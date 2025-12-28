뮤지컬 역사에 큰 획 그은 2025년, '이것' 덕분이다

2025년은 한국 뮤지컬 역사에 큰 획이 그어진 해다. 박천휴 작가와 윌 애런슨 작곡가가 협업해 만든 창작 뮤지컬 <어쩌면 해피엔딩>이 공연계에서 가장 권위 있는 상으로 꼽히는 토니상을 수상하며 한동안 화제가 됐다. 작품상, 각본상, 음악상을 포함해 6관왕을 휩쓸며 세계에서 가장 주목하는 뮤지컬 반열에 올랐다.
한국의 영화, 드라마, 대중음악 등이 세계의 주목을 받아온 가운데 이제 한국 뮤지컬도 세계에 저력을 입증한 셈이다. 뉴욕 브로드웨이에서 공연되는 <어쩌면 해피엔딩>은 원작자인 박천휴 작가도 티켓을 구하지 못할 정도로 흥행했다. 한국에서는 10주년을 기념해 지난 10월부터 매진 행렬 속에 공연을 이어오고 있다.
매해 산업 규모를 키워오고 있는 뮤지컬은 올해 상반기를 기준으로 2400억원에 달하는 티켓 판매액을 기록했다. 공연예술통합전산망(KOPIS)에서 가장 최근 조사한 올해 3분기 티켓 판매 현황에 있어서도 뮤지컬은 단연 압도적이다. 올해 3분기에도 공연 건수, 회차, 티켓 예매 수, 티켓 판매액 모두 전년 동기 대비 증가했다.
하지만 특정 공연으로의 관객 집중이 뮤지컬 시장의 성장을 견인하고 있다는 한계는 여전히 뚜렷하다. 작품은 그대로인데 캐스팅에 따라 흥행 여부가 완전히 엇갈린 공연도 있다. 몇몇 배우들에 지나치게 의존하는 고질적인 문제가 반영된 셈이다. 이외 영화나 드라마에서 활약해온 배우들이 뮤지컬에 도전하거나 복귀한 사례도 있다. 이 글에서는 2025년 뮤지컬을 전반적으로 돌아본다.
토니상 6관왕, 대중성 확장의 기회