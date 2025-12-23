K드라마 속 '복수'의 완성법, 이래서 특별하다

넷플릭스

두 드라마는 복수를 소재로 하고 있음에서 디테일에서 서로 다른 극의 묘미를 선사한다<당신이 죽였다>는 지독한 가정폭력의 굴레를 끊어내려는 두 여자의 사투를 그린다. 은수(전소니)와 희수(이유미)는 폭력의 목격자이자 피해자로서, 우리 사회의 시스템이 보호하지 못한 자신들의 생존을 위해 희수의 남편을 제거하려는 치밀한 설계를 시작한다. 이 작품은 복수의 과정을 아주 세밀하고 공학적으로 묘사하며 관객을 사로 잡는다.반면, <자백의 대가>는 과거의 학교폭력이 남긴 거대한 상처 위에서 만난 안윤수(전도연)와 모은(김고은)의 이야기다. 특히 남편 살해 누명을 쓴 미술 교사 윤수와 반전의 핵심인 진범들이 벌이는 심리전은 내러티브를 끌어가는 원천 사건 역할을 한다. 이 사건에 개입하면서 자신의 복수를 완성하려는 모은이 윤수와 벌이는 자백과 그 댓가라는 거래는 두개의 사건으로 전개될 수 박에 없는 내러티브를 하나로 묶어준다. 한쪽은 시스템을 속이는 치밀한 알리바이에, 다른 한쪽은 진실과 정의실현을 두고 벌어지는 자백에 대한 대가에 집중한다는 점에서 확연한 차이를 보인다.작가가 내러티브를 구축하는 과정은 실험실이 아니라 가짜지만 진짜 같은 세상을 창조하는 과정이다. 필자가 내러티브 창작을 공부하는 학생들에게 항상 강의하는 내러티브 작법론의 핵심은 작가가 환경(상황)과 캐릭터를 설정하는 초기 단계에서 시작된다. 작가는 먼저 인물들이 살아 숨 쉴 수 있는 창의적인 환경을 구축하고, 그 안에서 수십 년의 역사를 가진 것 같은 생생한 캐릭터를 탄생시켜야 한다. 그리고 여기에 사건이라는 변수를 던진다.이때 중요한 것은 사건 이후의 전개다. 흔히 경험이 부족한 작가들은 사건을 해결하기 위해 캐릭터를 억지로 움직이지만, 진정한 내러티브는 캐릭터들이 사건에 반응하며 스스로 행동하게 해야 한다. 이 반응의 방향을 결정하는 핵심 동력이 바로 사회학적 상상력이다. 이는 미국이 사회학자 라이트 밀즈(Charles Wright Mills, 1916~1962)의 통찰을 참조한 것으로, 개인의 고난을 시대의 구조적 모순과 연결하여 바라보는 힘을 의미한다. 밀즈는 이 힘을 '사회학적 상상력'이라 정의하며, 개인의 일상적 삶의 문제를 그 시대의 역사적 흐름 및 사회 구조적 모순과 연결 지어 이해하는 능력이다. 내러티브 작법에 적용해보면 작가가 설정한 상황 속에서 인물들이 내리는 결정은 단순한 작가의 아이디어가 아니라, 그들이 처한 사회적 위치와 구조적 압박에 대한 필연적인 반응이어야 한다는 것이다. 이 필연성이 확보될 때 내러티브는 비로소 진짜 같은 세상 속 어떤 이들의 삶의 전개가 되는 것이다.<당신이 죽였다>를 통해 이 과정을 더 깊이 들여다보자. 작가는 조희수라는 캐릭터에게 아버지의 폭력에 시달리는 어머니를 보며 자란 성장기와, 고객 사모님의 죽음이 권력에 의해 은폐되는 현장을 목격하는 특수한 직업적 환경을 부여했다. 이것이 캐릭터의 내면에 쌓인 사회학적 상상력의 토양이다. 여기에 친구 은수가 남편에게 학대당하는 모습이라는 외부적 변수가 던져진다.이때 희수는 이 학대를 단순히 남편 개인의 일탈이나 부부 사이의 문제로 치부하지 않는다. 자신의 과거와 현재의 경험을 통해, 이 폭력이 은폐되고 지속되는 저변에는 사회구조적인 모순이 깔려 있음을 본능적으로 간파한다. 이러한 사회학적 상상력이 작동하는 순간, 희수는 개인의 인내나 시스템의 도움으로는 이 문제를 결코 해결할 수 없다는 필연적인 결론에 도달한다. 결국 은수의 남편을 살해하자는 희수의 극단적인 제안은 단순한 충동이 아니라, 구조적 폭력에 맞서기 위해 캐릭터가 선택할 수밖에 없었던 필연적 화학작용의 산물인 것이다.다만, 필자가 강조하는 내러티브 작법론의 관점에서 볼 때 한 가지 아쉬운 지점이 남는다. 바로 핵심 가해자인 은수의 남편, 노진표(장승조)의 악의에 대한 근거다. 극 중 노진표는 사회적으로 성공한 인물임에도 집안에서는 극도로 폭력적인 이중성을 보인다. 그의 어머니이자 명망 있는 작가인 모친(김미숙) 역시 겉으로는 우아하지만 내면은 비틀린 이중인격자로 묘사되지만, 정작 노진표가 왜 그토록 파괴적인 괴물이 되었는지에 대한 서사적 설명은 부족하다.부모가 자식을 방치했다거나 가정불화가 극심했다는 뚜렷한 증거도 없는 상태에서, 노진표의 비뚤어진 폭력성은 자칫 캐릭터의 선천적인 성악설에만 의존하는 인상을 준다. 만약 그가 어린 시절부터 부모의 과잉보호 속에서 모든 욕망을 무분별하게 충족해왔다거나, 그가 저지른 사고를 어머니가 권력으로 덮어주며 절제를 배울 기회를 박탈당했다는 식의 전사가 보강되었다면 어땠을까. 그랬다면 그의 폭력은 단순한 개인의 성격 결함이 아니라, 잘못된 양육 환경과 뒤틀린 특권 의식이 빚어낸 필연적인 사회적 결과물로 더 강력한 설득력을 얻었을 것이다. 핵심 인물의 악행이 내러티브 안에서 충분히 소화되지 못할 때, 복수의 카타르시스는 그만큼 힘을 잃게 된다.