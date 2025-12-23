'마지막 유니콘' 장시환의 LG행... '제2의 김진성' 될까?

케이비리포트

LG 장시환의 주요 투구기록(출처:야구기록실 kbreport)프로 18년 차 장시환의 야구 인생은 굴곡 그 자체였다. 2007 신인 2차지명 드래프트에서 현대 유니콘스의 1라운드 2순위 지명을 받고 당시 계약금 1억 8000만 원을 받은 특급 유망주였지만, 입단 1년 만에 구단이 해체되는 비운을 겪었다. 이후 히어로즈(우리/넥센), KT, 롯데, 한화를 거치며 4번이나 유니폼을 갈아입었다.장시환의 투구 기록표에는 영광보다는 상처가 더 깊게 남아 있다. 통산 416경기에 등판해 29승 74패 34세이브 35홀드 평균자책점 5.31을 기록한 장시환은 패전 기록이 승리보다 2배 이상 많다. 특히 한화 소속 시절 기록한 개인 19연패(2020~2023)는 KBO리그 불명예 기록으로 남아있다. 2020년 9월 22일 두산전(6이닝 1실점) 승리 이후 1036일 만에 감격의 승리(2023년 7월 25일 키움전 구원승)를 따내며 눈시울을 붉히던 모습은 여전히 팬들의 뇌리에 남아있다.2024시즌 평균자책점 5.13으로 부진했던 장시환은 한화 마운드의 세대 교체 흐름에 밀려 올해는 1군 마운드에 단 한 번도 오르지 못했다. 퓨처스리그 9경기 등판이 전부였고 성적도 1승 1패 평균자책점 4.15로 평범한 수준에 그쳤다. 어느새 30대 후반이 된 나이, 하락세가 뚜렷한 구위. 누가 봐도 현역 은퇴 수순이었다. 하지만 오랜기간 장시환을 지켜보던 LG 염경엽 감독의 생각은 달랐다.