K드라마 속 '복수'의 완성법, 이래서 특별하다

<당신이 죽였다>와 <자백의 대가>가 보여준 우리 시대의 서사법

박성호(fhuco)
25.12.23 11:23최종업데이트25.12.23 11:23
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

통상적으로 우리는 "복수는 복수를 낳는다"는 경구를 진리처럼 믿으며 살아왔다. 복수는 또 다른 피해자를 낳고, 그 피해자가 다시 복수의 화신이 되는 파괴적인 악순환을 의미하기 때문이다. 근대 형법이 사적 구제를 엄격히 금지하고, 국가라는 거대 기구에 형벌권을 위탁한 이유도 바로 이 비극적인 고리를 끊기 위함이었다. 국가는 가해자를 처벌할 권리를 독점함으로써 개인 간의 피비린내 나는 연쇄를 멈추고 사회적 질서를 유지하려 했다.

하지만 법치주의의 공고한 성벽 안에서도 인류가 소비하는 수많은 내러티브는 여전히 복수를 우려먹는다. 그만큼 극적인 내러티브를 구성하기에 좋은 소재이기 때문일 거다. 최근 넷플릭스를 통해 전 세계의 주목을 받은 <당신이 죽였다>와 <자백의 대가> 역시 그 궤를 같이한다. 이 두 작품은 명백히 국가 시스템이 아닌 개인의 손으로 정의를 실현하려는 사적 구제의 형태를 띠고 있다. 그러나 이들이 단순히 자극적인 복수극에 머물지 않고 글로벌 시청자의 깊은 정서적 공감을 끌어내는 비결은 무엇일까. 필자는 작가가 내러티브 전개에 투입한 창의적 설정과 극중 인물들이 반응하며 만들어내는 사회학적 상상력의 결과물로 평가하고자 한다.

<당신이 죽였다>와 <자백의 대가> 포스터두 드라마는 복수를 소재로 하고 있음에서 디테일에서 서로 다른 극의 묘미를 선사한다넷플릭스

<당신이 죽였다>는 지독한 가정폭력의 굴레를 끊어내려는 두 여자의 사투를 그린다. 은수(전소니)와 희수(이유미)는 폭력의 목격자이자 피해자로서, 우리 사회의 시스템이 보호하지 못한 자신들의 생존을 위해 희수의 남편을 제거하려는 치밀한 설계를 시작한다. 이 작품은 복수의 과정을 아주 세밀하고 공학적으로 묘사하며 관객을 사로 잡는다.

반면, <자백의 대가>는 과거의 학교폭력이 남긴 거대한 상처 위에서 만난 안윤수(전도연)와 모은(김고은)의 이야기다. 특히 남편 살해 누명을 쓴 미술 교사 윤수와 반전의 핵심인 진범들이 벌이는 심리전은 내러티브를 끌어가는 원천 사건 역할을 한다. 이 사건에 개입하면서 자신의 복수를 완성하려는 모은이 윤수와 벌이는 자백과 그 댓가라는 거래는 두개의 사건으로 전개될 수 박에 없는 내러티브를 하나로 묶어준다. 한쪽은 시스템을 속이는 치밀한 알리바이에, 다른 한쪽은 진실과 정의실현을 두고 벌어지는 자백에 대한 대가에 집중한다는 점에서 확연한 차이를 보인다.

작가가 내러티브를 구축하는 과정은 실험실이 아니라 가짜지만 진짜 같은 세상을 창조하는 과정이다. 필자가 내러티브 창작을 공부하는 학생들에게 항상 강의하는 내러티브 작법론의 핵심은 작가가 환경(상황)과 캐릭터를 설정하는 초기 단계에서 시작된다. 작가는 먼저 인물들이 살아 숨 쉴 수 있는 창의적인 환경을 구축하고, 그 안에서 수십 년의 역사를 가진 것 같은 생생한 캐릭터를 탄생시켜야 한다. 그리고 여기에 사건이라는 변수를 던진다.

이때 중요한 것은 사건 이후의 전개다. 흔히 경험이 부족한 작가들은 사건을 해결하기 위해 캐릭터를 억지로 움직이지만, 진정한 내러티브는 캐릭터들이 사건에 반응하며 스스로 행동하게 해야 한다. 이 반응의 방향을 결정하는 핵심 동력이 바로 사회학적 상상력이다. 이는 미국이 사회학자 라이트 밀즈(Charles Wright Mills, 1916~1962)의 통찰을 참조한 것으로, 개인의 고난을 시대의 구조적 모순과 연결하여 바라보는 힘을 의미한다. 밀즈는 이 힘을 '사회학적 상상력'이라 정의하며, 개인의 일상적 삶의 문제를 그 시대의 역사적 흐름 및 사회 구조적 모순과 연결 지어 이해하는 능력이다. 내러티브 작법에 적용해보면 작가가 설정한 상황 속에서 인물들이 내리는 결정은 단순한 작가의 아이디어가 아니라, 그들이 처한 사회적 위치와 구조적 압박에 대한 필연적인 반응이어야 한다는 것이다. 이 필연성이 확보될 때 내러티브는 비로소 진짜 같은 세상 속 어떤 이들의 삶의 전개가 되는 것이다.

<당신이 죽였다>를 통해 이 과정을 더 깊이 들여다보자. 작가는 조희수라는 캐릭터에게 아버지의 폭력에 시달리는 어머니를 보며 자란 성장기와, 고객 사모님의 죽음이 권력에 의해 은폐되는 현장을 목격하는 특수한 직업적 환경을 부여했다. 이것이 캐릭터의 내면에 쌓인 사회학적 상상력의 토양이다. 여기에 친구 은수가 남편에게 학대당하는 모습이라는 외부적 변수가 던져진다.

이때 희수는 이 학대를 단순히 남편 개인의 일탈이나 부부 사이의 문제로 치부하지 않는다. 자신의 과거와 현재의 경험을 통해, 이 폭력이 은폐되고 지속되는 저변에는 사회구조적인 모순이 깔려 있음을 본능적으로 간파한다. 이러한 사회학적 상상력이 작동하는 순간, 희수는 개인의 인내나 시스템의 도움으로는 이 문제를 결코 해결할 수 없다는 필연적인 결론에 도달한다. 결국 은수의 남편을 살해하자는 희수의 극단적인 제안은 단순한 충동이 아니라, 구조적 폭력에 맞서기 위해 캐릭터가 선택할 수밖에 없었던 필연적 화학작용의 산물인 것이다.

다만, 필자가 강조하는 내러티브 작법론의 관점에서 볼 때 한 가지 아쉬운 지점이 남는다. 바로 핵심 가해자인 은수의 남편, 노진표(장승조)의 악의에 대한 근거다. 극 중 노진표는 사회적으로 성공한 인물임에도 집안에서는 극도로 폭력적인 이중성을 보인다. 그의 어머니이자 명망 있는 작가인 모친(김미숙) 역시 겉으로는 우아하지만 내면은 비틀린 이중인격자로 묘사되지만, 정작 노진표가 왜 그토록 파괴적인 괴물이 되었는지에 대한 서사적 설명은 부족하다.

부모가 자식을 방치했다거나 가정불화가 극심했다는 뚜렷한 증거도 없는 상태에서, 노진표의 비뚤어진 폭력성은 자칫 캐릭터의 선천적인 성악설에만 의존하는 인상을 준다. 만약 그가 어린 시절부터 부모의 과잉보호 속에서 모든 욕망을 무분별하게 충족해왔다거나, 그가 저지른 사고를 어머니가 권력으로 덮어주며 절제를 배울 기회를 박탈당했다는 식의 전사가 보강되었다면 어땠을까. 그랬다면 그의 폭력은 단순한 개인의 성격 결함이 아니라, 잘못된 양육 환경과 뒤틀린 특권 의식이 빚어낸 필연적인 사회적 결과물로 더 강력한 설득력을 얻었을 것이다. 핵심 인물의 악행이 내러티브 안에서 충분히 소화되지 못할 때, 복수의 카타르시스는 그만큼 힘을 잃게 된다.

두 배우의 절묘한 연기력

당신이 죽였다의 두 주인공 희수와 은수희수와 은수는 자신들을 파괴하던 폭력을 멈추기 위해 살인을 공모한 공범이 되고, 사건을 완벽히 은폐하여 새로운 삶을 찾고자 위험천만한 공조와 사투를 벌이게 된다.넷플릭스

이러한 필연적 설계를 최종적으로 완성하는 것은 배우의 몫이다. 특히 <당신이 죽였다>에서 조은수 역의 전소니는 놀라울 정도로 안정적인 연기를 선보인다. 여기서 말하는 안정감이란 단순히 연기를 잘한다는 의미를 넘어, 극 중 조은수가 가진 본질적인 냉철함을 완벽하게 소화해 낸다는 뜻이다.

작품 속 조은수는 결코 감정에 휘둘리는 인물이 아니다. 아버지의 폭력에 노출된 어머니를 대하는 태도나 친구 희수의 고통을 목격할 때도 그녀는 시종일관 차갑고 이성적인 거리감을 유지한다. 이는 캐릭터 설정 자체가 가진 결이지만, 이를 구현하는 전소니의 연기는 마치 수십 년의 경력을 가진 베테랑처럼 단단하다.

<당신이 죽였다>의 전소니는 차가운 복수자와 연약한 개인이라는 극과 극의 면모를 하나의 결로 묶어낸다. 그녀 연기의 진가는 역설적으로 그 견고함이 균열을 일으킬 때 드러난다. 자신이 설계하고 통제하던 범위를 벗어나 사건이 예측 불가능한 방향으로 치닫자, 은수는 당황하고 안절부절못하며 무너져 내린다. 전소니는 이 낯선 공포의 순간을 극사실적으로 묘사하며 조은수를 전형적인 주인공이 아닌, 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 실존적 인간의 얼굴로 치환시킨다.

폭력의 공포가 내면화된 인물이 어떻게 슬픔을 지우고 이성적으로 반격하는지, 전소니의 연기는 그 자체로 상황과 캐릭터의 완벽한 결합을 증명한다. 자칫 평면적일 수 있는 복수자의 얼굴에 냉정한 저항의 길을 걷는 인물의 필연성을 덧입힌 그녀의 힘은 단연 압도적이다.

반면 <자백의 대가> 속 김고은은 작가가 설계한 다층적이고 까다로운 캐릭터가 좋은 배우를 만났을때 어떤 생명력을 얻는지 증명한다. 그녀가 연기한 모은은 전소니가 연기한 은수처럼 우리 주변에 실재할 법한 인물과는 결이 다르다. 오히려 현실 세계에서는 마주치기 힘든, 작가의 극적 상상력이 집약된 매우 복잡하고 다면적인 캐릭터다. 자칫 배우가 그 결을 잘못 짚으면 인물의 개연성이 무너지거나 극의 톤을 해치기 쉬운 난해한 설정이다.

하지만 김고은은 작가의 미세한 의도를 완벽하게 독해하여, 이 비현실적인 인물을 과하지도 덜하지도 않은 최적의 수위로 소화해낸다. 전도연이 연기하는 안윤수라는 거대한 축과 마주하는 장면에서도, 그녀는 단순히 캐릭터 간의 대립에 머무는 것이 아니라 복수라는 목적을 위해 상대의 심리를 파고드는 인물의 다층적인 내면을 치밀하게 그려낸다. 자신의 계획이 어긋날 때 순간적으로 드러나는 불안함부터 목표를 향한 집요한 태도까지, 그녀는 캐릭터의 복합적인 심리를 정교 하게 그려낸다. 이처럼 까다로운 인물을 양면적이지만 이질적으로 느껴지지 않게 소화해내는 김고은의 연기는, 작가가 공들여 구축한 내러티브의 흐름을 시청자가 기꺼이 믿고 따라가게 만드는 강력한 동력이 된다.

K드라마의 진화

<자백의 대가>에서 놀라운 연기력을 보이는 전도연과 김고은 진실을 밝히려는 윤수와 복수를 완성하려는 모은. 허위자백이라는 위태로운 선택으로 묶인 두 인물은, 경찰의 감시 아래 서로 다른 목적을 품은 채 절박한 사투를 시작한다.
<자백의 대가>에서 놀라운 연기력을 보이는 전도연과 김고은진실을 밝히려는 윤수와 복수를 완성하려는 모은. 허위자백이라는 위태로운 선택으로 묶인 두 인물은, 경찰의 감시 아래 서로 다른 목적을 품은 채 절박한 사투를 시작한다.넷플릭스

왜 2025년의 대한민국은 여전히 학교 폭력과 가정 폭력이라는 익숙한 소재를 다시 내러티브화하는가? 우리는 왜 이를 식상해하기보다 또 하나의 정교하게 설계된 세계에 빠져들며, 사회가 진화와 발전을 거듭함에도 불구하고 완벽하게 제거하지 못하는 우리 안의 미개함을 마주하게 되는가? 그것은 우리 사회의 공적 보호 체계가 여전히 개인의 고통을 온전히 치유하지 못하고 있으며, 대중이 내러티브를 통해서라도 사적 구제의 대리 만족을 갈구하고 있다는 신호일지도 모른다.

또한 두 드라마가 보여준 작품적인 성취는 단순한 대리 만족의 도구로 복수를 소비하지 않고, 작가가 설계한 치밀한 인과율 속에서 극이 흘러가게 되는 서사적 필연성을 완결했다는 데 있다. 이들이 보여주는 선택과 반응은 단순한 이야기의 흐름이 아니라 내러티브의 세 구성요소(환경, 캐릭터, 사건)가 어떻게 구축되고 어떻게 사용되어야 하는지를 너무나 훌륭하게 보여주는 사례라고 평가하고 싶다.

일상적인 소재를 평범하지 않은 방식으로 풀어낸 두 작품은 K-콘텐츠가 인간의 삶을 어떻게 깊이 있게 통찰하고 있는지를 선명하게 보여준다. 결국 작가는 창의적이어야 하지만, 그 창의성이 닿아야 할 종착역은 작품과 관객을 잇는 필연적인 공감이어야 한다.
덧붙이는 글 이 기사는 네이버 블로그 '드가의 다큐멘터리 이야기'에도 실립니다.필자는 사회학과 미디어커뮤니케이션을 전공하였으며 매체경제학으로 박사학위를 받은 후 현재 대학에서 방송제작 및 내러티브 작법론을 강의하고 있습니다
당신이죽였다 자백의대가 전소니 김고은

박성호 (fhuco) 내방

유료방송 채널에서 교양다큐멘터리를 주로 연출했, 1998년부터 다큐멘터리 웹진 '드가의 다큐멘터리 이야기'를 운영. 자연다큐멘터리 도시 매미에 대한 9년간의 관찰일기 '매미, 여름 내내 무슨 일이 있었을까' 2016년 공개, 동명의 논픽션 생태동화(2004,사계절출판사)도 출간. 현재 모 방송사에 근무

