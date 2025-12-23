'베테랑 대거 작별' 수원 삼성, 2026시즌 승격 성공할까?

수원 삼성이 팀의 중심이 됐던 베테랑들과 대거 작별을 단행했다.2025년 수원 삼성의 시작은 창대했지만, 마무리는 상당히 아쉬웠다. 지난해 1부 복귀 프로젝트가 완벽히 물거품이 되면서 고개를 숙였던 이들은 절치부심의 마음가짐으로 항해에 나섰다. 겨울 이적시장서는 일류첸코·김지현·이민혁·권완규·브루노 실바·세라핌·이규성·최영준 등과 같은 1부급 자원들을 대거 품었고, 다이렉트 승격 1순위로 꼽히기도 했다.출발은 좋지 않았다. 2라운드서 인천에 2-0으로 완패하며 고개를 숙였고, 이어진 서울 이랜드와의 맞대결서도 무려 4-2로 무너지면서 자존심이 무너졌다. 이후 재정비에 성공한 수원은 12경기 무패(8승 4무)를 질주하며, 단숨에 상위권에 올라섰으나 한 끗이 부족했다. 서울E·인천과 같은 승격 경쟁 상대에 무너지기 일쑤였고, 김포·부산·경남에 패배하며 흔들렸다.결국 1위 자리를 인천에 내주면서 목표했던 자동 승격이 물거품 됐지만, 시즌 막판에는 9경기 연속 무패 행진(4승 5무)을 질주하며 2위 자격으로 승강 플레이오프 직행에 성공했다. 2년 만에 잡은 1부 승격 기회였지만, 이들은 끝내 고개를 숙였다. K리그1 11위 제주SK에 1·2차전 합계 3-0 완패를 허용했고, 2025년의 끝은 참혹하게 종료됐다.승격에 실패한 후폭풍은 상당히 거셌다. 제주와 승강 플레이오프 2차전 종료 후 팀의 수장이었던 변성환 감독은 눈물을 흘리며 사퇴 의사를 표명했다. 또 변 감독을 영입한 박경훈 단장 역시 지난 19일 공식적으로 빅버드를 떠났다. 그렇게 감독과 단장이 모두 떠나간 상황 속 수원은 베테랑 자원들과 전격 결별하는 승부수를 띄웠다.가장 먼저 수원은 베테랑 수비수인 한호강과 결별을 택했다. 1993년생인 그는 재일교포 출신으로 몬테디오 야먀가타·아키타·요코하마FC(이상 일본)를 거쳐 지난 2022시즌을 앞두고 전남 드래곤즈에 입단하며, 한국 무대에 발을 들였다. 이듬해 전남을 떠나 빅버드로 입성한 한호강은 빠르게 팀에 녹아들며, 본인의 기량을 발휘했다.23경기에 나서 3골을 터뜨리며 결정적인 순간 클래스를 보여줬고, 이듬해 K리그2에서도 21경기에 출전하는 등 베테랑 수비수로 팀의 중심을 잡아줬다. 이번 시즌에는 권완규·고종현·레오·조윤성에 주전 자리에서 밀렸고, 최종 15경기 출전에 그친 그는 결국 계약 만료로 팀을 떠나야만 했다. 차기 행선지는 J리그2 베갈타 센다이로 5년 만에 일본 무대에 복귀했다.한호강에 이어 수비 핵심 라인이었던 이기제·최영준과도 이별을 택했다. 가장 먼저 이기제의 이별은 충격적으로 다가오고 있다. 1991년생인 그는 시미즈(일본)-뉴캐슬 제츠(호주)-울산을 거쳐 지난 2018년 1월, 수원 유니폼을 입었다. 입단 직후 34경기에 나서 4골 4도움을 올린 그는 계속해서 발전된 기량으로 팬들의 마음을 사로잡았다.2021시즌에는 38경기서 5골 5도움으로 팀의 파이널 A 진출을 도왔고, 생애 첫 A대표팀 승선에도 성공했다. 이어 이듬해에는 리그에서 14도움을 기록하며 1부 도움왕에 오르는 기염을 토해냈다. 이후 팀이 강등되는 상황 속에서도 묵묵하게 빅버드를 지켰던 이기제지만, 마무리가 상당히 아쉬웠다. 정규 리그서 3골 7도움을 올렸으나 승강 플레이오프서 무너졌다.2차전서 선발로 나선 이기제는 전반 막판 불필요한 파울을 범했고, 결국 VAR 끝에 퇴장을 당하면서 팬들로 하여금, 아쉬운 목소리를 들어야만 했다. 8년 동안 팀의 흥망성쇠를 함께 했던 그는 결국, 계약 만료를 통해 정들었던 빅버드를 떠나게 됐다. 최영준도 1년 만에 수원을 떠났다. 지난해 제주를 떠나 수원에 왔던 최영준은 빠르게 팀에 녹아들었다.변 감독의 신뢰 아래 베테랑으로 팀의 중심을 잡았던 최영준은 32경기에 나서 1골 1도움으로 제 역할을 해냈다. 하지만, 시즌 후반부로 향할수록 벤치를 지키는 시간이 길어졌고, 결국 계약 만료로 팀을 떠났다. 내년 그는 K리그2 신생팀인 용인에서 다시 승격을 향해 뛰게 된다. 이기제·최영준에 이어 다시 돌아온 해결사 김민우도 빅버드를 떠났다.2017시즌을 앞두고 일본을 떠나 K리그 무대에 돌아왔던 그는 많은 팀의 제안을 뿌리치고 수원으로 향했다. 당시 핵심으로 우뚝 서며 팬들의 사랑을 독차지한 그는 상무 복무 이후에도 수원과 재계약을 맺으며 팀을 대표하는 선수로 올라섰다. 이후 2022시즌을 앞두고 청두(중국)로 향하는 과정서 잡음이 발생했으나 김민우는 끝내 다시 수원으로 돌아왔다.청두-울산을 거쳐 올해 여름 이적시장서 수원에 합류한 김민우는 12경기에 나서 2도움을 기록하며 분전했지만, 아쉽게도 기량은 상당히 하락한 모습을 보여줬다. 결국 그도 수원과 동행을 이어가지 못하면서 팀을 떠났다. 김민우에 이어 풍부한 경험을 보유한 황석호도 계약 만료로 팀을 떠났다. 일본·중국을 거쳐 지난해 울산에 입단한 그는 이번 시즌 전력 외로 분류됐다.출전 시간이 필요했던 황석호는 이번 여름, 울산을 떠나 수원에 입성했으나 활약은 다소 아쉬웠다. 중요한 경기서 실수가 이어지며 주전 자리를 꿰차지 못했고, 결국 13경기 출전에 그치며 팀을 떠나야만 했다. 이처럼 수원은 팀 내에서 큰 비중을 차지하고 있던 베테랑 자원들과 대거 이별을 택하는 결론을 내렸다.이런 선택은 장점은 분명 존재한다. 스쿼드를 개편하는 과정서 분위기 환기가 가능하며 또 재정적으로도 여유를 확보할 수 있다. 이에 반해 단점도 명확하다. 1부로 반드시 올라가야만 하는 상황 속 경험 부재로 인한 위기 상황 대처 능력이 부족하게 될 수 있다. 그야말로 장점과 단점이 뚜렷한 승부수라는 것.현재 사령탑 자리에는 광주를 떠난 이정효 감독 부임이 유력한 가운데 팀 내 핵심이 되어주던 베테랑 정리가 2026시즌 승격 프로젝트의 시발점이 될 수 있을까. 겨울 스토브리그를 뜨겁게 달구고 있는 수원의 행보에 향후 귀추가 주목된다.