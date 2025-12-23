1년 만의 복귀, 정우성'이 선보일 '정의롭고 광기 어린 검사'

메가박스중앙(주) 플러스엠 엔터테인먼틉

정우성은 <서울의 봄>에서 이태신 장군을 연기하며 데뷔 29년 만에 처음으로 천만 관객을 동원했다.2013년 영화 <감시자들>에서 설경구,한효주와 호흡을 맞춘 정우성은 2014년 <신의 한 수>,2016년 <아수라>, 2017년 <더 킹>, <강철비>에 잇따라 출연해 안정된 연기를 선보였다. 정우성은 2018년 <놈놈놈>의 김지운 감독과 재회한 <인랑>이 89만 관객에 그치며 주춤했지만 2019년 변호사로 변신한 영화 <증인>에서 눈부신 열연을 펼치며 청룡영화상 남우주연상과 백상예술대상 영화부문 대상을 휩쓸었다.2021년 음주운전으로 하차한 배성우의 대타로 드라마 <날아라 개천용>에 출연한 정우성은 2022년 친구 이정재가 연출한 <헌트>에 출연했고 2023년엔 영화 <보호자>에서 주연과 감독을 맡았다(하지만 435만 관객을 동원한 <헌트>와 달리 <보호자>는 12만 관객에 그쳤다). 그리고 정우성은 2023년 11월에 개봉한 <서울의 봄>에서 이태신 장군을 연기하며 데뷔 29년 만에 '천만 배우'에 등극했다.지난해 영화 <하얼빈>에서 마적단 두령 박점출 역으로 특별 출연했던 정우성은 24일 공개되는 <메이드 인 코리아>를 통해 시청자들을 만난다. 이는 혼외자 출산 사실을 인정한 후 1년 만의 복귀이자 정우성의 첫 OTT 시리즈 도전작이다. <메이드 인 코리아>는 혼란과 도약의 시대에 권력을 탐하는 자들의 이야기를 담은 작품으로 <내부자들>과 <하얼빈>을 연출한 우민호 감독의 신작이다. 정우성은 <메이드 인 코리아>에서 척박한 환경에서 혼자 힘으로 검사가 된 정의롭고 광기 어린 장건영 검사를 연기한다.<메이드 인 코리아>에는 현빈이 국가를 사업 수단으로 삼으며 부와 권력의 꼭대기에 오르려는 중앙정보부 정보과 과장 백기태 역을 맡았다. 우도환은 수석으로 육사에 진학하고 보안사로 이어지는 엘리트 코스를 밟고 있는 백기태의 동생 백기현을 연기한다. 조여정은 권력 실세들이 드나드는 고급 요정의 마담 백금지를, 서은수는 장건영 검사와 함께 범죄 카르텔의 실체를 추적하는 오예진 수사관 역을 맡았다.여느 배우들과 마찬가지로 정치적 성향을 잘 드러내지 않던 정우성은 박근혜 정부 당시 문화·예술계 블랙리스트에 이름이 오르면서 자신의 정치적 소신을 드러내기 시작했다. 2018년 방송인 김어준이 제작한 세월호 침몰사고를 다룬 다큐멘터리 영화 <그날,바다>의 내레이션에 참여하기도 했다. 정우성은 난민 구호 활동에도 꾸준히 기부를 하고 목소리를 내고 있다.