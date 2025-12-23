"광석이형! 우리 대한민국 한류대상 먹었어"

엘피스토리

"이 공연은 노래를 듣는 시간이 아니라, 내 인생을 다시 만나는 시간이다."

"콘서트 같다가도 어느 순간 연극처럼 마음을 파고든다."

"화려하진 않지만, 그래서 더 오래 남는다."

"광석이형! 우리 한류대상 먹었어!"

▲뮤지컬 <바람으로의 여행>이 대한민국 한류문화대상을 수상했다.주인공 이풍세 역인 김소년 배우가 대한민국 한류대상 트로피를 들고 관객들과 함께 기쁨을 나누고 있다.

<바람으로의 여행>은 고 김광석의 명곡 20여 곡을 스토리텔링으로 엮은 어쿠스틱 주크박스 뮤지컬이다. 2012년 대구 초연 이후 13년 동안 865회 공연, 누적 관객 16만 2000여 명. 소극장이라는 가장 작은 무대에서 시작해, 가장 오래 지속된 이야기로 성장했다.



'서른 즈음에', '이등병의 편지', '그날들', '흐린 가을 하늘에 편지를 써' 등은 여섯 친구의 사랑과 우정, 상실과 화해의 서사와 맞물리며 세대 간 공감을 이끈다. 배우들이 직접 연주하고 노래하는 어쿠스틱 구성은, 콘서트에 연극적 서사를 입힌 이 작품만의 특징이다.



평단 역시 이 작품의 힘을 '진정성'에서 찾는다. 한 공연평론가는 "장치의 최소화가 감정의 최대화를 만든 드문 사례"라며 "김광석의 노래가 지닌 인간적 온기를 가장 정직한 방식으로 무대에 올린 작품"이라고 평했다.



이 작품의 가장 강력한 자산은 '반복 관람하는 관객'이다. 50회, 100회 이상 관람한 팬들이 존재하고, 그들이 또 다른 관객을 공연장으로 이끈다. 중장년층에게는 "내 청춘을 다시 만나는 자리"로, 젊은 세대에게는 "태어나기 전의 노래가 지금의 이야기로 들리는 경험"으로 확장된다. 세대와 언어가 달라도, 노래 앞에서는 감정이 먼저 닿는다.



현재 대학로 스튜디오 블루에서 공연 중이며, 2026년 1월 11일까지 이어진다. 제작진은 "작은 무대에서 시작된 〈바람으로의 여행〉의 바람이 이제 한류의 바람으로 이어지길 바란다"며 기대감을 전했다.



▲ 관객들과 함께 뮤지컬 <바람으로의 여행>은 콘서트라고 해도 무방할 만큼 관객들과 노래로 함께 호흡한다.

13년 동안 김광석 노래에 시대적 서사를 담아온 뮤지컬 <바람으로의 여행>이 대한민국 한류대상을 수상했다.특히 내년 1월 6일은 고 김광석이 세상을 떠난 지 30주기가 되는 해여서 이번 수상은 더욱 각별한 의미를 지닌다. 시상식에서 제작과 기획은 물론 대본까지 맡은 이금구 대표는 "이번 수상은 영광이자 더 큰 책임"이라며 "매년 이 공연을 보기 위해 해외에서 비행기를 타고 오는 관객들을 보며, 한류에 '한 숟가락'은 보탰다고 느낀다"고 소감을 밝혔다.실제로 올해 공연에는 그리스, 쿠바, 미국, 일본 등지에서 관객들이 공연장을 찾았다. 공연을 관람한 관객들의 평가는 SNS를 통해 확산되기도 했다.뮤지컬 <바람으로의 여행>은 고 김광석이 노래를 통해 전하고자 했던 그리움의 정서를 전하고 느끼는 공연이다. 관객은 무대 위 여섯 친구의 청춘에 자신의 시간을 겹쳐 놓고, 노래 한 곡이 끝날 때마다 각자의 추억을 소환한다.13년간 뮤지컬을 이어온 제작진이 마음속으로 외치고 싶은 말은 아마도 이것일 것이다.오직 김광석이라는 가수의 음악에 매료돼, 그의 고향이자 아버지가 전파사를 운영했던 대구 방천시장 인근에 사무실을 얻고 기획에 들어간 엘피스토리 이금구 대표. 지방에서 시작해 서울 대학로로 진출한 뒤, 매년 겨울이면 대학로를 김광석의 노래로 채워온 이 작품은 원래 제목이 〈바람이 불어오는 곳〉이었다.그러나 유족과의 저작권 문제로 김광석 작사·작곡 곡을 사용할 수 없게 되면서, 음악감독 최영길 씨가 작곡하고 가수 이지상씨가 작사한 〈바람으로의 여행〉을 새로운 타이틀곡으로 삼아 작품을 재정비했으며 곧 싱글앨범으로도 출시된다. 이와 함께 연출가 김태린이 드라마를 대폭 각색하며 현재의 공연으로 완성됐다.