'장애'만 앞세워 말하지 않는 것의 당연함, 이 감독의 연출법

이 글을 읽는 이가 나와 같다고 가정해보겠다. 나는 이제 막 40줄에 접어든 남성으로, 서울에서 태어나 지금도 서울에 살고 있다. 대학교까지 교육을 받았고, 군복무 시절을 포함하여 서로 다른 다섯 개의 직업을 가져보았다. 영화를 보고 책을 읽는 일을 즐기다가 스무 살쯤부터 관련한 일로 돈을 벌기 시작했다. 이곳에 영화평과 서평을 싣는 것도 그중 하나다.
이곳에선 평범해 보이는 특징들일 수 있겠다. 그러나 몇 가지 조건만 바꿔보자면 아주 특이한 일이 되기도 한다. 이를테면, 내가 한국이 아니라 저기 남아프리카공화국의 항구도시 더반에 있다면 말이다. 항해사로 일할 적 더반에서 하루를 보낸 적이 있었는데, 도시 이곳저곳을 오가는 동안 한국인은커녕 단 한 명의 동양인도 보지 못하였다. 바로 그런 곳에서 누군가가 나를 제 지인에게 소개한다고 가정해 보자는 말이다. "아 걔? 동양인이야"
이런 소개를 살며 몇 번쯤 보고 겪기도 했다. 마치 우리 중 누가 우리 가운데 누구에게 외국인이나 이주민을 소개하듯이. "아 걔? 동남아 사람이야"라거나 "흑인이야"하는. 그것이 인종차별적 사고이고, 누군가는 그를 인종차별로 이해할 수 있다고 여긴다. 내가 겪은 적잖은 나라에서 이는 명백한 인종차별로 받아들여진다.