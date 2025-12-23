도박 중독에 빠진 택배기사, 세 번의 기회와 파국

2001년 겨울, 낮엔 택배, 밤엔 대리운전으로 성실히 일하던 '영길'은 손에 쥔 건 별로 없어도 사랑하는 연인 '하림'과 결혼을 기약한 사이다. 몇 년간 고생한 덕분에 작은 아파트 청약도 당첨된 상황, 그는 오랜만에 기분도 낼 겸, 하림과 그녀의 엄마를 초대해 근사한 한 끼를 대접하고 선물도 내놓는다. 뭔가 좋은 일이 있는가 보다 하며 대수롭지 않게 여기지만, 실은 영길의 행운에는 심상찮은 이유가 있었다.
그는 한 번의 행운을 요즘 부쩍 자주 찾던 강원도에서 얻었다. 몇 해 전 생긴 내국인 출입 가능한 카지노, 한국인이라면 누구나 알고 있는 바로 그곳이다. 여기에서 우연히 돈을 딴 덕분에 영길은 형편에 맞지 않는 작은 사치를 부려본 것. 5분 만에 천만 원을 벌 수 있는 그곳에서 횡재해 보니, 종일 열심히 일해도 8만 원 벌던 자신의 생업은 우스워 보인다. 생업수단인 바로 1년 전 뽑은 배달 트럭을 사채업자에 담보로 맡기고 1천만 원을 빌린 그는 더 큰 행운을 기대하며 카지노로 향한다.
일확천금 욕망이 강림한 현세의 지옥도