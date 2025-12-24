'장애'만 앞세워 말하지 않는 것의 당연함, 이 감독의 연출법

▲안보영 프로젝트포스터 노영빈

장애를 다루는 무감각한 태도



이 시대 한국에서 제작되는 작품 중에서도 장애를 이와 같이 활용하는 작품이 여럿이다. 그럴수록 더욱 주목해 마땅한 건 전과 다른 시각, 표현을 시도하는 몇몇 작품이다.



"여전히 체감하는 변화가 많지는 않지만 2022년 방영했던 <우리들의 블루스>에서 실제 발달장애가 있는 배우가 직접 연기를 했던 건 인상적이었어요. 한국 영화계에서도 이러한 캐스팅이 더 활발해지면 좋겠습니다.



동시에 장애인들이 영화 관람에도 더 제약 없이 다가설 수 있기를 바랍니다. 우선 시각이나 청각 장애인들이 영화를 관람하기 위해 드는 시간을 다른 이들이 기다려줄 수 있는 인내와 배려가 필요합니다. 미국은 콘텐츠를 제작할 때부터 배리어프리 버전을 함께 제작하게 되어 있다고 아는데 한국에서도 도입되면 좋겠어요."



올해 제작된 장애를 다룬 상업영화는 줄줄이 비장애인을 주요 장애인 배역에 캐스팅했다. <얼굴>과 <달팽이 농구단>과 같은 작품이 대표적이다. 처음부터 장애인 캐스팅은 고려되지 않았다. 한국영화가 전성기를 맞은 21세기 초부터 언제나 그래왔다.



<오아시스>의 문소리, <말아톤>의 조승우처럼 전설이 된 배역들 뒤로 비장애인 배우가 장애를 맡는 일의 문제를, 영화계가 장애를 말하는 작품에서조차 장애를 배제하는 현실을 지적하는 이가 없었다. 이제라도 그를 말해야 하는 이유다. 장애를 새롭게 대하는 노영빈 감독의 시도들, <안보영 프로젝트>와 차기작 <살아, 간다>가 더 많은 주목 받길 고대하는 까닭이다.



