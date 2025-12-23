JTBC 손 들어준 법원... '불꽃야구'는 회차 공개 강행, 그 이유는?

▲야구 웹예능 '불꽃야구' 스튜디오C1

현재 <불꽃야구>는 이틀 간격으로 추가 공개를 강행해 그 배경에도 관심이 모이고 있다. 이에 관해 상세한 설명을 덧붙이진 않았지만 프로그램 협찬사 및 광고주 등과의 계약 문제 때문이 아닌가라는 추측을 낳고 있다. 이미 촬영된 내용이 불방된다면 다양한 PPL 및 협찬 제휴를 진행중인 <불꽃야구>로선 자칫 또 다른 문제에 휩싸일 수도 있다.



가처분 효력이 발생하는 시점은 법원 결정과 동시에 이뤄지는 것이 아니라 결정문을 송달 받는 시점부터 발생하기 때문에 실제론 주말 포함해서 수일 정도의 시간이 소요된다. <불꽃야구> 로선 이와 같은 일종의 공백기 동안 최대한 잔여 회차를 공개하는 위험한 선택을 한 것으로 보여진다.



지난 10월 사실상 JTBC 및 <최강야구> 측의 손을 들어준 법원의 화해 권고에 뒤이어 이번 가처분 신청이 받아 들여지면서 <불꽃야구>는 말 그대로 '풍전등화'의 신세에 놓이고 말았다. 제작사 측은 항고 등 추가적인 법적 수단을 통해 대응한다는 입장을 표명했지만 연달아 불리한 법원 결정이 내려지면서 향후 전망을 어둡게 만들고 있다.

