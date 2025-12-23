3000석 규모 채우는 밴드, '쏜애플'이라 가능한 공연의 맛

▲
쏜애플 콘서트 '바다와 구름과 무대'염동교
지난 21일 쏜애플 단독 콘서트 '바다와 구름과 무대(Sea, Cloud and Stage)'를 보며 '국내에 고려대학교 화정체육관에서 공연할 만한 밴드가 몇이나 될까?'라고 생각했다. 밴드에 관한 담론이 비교적 활발해진 작금이지만 3000석 규모의 '화정' 정도의 대규모 공연장을 채우는 건 결코 쉬운 일이 아니다. 심지어 쏜애플의 역사는 "밴드 붐이 부는" 2020년대보다 훨씬 앞에서 시작되지 않았는가. 대표작 <이상기후>(2014) 속 '시퍼런 봄'과 '아지랑이'를 연주했던 대학교 스쿨밴드의 추억이 포개지며 2010년대 밴드 신에서 쏜애플이 가진 의미마저 잠시 고찰했다.
비단 규모뿐이 아니었다. 콘서트명을 새긴 입장 팔찌부터 포토 부스와 공연 전부터 신비로운 기류를 형성한 백드롭 연출, 멤버들이 직접 참여한 안내 사항까지 디테일로 가득했다. 일찍이 콘서트 브랜딩에 힘써온 쏜애플인 만큼 2025년 연말 콘서트 '바다와 구름과 무대'도 대자연을 아우르는 콘쳅트와 탄탄한 음악성을 융합했다.
오디오와 비주얼의 조화
'명품 콘서트'의 중심엔 음악이 있었다. 3시간에 육박하는 긴 러닝타임에 쏜애플 히스토리를 집약했다. "누가 나의 귀를 만지며 괜찮다고 등을 쓸어도 나는 날 좋아할 수가 없네"라는 추상적인 노랫말과 명료한 기타 리프가 대비되는 '로마네스크'와 레게 리듬이 돋보인 '베란다', 변화무쌍 곡조로 쏜애플표 프로그레시브 록을 정립한 '석류의 맛'이 이채로웠다.
현란한 조명과 환각성을 배가했다. 미로나 아지랑이가 어지러이 회전한 '할시온', 산수화 속 나무가 녹아내리는 듯한 '서울', 천장에서 떨어지는 붉은 빛이 신묘한 기류를 형성한 신곡 '바다와 구름과 무대'는 프론트퍼슨 윤성현의 전위적 춤사위에 전위성이 한층 강화되었다.
음악가와 팬의 밀착된 관계성은 활발한 관객의 액션 및 피드백으로 반영되어 고밀도 공연에 일조했다. 2023년도 근작 EP < 동물 > 수록곡 '멸종'과 프란츠 카프카의 소설에서 영감받은 '빨간 피터'에선 마치 약속이나 했다는 양 다 같이 손뼉 쳤다.