경기에 나서 단 4실점만을 허용하며 김 감독의 신뢰를 받았다.후반기에는 십자인대 파열 부상으로 인해 전력에서 이탈하며 고개를 숙였지만, 이듬해에는 프로 데뷔 후 최다 경기에 나서는 기회가 찾아왔다. 이태희와의 선의의 경쟁에서 우위를 점하면서 26경기에 나선 조수혁은 32점을 내주며 때로는 불안한 장면을 노출했지만, 팀을 구해내는 선방 능력을 선보이며 인천을 강등 위기에서 구해냈다.그렇게 K리그1에서도 통하는 수준급 골키퍼로 이름을 날렸던 그는 2017시즌을 앞두고 울산HD로 이적하며, 커리어 전환점을 맞았다. 호랑이 굴에서도 무난하게 주전 자리를 차지할 거로 예상됐으나 역시 쉽지 않았다. 서울 시절 선배였던 김용대와의 경쟁에서 밀리는 모습이었고, 2시즌간 8경기 출전에 그쳤다. 또 2019년에는 단 2경기 출격으로 자존심에 상처가 났다.2020시즌을 앞두고는 큰 위기가 찾아왔다. 당시 리그 우승을 위해 울산이 국가대표 골키퍼인 조현우 영입을 성사했고, 조수혁은 리그에서 단 1경기도 출격하지 못했다. 울산 입단 후 최대 위기를 맞았지만, 그는 찾아온 기회를 놓치지 않았다. 2020년 리그 종료 후 코로나19 창궐로 인해 카타르서 챔피언스리그를 몰아서 치렀고, 여기서 본인의 가치를 증명했다.당시 조현우는 오스트리아로 국가대표 차출을 위해서 넘어갔고, 소집 해제 후 합류하기로 예정됐으나 코로나 확진으로 물거품이 됐다. 그렇게 챔피언스리그 골키퍼 주전 자리는 조수혁으로 향했고, 그는 조별리그-토너먼트를 거치며 펄펄 날았다. 미친 선방과 안정적인 빌드업으로 울산의 후방을 조율했고, 팀이 무패 우승을 차지하는 데 혁혁한 공을 세웠다.9경기에 나서 단 6실점으로 골문을 틀어막았고, 3번의 무실점 경기를 해내면서 아시아 최고 골키퍼로 우뚝 섰다. 커리어 중 가장 빛났던 시기에 도달했던 조수혁이었지만, 아쉽게도 이후 출전 기록은 급격하게 떨어졌다. 3년 동안 총 12경기 출격에 그쳤고, 결국 지난해 종료 후 정들었던 빅크라운을 떠나야만 했다.올해 K리그2 청주에 입단했으나 정진욱·이승환에 밀렸고, 총 5경기 출전에 그치면서 아쉽게 시즌을 마감했다. 어느새 만 38살이 된 조수혁은 결국 이번 시즌을 끝으로 골키퍼 장갑을 벗는 결정을 내렸고, 파란만장했던 18년 동안의 프로 생활을 마감하게 됐다.프로 무대에서 18년이라는 세월을 버티고 경기를 뛰면서 K리그·챔피언스리그·코리아컵 우승을 맛본 조수혁이라는 인물에 대한 업적은 특히나 칭찬받아 마땅하지만, 그보다 더 빛났던 능력이 있다. 바로 팀을 위한 헌신의 자세다. 그는 18시즌을 거치면서 주연보다는 오히려 '조연'에 자리한 시간이 대부분이었다. 이를 받아들이기 힘들었겠지만, 그는 힘든 내색을 하지 않았다.오히려 선수들을 인정하고, 배려하는 모습으로 팀의 사기를 끌어 올렸다. 이는 사령탑들이 1시즌 동안 팀을 운영하는 데 있어서 엄청난 플러스 요인으로 작용했고, 과거 울산 수장이었던 홍명보 감독도 "우리 팀에 필요한 것들을 잘 살려줬다"라며 칭찬을 보내기도 했다. 또 경기에 나서지 못한 아픔을 개인 유튜브인 <베리나히쑤>를 통해 유쾌하며 풀어냈고, 팬들에 친근하게 다가서기도 했다.이에 더해 선발로 나서는 골키퍼들에 대해서 무한한 신뢰감을 보내며 질투보다는 격려 그리고 팀의 일원으로 존중과 존경을 표했고, 항상 긍정적인 마음과 자세로 프로 생활을 이어갔다. 과거 울산 시절 동해안 더비 종료 직후 인터뷰를 통해 축구 가치관을 밝힌 바가 있다. 그는 "안 좋은 상황이더라도 기분을 표출해 봤자 나에게 득이 되는 게 없다. 아무리 어려워도 즐기면서 재미있는 걸 찾기 위해 노력했고, 지금도 그렇게 하고 있다"라고 말이다.이는 축구 선수도 마찬가지고, 다른 종목 그리고 일반적인 삶을 살아가는 사람들에게도 관통하는 명언이다. 어려운 상황에서도 희망을 잃지 않고, 끝까지 기회를 엿봤으며 포기하지 않는 자세로 많은 이들에게 큰 울림을 줬다. 프로 축구 선수가 갖춰야 할 마음가짐과 자세를 18년 동안이라는 시간 동안 확실하게 보여줬던 조수혁이다.18시즌 동안 K리그 무대를 누비며 진정한 프로 '정신'을 보여줬던 조수혁. 이제 그의 축구 인생 제2막을 응원하자.