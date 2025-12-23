백업에서 빅리거로... 송성문의 인생역전 드라마

송성문이 미국 프로야구(MLB) 샌디에이고 파드리스에 입단했다. 12월 23일(한국시간) 공식 채널을 통하여 "송성문과 4년 계약을 맺었다"고 발표했다. 양측의 계약규모는 정확히 밝혀지지 않았으나 AP 통신 등 미국 현지언론들은 약 1500만달러(약 222억원) 정도로 추정하고 있다.구체적인 계약 조건을 살펴보면 송성문은 계약금 100만 달러와 함께 2026년부터 2028년까지 3년 동안 총 900만 달러의 연봉을 보장받으며, 4년 차에 400만 달러의 선수 옵션, 5년 차인 2030년에는 700만 달러 규모의 상호 옵션이 포함된 구조로 알려졌다. 또한 2030년 옵션이 실행되지 않을 경우에는 100만 달러의 바이아웃 금액을 받고 자유계약선수(FA) 자격을 얻는 조건이다.2025시즌까지 KBO리그 키움 히어로즈에서 활약했던 송성문은 이로써 2026시즌 샌디에이고 유니폼을 입고 '빅리그'에서 뛰게 됐다. 포스팅 절차를 거쳐 미국 무대 진출에 성공한 KBO리그 출신 선수는 송성문이 역대 10번째다. 송성문의 소속팀 샌디에이고는 박찬호, 최지만, 김하성, 고우석(마이너리그) 등이 거쳐가며 한국 선수들과 인연이 깊은 구단이다.송성문의 야구인생은 그야말로 '인생 역전'의 표본이다. 1996년생인 송성문은 2015년 2차 5라운드(전체 49순위)로 히어로즈(당시 넥센)에 지명되어 프로 경력을 시작했다. 데뷔 후 약 7년간은 백업 선수에 머물며 크게 주목받지 못했다. 2019년 한국시리즈 당시 덕아웃에서 상대팀 대선배를 인신공격했던 '트래시 토크' 사건, 2023년 본인의 실책을 자책하다가 의자를 내리쳐 손가락 골절 부상을 당하는 등, 야구 외적인 해프닝으로 더 이슈가 됐다.송성문이 KBO리그에서 주전급 선수로 자리잡기 시작한 것은 대략 2022년부터다. 특히 리그에서 손꼽히는 정상급 선수로 성장한 것은 2024년부터로 약 2시즌에 불과하다.하지만 지난 2024시즌 142경기 타율 .340(5위) 19홈런 104타점 21도루 OPS(출루율+장타율) 0.927을 기록하며 '커리어 하이 시즌'을 보내고 드디어 포텐을 폭발시켰다. 규정타석을 넘긴 3할 타율에 100타점을 모두 최초로 돌파했고, 20-20(홈런-도루) 클럽 가입까지 바라봤으나 아쉽게 딱 홈런 1개가 부족했다. 생애 첫 올스타와 프리미어12 국가대표까지 선임됐고, 소속팀과 대표팀에서도 모두 주장을 역임했다.2025시즌에도 송성문의 상승세는 계속됐다. 144경기 전 경기에 출전해 타율 .315(574타수181안타) 26홈런 90타점 25도루를 기록하며 3루수 골든글러브까지 수상했다. 비록 팀성적은 최하위에 그쳤지만 송성문은 명실상부한 리그 최고의 선수 중 한 명으로 인정받았다.송성문은 지난해 8월 시즌 중에 소속팀 히어로즈와 계약기간 6년, 총액 120억 원의 조건으로 비FA 다년계약을 체결했다. 이로써 송성문은 KBO리그에서 계속 선수생활을 이어가며 히어로즈 프랜차이즈 스타의 길을 걷게 될 것으로 보였다.하지만 송성문과 히어로즈는 계약 당시 시즌 후 메이저리그 포스팅을 추진하기로 약속했다. 만약 송성문이 메이저리그 구단과 계약에 성공하면, 히어로즈와의 기존 다년 계약은 백지화하는 조건이었다.많은 이들이 반신반의했지만 송성문은 결국 MLB 진출에 성공하며 또 하나의 신화를 이뤄냈다. 현지 언론이 추정한 계약 총액만 놓고 봐도 송성문은 이정후(6년 1억1300만달러)와 김하성(4년 2800만달러)에는 못 미치지만, 강정호(4년 1100만달러), 박병호(4년 1200만달러), 김혜성(3년 1250만달러)보다 더 높은 규모의 계약은 따냈다.풀타임 시즌에 대한 다소 부족한 표본에도 불구하고, 미국에서도 그만큼 송성문의 가치를 인정한 셈이다. 이로써 불과 4년전만해도 출전기회도 장담하기 어렵던 무명선수가 슈퍼스타로 성장한다는 만화같은 신데렐라 스토리가 현실이 됐다.다만 송성문이 빅리그에 안정적으로 연착륙할 수 있을지는 더 지켜봐야 한다. 송성문의 주 포지션인 3루수에는 매니 마차도라는 스타플레이어가 건재하다. 송성문은 메이저리그에서 내야 유틸리티 플레이어라는 포지션적인 강점을 어필하면서 출전기회를 확보해야 할 것으로 보인다.한편으로 송성문의 드라마는 히어로즈라는 독특한 플랫폼 덕분에 가능했다는 분석도 나온다. 최근 10년간 포스팅을 통하여 메이저리그 진출에 성공한 한국 선수중, 투수인 김광현(SSG)과 고우석(LG)을 제외하고 야수는 모두 히어로즈 출신이라는 공통점이 있다.송성문은 선배 강정호(2014년·피츠버그 파이리츠), 박병호(2015년·미네소타 트윈스), 김하성, 이정후(2023년·샌프란시스코 자이언츠), 김혜성(2025·LA다저스)에 이어 6번째로 빅리거가 된 히어로즈 출신 선수가 됐다. 공교롭게도 이정후와 김혜성, 송성문이 모두 같은 NL 서부 소속의 지구 라이벌팀으로 올시즌 다저스가 1위, 샌디에이고는 2위, 샌프란시스코가 3위를 각각 차지한 바 있다. 다음시즌 국내 야구팬들은 한국인 선수들간의 '히어로즈 라이벌 더비'를 자주 볼 수 있게 되었다는 것도 기대되는 대목이다.히어로즈는 특별한 모기업을 두지 않고 국내 유일의 '야구 전문 기업'이라는 독특한 정체성을 지니고 있다. 젊은 선수들을 적극적으로 발굴하여 기회를 주고 육성하는 시스템이 잘 정착되어 있다. 프로 진출을 노리는 어린 아마추어 선수들 사이에서 다른 구단들에 비하여 일찍 기회를 얻을 수 있는 히어로즈를 선호하는 분위기기 강하다.히어로즈에서 성장하며 빅리그 진출까지 성공한 선수들은 모두 히어로즈에서 데뷔 당시부터 꾸준히 중용되며 전폭적인 기회를 얻었다는 공통점이 있다. 트레이드로 데려온 박병호는 LG에서는 경쟁에 대한 압박감 속에서 재능을 다 발휘하지 했지만, 히어로즈에 오자마자 부동의 주전으로 중용받으며 홈런왕으로 각성했다. 물론 이정후처럼 어느 팀에 갔어도 성공했을만한 특급 유망주도 있었지만, 송성문처럼 10년 가까이 한 팀에서 인내한 끝에 꽃을 피운 대기만성의 사례는 다른 구단에서는 쉽게 보기 힘든 일이다.'머니볼'을 추구하는 히어로즈에게 포스팅 수익은 이제 운좋은 변수를 넘어서 사실상 구단 운영을 위한 핵심 수입원중 하나로 자리 잡았다. 우승을 우선 순위로 노리는 다른 국내 대기업 구단들은 주축 선수들의 해외 도전에 난색을 표시하는 경우가 많지만, 히어로즈는 오히려 적극적으로 장려한다. 송성문의 샌디에이고행으로, 히어로즈가 그동안 빅리그에 진출시킨 선수들의 포스팅 누적 액수는 약 706억5000만원(액 4770만 달러)를 돌파했다.히어로즈 입장에서는 공들이 키운 선수들은 FA로 국내 타 구단으로 이적하는 것보다, 메이저리그로 보내고 이적료를 얻거나, 혹은 미리 트레이드 시켜서 유망주와 현금을 챙기는 게 더 이득이다. 선수들은 히어로즈에서 기회를 얻고 더 큰 무대로 도전할 수 있다는 동기부여가 생기니 상호 윈윈인 셈이다.하지만 이로 인하여 히어로즈가 구단의 장기적인 비전이나 우승에 대한 야망없이 '선수팔이로 돈벌이만 생각한다'는 비난은 감수해야 할 숙명이다. 히어로즈는 정작 KBO리그에서는 최근 3년연속 꼴찌를 기록하는 수모를 당했다. 송성문까지 이탈하면서 히어로즈는 다음 시즌에도 최약체 전력을 피하기 어렵다는 전망이 나온다.지난해 8월 송성문의 120억 원 계약이 무효가 되면서 히어로즈는 다음 시즌 샐러리캡 하한액 충족도 어려워질 수 있다. 키움의 지난 2025년 연봉 상위 40명 합계 금액은 43억9756만원으로 샐러리캡 상한액(137억 1165만원)의 1/3 수준에 불과했다. 2026시즌이 끝나고 KBO리그 FA시장에 대형 FA들이 많이 등장하지만 그동안 히어로즈가 외부 영입에 큰 돈을 쓴 사례는 거의 없었다.히어로즈는 그간 수많은 슈퍼스타들을 배출하고도 정작 KBO리그에서 가장 팬덤이 약한 구단으로도 꼽힌다. 만일 이정후, 송성문, 박병호, 김하성, 김혜성 등 메이저리그에 진출했던 히어로즈 출신 선수들이 모두 전성기에 잔류했다면 히어로즈는 지금쯤 왕조급 전력을 구축할 수도 있었을 것이다. 송성문마저 이적하는 모습을 보고 축하하면서도, 한편으로 다음 시즌의 팀 상황을 생각하면 히어로즈 팬들의 심경이 복잡해질수 밖에 없는 이유다.