1년 만의 복귀, 정우성'이 선보일 '정의롭고 광기 어린 검사'

2010년대까지만 해도 TV 드라마 위주로 활동하는 배우와 영화 위주로 활동하는 배우는 비교적 뚜렷하게 나눠졌다. 실제로 2010년대 중반까지 한국 영화 최고의 흥행 파워를 자랑하던 송강호는 데뷔 후 2023년까지 그 어떤 드라마에도 출연한 적이 없었다. 한국 영화 최연소 1억배우 하정우 역시 2005년 <프라하의 연인>, 2007년 <히트> 이후 드라마 출연 없이 영화 활동에만 전념했다(특별출연 제외).
하지만 2020년대 들어 글로벌 OTT 채널의 국내 진출과 코로나19 이후 극장가의 침체가 장기화되면서 영화 배우와 TV 드라마 배우의 경계는 무너진 상황이다. 2022년에는 하정우가 윤종빈 감독이 연출한 넷플릭스 드라마 <수리남>을 통해 15년 만에 드라마 주연을 맡았고 지난해에는 송강호가 디즈니플러스 드라마 <삼식이 삼촌>을 통해 데뷔 후 처음으로 드라마에 출연하며 대중들을 놀라게 했다.
배우 정우성 역시 드라마보다 영화 필모그라피가 3배 이상 많을 정도로 영화 활동에 주력하는 대표적인 배우였다. 하지만 2010년대까지 드라마 출연작이 손에 꼽을 정도로 적었던 정우성은 2020년대 이후 드라마에도 종종 출연하고 있다. 정우성은 크리스마스 이브에 첫 공개되는 디즈니플러스 드라마 <메이드 인 코리아>에서도 현빈, 우도환, 조여정, 서은수, 원지안, 정성일 등과 연기 호흡을 맞출 예정이다.
타고난 비주얼에 연기도 점점 성장