뮤지컬 역사에 큰 획 그은 2025년, '이것' 덕분이다

뮤지컬 <어쩌면 해피엔딩> 공연 사진<어쩌면 해피엔딩>은 6월 토니상 수상 이후 10월부터 서울 종로구 두산아트센터 연강홀에서 10주년 기념 공연을 진행했다. 토니상 수상으로 큰 주목을 받은 가운데 <어쩌면 해피엔딩>의 화제성은 티켓 판매 실적으로 증명되었다. 서울 공연이 마무리되는 2026년 1월 25일까지 112회차가 일찍이 매진되는 진기록을 세웠다.한국 뮤지컬은 재관람 관객과 마니아 층에게 의존하는 경향이 있다. 그동안 산업의 성장을 견인하는 원동력으로 작용했지만, 지속적인 성장을 위해 극복해야 하는 과제로도 꼽힌다. <어쩌면 해피엔딩>에는 재관람 관객은 물론 일반 관객의 유입이 두드러졌다는 점이 긍정적으로 평가된다.대중성을 확장하기 위한 공연계의 시도는 연말을 맞이하여 활발해지고 있다. 코미디언 이창호가 캐릭터를 패러디하며 '쥐롤라'라는 별명으로 인기를 끈 뮤지컬 <킹키부츠>는 작년에 이어 올해에도 공연된다. 지난해 10주년 기념 공연과 더불어 각종 SNS에서 퍼지던 '쥐롤라' 덕분에 대중적인 인지도를 확보했고, 그 덕분에 올해 다시 흥행을 노리며 최근 공연을 재개했다. 팀 버튼 감독의 영화를 원작으로 하는 뮤지컬 <비틀쥬스>도 뮤지컬에 익숙하지 않은 대중에게 존재감을 드러내기 좋은 작품으로, 지난 16일 개막해 연말연시 공연을 이어간다.다른 분야에서 활약하던 스타들을 캐스팅하는 것도 공연의 확장성을 위한 시도라고 볼 수 있다. 천만배우 황정민은 <미세스 다웃파이어>를 통해 10년 만에 뮤지컬 무대에 올랐고, 공연은 '황정민 효과'를 톡톡히 누리며 흥행했다. 댄서 아이키와 리헤이도 각각 <프리다>와 <시지프스>로 뮤지컬 무대에 데뷔했다. 연극으로 시야를 넓히면 한류 스타 이영애가 <헤다 가블러>를 통해 32년 만에 무대에 복귀했고, 전도연·유승호·최민호(샤이니) 등도 공연장에서 관객과 만났다.스타 캐스팅은 더 많은 관객의 유입을 노리는 데 효과적이지만, 동시에 스타 배우로의 관객 쏠림 현상도 낳는다. 이는 비단 영화나 드라마에서 활약하던 스타 배우들뿐만 아니라 뮤지컬계 스타 배우들도 마찬가지다.대표적으로 올해 10주년을 맞이한 스테디셀러 뮤지컬 <데스노트>는 이전 시즌까지 매진 기록을 어렵지 않게 달성했으나, 올해 성적은 이전까지의 흥행과는 거리가 멀다. 이전에는 홍광호, 김준수 등 뮤지컬 스타들을 캐스팅하며 관객을 끌어모았지만, 작품을 대표하는 두 배우가 빠진 현재 전석 매진은 요원하다. 작품은 그대로인데 출연진에 변화가 있다는 이유로 흥행에 차이가 나는 현상을 분명하게 보여준다.비싼 티켓 가격을 지불해야 하는 관객 입장에서는 당연한 선택이다. 출연진에 따라 티켓 가격에 차이가 없으니 당연히 더 유명한 배우, 이미 검증된 배우의 공연 회차를 선택하는 것이 합리적이다. 이에 따라 제작사도 기존 스타들을 등용하려 하니 라이징 스타의 등장을 기대하기 어려워졌고, 나아가 외부에서 묘책을 찾다 보니 기존 뮤지컬 배우들의 입지가 줄어들고 있다는 지적이 나온다.이에 대해 이전부터 하나의 해결책으로 제시된 것이 배우에 따라 가격을 차등하여 적용하는 시도다. 이미 브로드웨이를 비롯한 해외 공연계에는 어느 정도 자리를 잡은 가격 정책이다. 라이징 스타나 신진 배우들이 출연하는 회차의 티켓 가격을 낮춰 판매하자는 제안으로, 아직 입지를 다지지 못한 배우들에게는 기회가 되고 관객의 부담을 덜어줄 수 있다는 장점이 있다.