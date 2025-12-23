"처음 겪는 추락" 김흥국에... 누리꾼 "내란 동조 사과 없나"

유튜브 갈무리

가수 김흥국씨가 22일 자신의 유튜브 채널에서 근황을 전하는 모습김씨는 지난 22일 자신의 유튜브 채널 '김흥국의 들이대쇼'에 출연해 근황을 전했습니다. 다소 수척해진 모습의 김씨는 "요즘 방송이고 행사고 전혀 없다"면서 "저에 대한 안 좋은 시선이 9대 1까지 갔다. 거의 바닥이라고 봐야 한다"라고 입을 열었습니다.그는 현재 상황을 "살면서 처음 겪는 엄청난 추락"이라고 표현하며 괴로움을 토로했습니다. 김씨는 "사람 만나기도 두렵고 마스크가 없었으면 다니기도 어렵다. 이게 뭐냐"라며 급격히 악화된 여론에 대한 두려움과 위축된 심경을 가감 없이 드러냈습니다.그는 2002년 월드컵 당시 정몽준 전 회장과의 인연으로 시작된 25년 정치 인생을 언급했습니다. 김씨는 "제가 정치를 잘 모릅니다. 목을 맬 정도의 정치꾼은 아닙니다"라며 자신은 전문 정치인이 아니었다고 선을 그었습니다. 그러면서 "이제 정치는 안 하는 게 아니라 끝을 냈다. 관심도 없다"라고 선언했습니다. 이어 "내년(2026년) 선거 때 저한테 연락할 생각 하지 마시라. 저도 먹고살아야 한다"라며 정치권과의 단절 의사를 명확히 했습니다.김씨가 정계 은퇴를 결심한 가장 큰 이유는 경제적 어려움과 가족에 대한 미안함 때문으로 보입니다. 그는 "호랑나비 때 주신 사랑 다 까먹었고, 사실 거의 다 털렸다"면서 "정치만 안 했어도 빌딩 샀다는 소리를 듣는다. 아들딸 보기 부끄러운 아버지가 됐다"라고 토로했습니다. 영상 말미에는 눈물을 글썽이며 방송 복귀에 대한 강한 의지를 드러내기도 했습니다.