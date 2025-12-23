JTBC 손 들어준 법원... '불꽃야구'는 회차 공개 강행, 그 이유는?

▲
야구 웹예능 '불꽃야구'스튜디오C1
법원은 결정문을 통해 "<불꽃야구>가 <최강야구>의 주요 출연진과 구성 요소를 거의 그대로 가져왔고, 경기 내용이나 기록, 이야기 구성까지 후속 시즌임을 암시하는 부분이 많다"며 부정경쟁방지법 위반에 해당한다고 판단했다.
뿐만 아니라 법원은 "JTBC와 JTBC중앙은 <최강야구> 제작에 3년간 300억 원 넘는 비용을 투입했고, 소유 채널을 통해 방송·홍보도 직접 했다"며, "스튜디오C1은 이 같은 제작비 지원과 안정적이고 대중적인 채널 덕분에 김성근, 이대호, 박용택, 정근우 등 유명 인사들을 섭외할 수 있었다"고 설명했다.
또 "스튜디오C1은 JTBC를 배제한 채 <최강야구>의 명성과 기존 시청자를 그대로 데려오려는 의도로 <불꽃야구>를 만들었다"고 지적했다. 이로 인해 JTBC는 <최강야구> 시즌4 제작과 방송 시기를 놓쳤고, 이전 시즌과의 연속성도 유지하지 못했다고 덧붙였다. 또한 스튜디오C1이 주장한 '저작권 공동 소유' 논리 또한 법원은 받아들이지 않았다.
