'시즌 7승4패' KB, 박지수 나오면 '5전 전승'

한국여자농구연맹

큰사진보기 ▲KB는 이번 시즌 박지수(오른쪽)가 출전한 5경기에서 평균 15.6점 차로 승리를 거뒀다. 한국여자농구연맹

복귀가 차일피일 미뤄지던 박지수는 12일 우리은행전까지 6경기를 내리 결장했다. KB구단 역시 초반 성적보다는 '챔프전 우승'이 최종 목표인 만큼 박지수를 무리해서 복귀시키지 않았다. 하지만 김완수 감독을 비롯한 KB 구단의 장기적인 안목과 달리 KB는 2라운드 들어 신한은행과 BNK, 우리은행에게 패하며 3연패의 수렁에 빠졌다. 자칫 박지수의 공백이 장기화되면 하위권으로 떨어질 수도 있는 위기였다.



그렇게 3주 넘게 코트를 비웠던 박지수는 15일 삼성생명과의 홈경기를 통해 복귀전을 가졌다. 복귀전부터 무리할 필요가 없었던 박지수는 단 4분28초만 소화하며 2득점1리바운드1블록슛을 기록하고 벤치로 물러났다. 하지만 '박지수 복귀 효과'는 예상보다 훨씬 컸고 KB는 주전 5명이 모두 두 자리 수 득점을 올리는 고른 활약을 펼친 끝에 삼성생명을 66-55로 제압하고 3연패의 수렁에서 탈출했다.



자칫 장기화될 수 있었던 연패를 끊은 KB는 20일 선두 하나은행을 만났다. 박지수는 이날도 단 12분2초 동안 코트에 들어와 8득점6리바운드1스틸1블록슛을 기록했는데 박지수의 존재로 하나은행 선수들의 플레이가 위축되면서 KB가 70-46으로 대승을 거뒀다. 득점 3위(15.64점)에 올라있는 하나은행의 에이스 이이지마 사키는 5득점3리바운드로 부진했고 3점슛 5위(16개) 박소희도 무득점에 그쳤다.



22일 BNK와의 3라운드 첫 경기는 돌아온 박지수의 위력을 농구팬들에게 확인 시켜 준 경기였다. BNK와의 1라운드 맞대결에서 23득점11리바운드로 맹활약했던 박지수는 3라운드 맞대결에서도 단 18분11초를 소화하고도 20득점7리바운드2어시스트를 기록하며 KB의 70-57 승리를 이끌었다. 박지수는 이날 63.6%(7/11)의 2점슛 성공률과 함께 3점슛도 2개를 시도해 모두 적중 시키며 뛰어난 슛감을 과시했다.



KB는 이번 시즌 박지수가 뛰지 못한 6경기에서 2승4패에 그치고 있지만 박지수가 활약한 5경기에서는 5전 전승을 질주하고 있다. 더욱 놀라운 사실은 부상 복귀 후 경기 감각과 체력을 서서히 끌어올리고 있는 박지수의 이번 시즌 평균 출전 시간이 단 15분49초에 불과하다는 점이다. 박지수가 체력과 경기 감각을 완전히 회복해 풀타임을 소화한다면 코트에서 존재감이 얼마나 더 커질지는 쉽게 예측하기도 힘들다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 KB는 이번 시즌 박지수(오른쪽)가 출전한 5경기에서 평균 15.6점 차로 승리를 거뒀다.복귀가 차일피일 미뤄지던 박지수는 12일 우리은행전까지 6경기를 내리 결장했다. KB구단 역시 초반 성적보다는 '챔프전 우승'이 최종 목표인 만큼 박지수를 무리해서 복귀시키지 않았다. 하지만 김완수 감독을 비롯한 KB 구단의 장기적인 안목과 달리 KB는 2라운드 들어 신한은행과 BNK, 우리은행에게 패하며 3연패의 수렁에 빠졌다. 자칫 박지수의 공백이 장기화되면 하위권으로 떨어질 수도 있는 위기였다.그렇게 3주 넘게 코트를 비웠던 박지수는 15일 삼성생명과의 홈경기를 통해 복귀전을 가졌다. 복귀전부터 무리할 필요가 없었던 박지수는 단 4분28초만 소화하며 2득점1리바운드1블록슛을 기록하고 벤치로 물러났다. 하지만 '박지수 복귀 효과'는 예상보다 훨씬 컸고 KB는 주전 5명이 모두 두 자리 수 득점을 올리는 고른 활약을 펼친 끝에 삼성생명을 66-55로 제압하고 3연패의 수렁에서 탈출했다.자칫 장기화될 수 있었던 연패를 끊은 KB는 20일 선두 하나은행을 만났다. 박지수는 이날도 단 12분2초 동안 코트에 들어와 8득점6리바운드1스틸1블록슛을 기록했는데 박지수의 존재로 하나은행 선수들의 플레이가 위축되면서 KB가 70-46으로 대승을 거뒀다. 득점 3위(15.64점)에 올라있는 하나은행의 에이스 이이지마 사키는 5득점3리바운드로 부진했고 3점슛 5위(16개) 박소희도 무득점에 그쳤다.22일 BNK와의 3라운드 첫 경기는 돌아온 박지수의 위력을 농구팬들에게 확인 시켜 준 경기였다. BNK와의 1라운드 맞대결에서 23득점11리바운드로 맹활약했던 박지수는 3라운드 맞대결에서도 단 18분11초를 소화하고도 20득점7리바운드2어시스트를 기록하며 KB의 70-57 승리를 이끌었다. 박지수는 이날 63.6%(7/11)의 2점슛 성공률과 함께 3점슛도 2개를 시도해 모두 적중 시키며 뛰어난 슛감을 과시했다.KB는 이번 시즌 박지수가 뛰지 못한 6경기에서 2승4패에 그치고 있지만 박지수가 활약한 5경기에서는 5전 전승을 질주하고 있다. 더욱 놀라운 사실은 부상 복귀 후 경기 감각과 체력을 서서히 끌어올리고 있는 박지수의 이번 시즌 평균 출전 시간이 단 15분49초에 불과하다는 점이다. 박지수가 체력과 경기 감각을 완전히 회복해 풀타임을 소화한다면 코트에서 존재감이 얼마나 더 커질지는 쉽게 예측하기도 힘들다. 여자농구 BNK금융여자프로농구 KB스타즈 박지수 5전전승 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

박지수는 이번 시즌 개막 후 2경기 만에 '신우신염'으로 6경기에 결장했다.2025-2026 시즌이 개막하기 전 여자농구 팬들은 이구동성으로 이번 시즌 가장 강력한 우승후보로 지난 시즌 챔프전 우승팀 BNK도, 12시즌 연속 7할 이상의 승률을 기록하고 있는 우리은행도 아닌 KB를 지목했다. 이 같은 분위기는 지난 11월10일 시즌 개막을 앞두고 열린 WKBL 미디어데이에서도 크게 다르지 않았다. 6개 구단 사령탑과 선수들은 하나 같이 KB가 '유승후보 1순위'라고 입을 모았다.농구팬들과 각 구단 사령탑들이 KB를 가장 강력한 우승 후보로 지목한 이유는 하나였다. 지난 시즌 튀르키예 리그에서 활약했던 박지수가 1년 만에 WKBL로 복귀하기 때문이다. 박지수는 지난 2016-2017 시즌 WKBL 데뷔 후 지난 8시즌 동안 두 번의 챔프전 우승과 4번의 정규리그 MVP를 휩쓴 여자농구 최고의 선수다. 특히 유럽 진출 직전 시즌에는 정규리그 MVP를 비롯해 개인 8관왕을 차지하기도 했다.KB는 11월19일 삼성생명과의 시즌 첫 경기에서 박지수가 단 17분만 뛰고도 82-61로 대승을 거뒀다. 박지수는 22일 BNK와의 홈 개막전에서 출전 시간을 27분15초로 늘리며 23득점11리바운드5어시스트2블록슛으로 골밑을 지배했고 KB는 64-55로 승리했다. KB는 시즌 개막 후 단 2경기 만에 '박지수 효과'를 톡톡히 누렸고 박지수가 건강만 잘 유지하면 KB의 전승 우승도 가능할 거라 전망하는 팬들도 있었다.하지만 박지수는 11월26일 신한은행과의 시즌 3번째 경기에서 코트에 나서지 못했다. 경기는 역전 버저비터를 성공시킨 강이슬과 6득점10어시스트3스틸을 기록한 허예은의 활약에 힘입어 KB가 62-61로 극적인 역전승을 거뒀지만 박지수의 빈자리는 크게 느껴졌다. KB 구단은 박지수의 결장이유를 '고열'이라고 밝혔고 팬들은 조금만 휴식을 취하면 박지수가 금방 코트에 복귀할 거라 믿어 의심치 않았다.하지만 박지수의 결장은 점점 길어졌고 박지수의 결장 원인은 단순한 고열이 아닌 '신우신염(신장에 염증이 생기는 상태)'으로 밝혀졌다. 사실 신우신염이 농구는 물론이고 스포츠 선수들이 자주 앓는 질병은 아니기 때문에 팬들의 불안감은 점점 커질 수 밖에 없었다. 특히 KB팬들은 박지수가 9경기 출전에 그쳤던 2022-2023 시즌 5위(10승20패)로 봄 농구 진출에 실패했던 아픈 기억을 가지고 있다.