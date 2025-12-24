'시즌 7승4패' KB, 박지수 나오면 '5전 전승'

6개 구단이 각각 10~11경기를 치르며 어느덧 중반으로 향해가고 있는 2025-2026 시즌 여자프로농구는 부천 하나은행과 KB스타즈, BNK 썸이 5할 이상의 승률을 기록하며 상위권을 형성하고 있다. 그리고 WKBL의 상위 3개 팀은 모두 최근 5경기에서 3승2패를 기록하고 있다는 공통점이 있다. 단순히 최근 5경기 성적만 보면 상위 3개 팀의 분위기가 비슷한 것처럼 보이지만 사실 세 팀의 상황은 조금씩 다르다.
선두 하나은행은 지난 11월21일 신한은행 에스버드전 패배 후 내리 6연승을 달리다가 BNK와 KB에게 패하며 시즌 첫 연패를 기록했다. 하지만 21일 안방에서 우리은행 우리WON을 꺾고 연패에서 벗어났다. 시즌 개막 후 6경기에서 3승3패를 기록한 '디펜딩 챔피언' BNK는 2라운드에서 3연승을 달리며 상승세를 탔지만 최근 2경기에서 우리은행과 KB에게 연패를 당하면서 상승 흐름이 끊어지고 말았다.
반면에 3연승으로 기세 좋게 시즌을 시작했던 KB는 이후 5경기에서 1승4패로 무너지면서 5할 승률이 깨지고 중·하위권으로 밀려날 위기에 처했다. 하지만 KB는 12일 삼성생명 블루밍스전을 시작으로 22일 BNK전까지 내리 3연승을 달리며 분위기 반전에 성공했다. 그리고 KB의 3연승 비결은 한 문장으로 표현할 수 있다. 부상으로 6경기나 결장했던 'WKBL의 지배자' 박지수의 복귀가 그것이다.
2경기 출전 후 '신우신염'으로 6경기 결장