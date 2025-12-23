배우 이윤서, 빅프렌즈 엔터와 전속계약… 본격 연기 활동 시작

▲배우 이윤서.빅웨일 엔터테인먼트
배우 이윤서가 빅프렌즈 엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새로운 도약을 알렸다.
이윤서는 중소기업벤처부 패션쇼 '동행', 의류 브랜드 커버넛, MLB 키즈 등의 모델을 거치며 패션 및 광고 분야에서 활동해왔다. 최근에는 베트남에서 개봉한 영화 <꽝소시효>에서 꽃님 역을 맡으며 본격적인 연기활동을 시작했다.
빅프렌즈 엔터테인먼트 측은 "어린 나이지만 디테일과 완성도 높은 연기력을 갖춘 배우와 함께 하게 돼 기쁘다"며 "앞으로 다양한 작품 활동을 통해 인사드릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
영화 <꽝소시효>는 공소시효 만료 30일 앞두고 조용한 시골 마을에 용의자가 숨어들면서 벌어지는 일을 그린 코믹 액션 작품이다. 이윤서는 극 중 주인공 '백성철'(지승현 분)을 지켜주는 마을 소녀 꽃님으로 분해 극의 활력을 더했다.
한편, 빅프렌즈는 배우 홍예지, 정만식, 박세현, 서재우, 김병춘, 우정국 등이 소속한 배우 전문 매니지먼트사다.
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
오메가3같은 글을 쓰고 싶다. 될까?
결국 세상을 바꾸는 건 보통의 사람들.