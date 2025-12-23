도박 중독에 빠진 택배기사, 세 번의 기회와 파국

스튜디오 린린

<위험사회> 스틸영길이 영화 속에서 점점 더 초췌해지는 과정, 끼니를 거르다 쾡해진 얼굴에 수염이 지저분하게 자라난 몰골은 그런 현실의 반영이다. 여기에 그가 돈을 꾸는 사채업자가 고객을 대하는 태도 변화도 주목할 요소다. '사장님'에서 점점 말을 낮추며 하대하는 건, 이미 수백 명 도박 중독 고객을 상대해 봤을 그의 냉혹한 인간관에서 비롯된 것일 테다. OTT 드라마 <카지노>에서 '호구 형'으로 '밈'화된 중소기업 사장의 몰락처럼, 이 영화 속 인물들의 영락해가는 초상 역시 보는 이를 으스스하게 만들기에 충분하다.영길은 도박자금을 마련하기 위해 트럭을 담보로 천만 원을 사채업자에게 빌린다. 길수 역시 늘어난 빚을 갚기 위해 부모님 명의 아파트를 넘기면서 천만 원만 달라고 사정한다. 기왕 도박에 빠진 김에 더 큰 금액을 구하지 않고 왜 천만 원만 딱 빌린 걸까? 지극히 현실적 이유가 있다. 작품 속 배경인 2001년 당시 강원랜드 1일 배팅 최대 금액이 1천만 원으로 제한된 탓이다(현재 2천만 원 한도). 그들이 도박에 뿌릴 수 있는 최대치에 승부를 걸고자 함이다. 물론 누구도 돈을 따기 전까지는 포기하지 않고 불나방처럼 달려들지만 말이다.영화는 <타짜> 부류의 도박 소재 영화가 보여주는 현란한 승부의 세계에는 관심이 없다. 대신에 우리와 원래 다르지 않던 인물들이 귓가에 속삭이는 악마의 유혹에 홀리듯 빠져들며 파괴되는 경과를 담담하게 그리는 데 주력한다. 영길이 처음 도박에 손을 댄 건 허무맹랑한 욕망이 아니라 조금만 더 빨리 목돈을 마련해 결혼자금과 아파트 선금을 치르고 싶은 소망뿐이다. 그러나 애초 마른하늘에 날벼락 맞는 것처럼 돈을 벌어 나가는 건 희귀한 경우다. 그러나 작은 성공을 맛본 그에게 이런 경고는 소귀에 경 읽기와 다르지 않았다, 재수가 없었을 뿐, 그저 일시적 실패에 불과하다는 망상이 돋아난다.영길은 거듭해서 망상에 빠져든다. 마치 바닥이 없는 수렁에 끌려가듯 말이다. 끝내 돌아갈 여비도 구할 수 없어 무턱대고 인적 없는 도로에서 태워달라 하소연하거나 심지어 역무원에게 차표 값을 빌려달라 떼쓴다. 이골이 난 탓인지 역무원은 돈을 꿔주지 말라는 지침이 내려서 어쩔 수 없다고 설명한다. 그러면서도 측은한 나머지 빵을 내민다. 영길은 게걸스레 빵을 베문다. 차를 태워준 동네 노인의 트럭에 있던 삶은 감자를 군침을 삼키다 하나만 달라 하고, 눈치를 보다 하나 더 먹어도 되냐고 묻는다. 자신은 알지 못해도 그의 몰락을 누구나 알아챈다는 징후다. 오직 본인만이 현실을 외면할 따름이다.