"광석이형! 우리 대한민국 한류대상 먹었어"

▲뮤지컬 <바람으로의 여행>이 대한민국 한류문화대상을 수상했다.
주인공 이풍세 역인 김소년 배우가 대한민국 한류대상 트로피를 들고 관객들과 함께 기쁨을 나누고 있다.엘피스토리
<바람으로의 여행>은 고 김광석의 명곡 20여 곡을 스토리텔링으로 엮은 어쿠스틱 주크박스 뮤지컬이다. 2012년 대구 초연 이후 13년 동안 865회 공연, 누적 관객 16만 2000여 명. 소극장이라는 가장 작은 무대에서 시작해, 가장 오래 지속된 이야기로 성장했다.
'서른 즈음에', '이등병의 편지', '그날들', '흐린 가을 하늘에 편지를 써' 등은 여섯 친구의 사랑과 우정, 상실과 화해의 서사와 맞물리며 세대 간 공감을 이끈다. 배우들이 직접 연주하고 노래하는 어쿠스틱 구성은, 콘서트에 연극적 서사를 입힌 이 작품만의 특징이다.
평단 역시 이 작품의 힘을 '진정성'에서 찾는다. 한 공연평론가는 "장치의 최소화가 감정의 최대화를 만든 드문 사례"라며 "김광석의 노래가 지닌 인간적 온기를 가장 정직한 방식으로 무대에 올린 작품"이라고 평했다.
이 작품의 가장 강력한 자산은 '반복 관람하는 관객'이다. 50회, 100회 이상 관람한 팬들이 존재하고, 그들이 또 다른 관객을 공연장으로 이끈다. 중장년층에게는 "내 청춘을 다시 만나는 자리"로, 젊은 세대에게는 "태어나기 전의 노래가 지금의 이야기로 들리는 경험"으로 확장된다. 세대와 언어가 달라도, 노래 앞에서는 감정이 먼저 닿는다.
현재 대학로 스튜디오 블루에서 공연 중이며, 2026년 1월 11일까지 이어진다. 제작진은 "작은 무대에서 시작된 〈바람으로의 여행〉의 바람이 이제 한류의 바람으로 이어지길 바란다"며 기대감을 전했다.
▲ 관객들과 함께 뮤지컬 <바람으로의 여행>은 콘서트라고 해도 무방할 만큼 관객들과 노래로 함께 호흡한다. ⓒ 엘피스토리