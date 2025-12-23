'공주 아내' 양말까지 벗겨주는 '집사 남편'의 속사정은?

MBC

한편 부부의 또다른 고민은 2세 계획이었다. 부부는 아이를 원했지만 병원에서 난임 판정을 받은 상태였다. 아내는 남편이 아이를 가지려는 노력을 충분히 하지 않는다는 불만을 털어놓았다. 하지만 남편은 아내의 거듭된 질문에도 자신의 속내를 분명히 밝히지 않고 묵묵부답이었다.



부부는 소통 방식 차이로 서로 갈등을 빚고 있었다. 아내는 남편이 대화를 할 때 불편한 이야기를 하면 회피하는 성향이 있다며 불만을 토로했다. 반면 남편은 아내와 대화를 하면 싸우게 될까봐 속마음을 말하기 어렵다며 아내의 공격적인 화법에 대한 고민을 털어놓았다.



그런데 남편은 "아내와 싸울 때 아버지의 모습이 겹쳐보인다"는 뜻밖의 이야기를 꺼냈다. 사실 남편 역시 아내처럼 어릴 때 엄격하고 무서운 부모님 밑에서 통제와 추궁을 받으며 실어증까지 걸렸던 아픔이 있었다.남편은 춘천에 온 이후 각종 스트레스로 아내와의 대화에 어려움을 겪으며 과거의 트라우마가 떠올라 정신과까지 다니며 치료 받았다는 놀라운 사연을 밝혔다.



남편은 "아내가 '그래서 어떻게 할 건데?'라는 이야기를 하면 아버지에게 어릴 때 듣던 이야기가 떠올라 얼어버리게 된다. 제게는 '결과물을 내놔라'는 추궁으로 들린다"고 밝혔다.



이에 오은영은 "남편이 대화를 할 때 굉장히 두루뭉술하게 에둘러서 표현한다. 아내는 자신의 생각을 적극적으로 말하지 않는 남편의 모습에서 무책임함을 느낄 수 있다. 중요한 주제를 이야기할 때 생각을 차근차근 솔직하게 표현하는 것이 필요하다"고 설명했다.



또한 아내에게는 "내가 가장 필요한 상황에 남편이 자신을 보호해 주지 못했다고 생각한다. 남편 입장에서는 해결하기 어려운 부분인데, 그럴 때마다 아내는 남편을 다그치며 '수동공격적인 방법'으로 대한다. 공격적인 아내의 화법에 남편은 그간의 경험을 바탕으로 차라리 말을 안 하는 것이 낫다고 생각하게 된다"라고 설명했다.



부부를 위한 최종 힐링리포트가 내려졌다. 오은영은 아내에게 "키우는 반려동물을 재정비하고 임신을 위한 현실적인 환경을 만들라"고 조언했다. 오은영은 현재 부부의 집안 환경이 아이를 키우기에는 적합하지 않다는 사실을 지적하며 주변 환경을 바꾸며 마음을 다잡아나가기를 당부했다.두번째로는 아내에게 "과도한 의존을 버리고 어른의 모습으로 돌아오라"고 진심으로 조언했다.



남편에게는 아내와 중요한 일에 대하여 마음을 열고 대화하며 소통할 것을 당부했다. 마음을 말로 전하기가 어렵다면 글로 소통해보는 연습을 추천했다. 또한 앞으로 아내의 부탁을 들어주는 기준을 "자식이라면 도와줄 상황인가"를 고려해서 판단하여, 무조건적인 수용 대신 아내의 '자립심'을 키워줄 것을 당부했다.



부부는 상담을 통하여 서로의 몰랐던 부분들을 이해하고 자신의 모습을 돌아보게 된 데 만족감을 드러냈다. 서로에 대한 고마움을 전한 부부는 지역상담센터에서 상담을 시작했다는 후일담을 전했다.

